Heftiger Unfall: Zwei verletzte Fahrer stecken in Wracks fest

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag zwei Verletzte gefordert. Die Straße wurde zwei Stunden lang komplett gesperrt.

Gars am Inn - Zwei Verletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2353 bei Gars am Inn im Landkreis Mühldorf am Mittwochnachmittag gefordert. Zwischen der Innbrücke und der Eisenbahnunterführung kollidierten die Fahrzeuge eines 70-Jährigen und eines 25-Jährigen gegen 16 Uhr. Beide Männer mussten von der alarmierten Feuerwehr aus den demolierten Autos befreit werden.

Für den 70-Jährigen, der sich bei dem Crash schwer verletzte, ging es ins Krankenhaus nach Altötting, der 25-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in die Klinik nach Wasserburg gebracht. Die Straße war bis 18 Uhr voll gesperrt, der Verkehr musste umgeleitet werden. Erst nachdem auslaufende Flüssigkeiten durch die Feuerwehr beseitigt worden waren, konnte die Strecke wieder befahren werden.

