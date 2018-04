Im Schwimmbad: 39-Jähriger soll Kinder aus Nachbarkabine heraus gefilmt haben

Im Schwimmbad in Ruhpolding soll ein Mann Kinder in der Umkleidekabine gefilmt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Schülerinnen, die den Mann bemerkten, reagierten genau richtig.

Ruhpolding - In einem Schwimmbad in Ruhpolding (Landkreis Traunstein) wurde am vergangenen Donnerstag ein Mann vorläufig festgenommen. Der 39-Jährige steht im Verdacht, Kinder während dem Umkleidevorgang in den Kabinen gefilmt und dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, bemerkten Schülerinnen am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in einem Ruhpoldinger Hallenbad in einer Umkleidekabine, dass sie von der Nachbarkabine aus offenbar gefilmt werden.

Schülerinnen vertrauten sich Betreuerin an

Sofort vertrauten sich die Schülerinnen ihrer Betreuerin an. Als diese unter der Kabine nachsah, woher die Kamera kam, sah sie einen Mann, der gerade sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Umgehend alarmierte die Frau einen Angestellten des Bades, mit dessen Hilfe der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde.

Mann vorläufig festgenommen

Die eintreffenden Beamten der Polizeistation Ruhpolding erklärten dem 39-jährigen Mann die vorläufige Festnahme. Außerdem durchsuchten sie seinen mitgeführten Pkw und stellten sämtliche Datenträger sicher. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Traunstein.

