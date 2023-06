Ammoniak-Austritt: 190 Einsatzkräfte vor Ort – Polizei passt „Gefährdungseinschätzung“ an

Von: Felix Herz

Teilen

Wegen des Ammoniak-Austritts mussten die Mitarbeiter einer Firma evakuiert werden, sieben Personen wurden verletzt. Die Polizei sprach auch eine Warnung an die umliegende Bevölkerung aus. © Christoph Urban/Straubinger Tagblatt/dpa

Auf einem Firmengelände ist Ammoniak ausgetreten. Das Personal wurde evakuiert, es gibt Verletzte. Sogar im Grenzgebiet zu Österreich wird gewarnt.

Update vom 27. Juni, 20.05 Uhr: Aktuell sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr damit beschäftigt, auch das restliche Gas noch zu binden, sagte ein Einsatzleiter der Polizei. Wie lange es aber bis zu einer vollständigen Entwarnung dauere, sei noch nicht abzuschätzen.

Zwischenzeitlich wurde auch die Zahl der Verletzten korrigiert – und zwar nach unten. Die Rede ist nun von acht Personen, die wegen der Folgen des Ammoniak-Austritts im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Ursache für die Differenz war zunächst nicht zu klären. Vielleicht hätten nicht alle Verletzten in die Klinik gemusst, mutmaßte der Einsatzleiter.

Gefahrenbereich verkleinert: Aufatmen in Bayern nach Ammoniak-Austritt

Update vom 27. Juni, 18.15 Uhr: Aufatmen in Niederbayern. Wie die Polizei in einer weiteren Pressemitteilung berichtet, konnte die Gefahr durch die Einsatzkräfte „eingedämmt werden“. Nach Messungen der Feuerwehr werde die Gefährdungseinschätzung angepasst und der Gefahrenbereich eingeschränkt. Dieser erstreckt sich nun nur noch auf den Bereich rund um den Ortsteil Sammarei.

Den Angaben zufolge sind derzeit „rund 190 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei“ vor Ort. „Für die Bevölkerung außerhalb des Gebietes um Sammarei kann die Warnmeldung aufgehoben werden. Die Anwohner in und um Sammarei werden weiterhin gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten“, heißt es abschließend in der Presse-Nachtragsmeldung.

„Gefahrgutaustritt“: Polizei informiert auch über Twitter

Update vom 27. Juni, 17.10 Uhr: Auch auf Twitter informiert die Polizei Niederbayern über den „Gefahrgutaustritt“. Bürger, die Fragen zu dem Vorfall haben, können sich – wenn es sich nicht um einen Notfall handelt – an das Bürgertelefon unter folgender Telefonnummer wenden: (08 51) 3 97 36 0.

Ammoniak-Austritt in Bayern: Menschen sollen sich nicht im Freien aufhalten

Update vom 27. Juni, 16.40 Uhr: Wegen des Ammoniak-Austritts sind zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden zu dem Einsatz im Ortenburger Ortsteil Sammarei geeilt. Zunächst wurden alle Betroffenen in Sicherheit gebracht, dann wollte man das weitere Vorgehen besprechen. Von der Evakuierung waren laut Polizei 50 Menschen betroffen. Die Zahl der Verletzten liegt derzeit bei mindestens neun.

Das Landratsamt Passau hat ein Bürgertelefon eingerichtet, an das sich Betroffene mit Fragen wenden können. Die Behörde wies zudem darauf hin, in den umliegenden Ortschaften und in südöstlicher Windrichtung des Ortsteils Sammarei Lüftungsanlagen abzuschalten und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten.

Erstmeldung vom 27. Juni:

Ortenburg – Auf einem Betriebsgelände nahe Ortenburg, Landkreis Passau, ist Ammoniak ausgetreten. Dir Firma ist inzwischen evakuiert worden, bisher ist zudem die Rede von sieben Verletzten. Die umliegende Bevölkerung wird gewarnt.

Ammoniak-Austritt auf Firmengelände in Bayern: Sieben Personen verletzt, Evakuierung

Die Einsatzkräfte gehen derzeit davon aus, dass rund 800 Kilogramm Ammoniak ausgetreten sind. „Nach momentaner Gefährdungseinschätzung reicht der Gefahrenbereich bis Pocking und die Grenze nach Österreich in Richtung Schärding. Die Bevölkerung wird nach wie vor gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Rundfunkdurchsagen zu verfolgen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern.

Auf einem Betriebsgelände im Landkreis Passau ist es zu einem größeren Ammoniak-Austritt gekommen, die Firma wurde evakuiert – und eine Warnung an die umliegende Bevölkerung ausgesprochen. (Symbolbild) © Markus Zechbauer/zema-medien/dpa

Die sieben verletzten Personen wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Auch der Rest der evakuierten Mitarbeiter werde medizinisch überprüft, heißt es vonseiten der Polizei.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Ammoniak – eine Gefahr für Mensch und Umwelt

Ammoniak ist nach Angaben des Umweltbundesamts eine gasförmige Stickstoff-Verbindung. Es breitet sich in der Luft aus, reagiert mit anderen Luftschadstoffen und bildet Feinstaub. Ammoniak selbst und die in der Luft gebildeten Feinstaubpartikel gefährden demnach die menschliche Gesundheit und schädigen Pflanzen und Ökosysteme. (fhz mit Material von dpa)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.