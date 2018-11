In einer Wohnung: Mann (29) attackiert Bekannte mit Samuraischwert - Kind bekommt alles mit

Schwert-Attacke in Landsberg am Lech: Ein 29-Jähriger ist am Freitag mit einem Samuraischwert auf mehrere Menschen losgegangen und hat sie verletzt. Ein Kind war auch beteiligt.

Landsberg - Am Freitag gegen 02:20 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein Notruf, dass in Landsberg in einer Wohnung ein Mann Menschen mit einem Schwert angreifen würde. Sofort wurden die verfügbaren Einsatzkräfte zum Einsatzort im Westen von Landsberg entsandt. Die eintreffenden Polizeistreifen trafen dort vor einem Anwesen auf einen, zu diesem Zeitpunkt unbewaffneten Mann (29), der sofort die Einsatzkräfte angriff. Den Polizeibeamten gelang es, den Mann zu überwältigen und festzunehmen.

Wie die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, hatte der Festgenommene sich zuvor in der Wohnung von Bekannten aufgehalten, die sich in dem Haus befindet. Aus noch nicht geklärtem Grund griff er wohl plötzlich weitere, in der Wohnung sich aufhaltende Personen mit einem Samuraischwert an. Einer Frau und einem Mann, beide 26 Jahre alt, brachte er dabei nach den vorliegenden Aussagen Schnitt- und Stichverletzungen bei. Ein weiterer Erwachsener, sowie ein Kind blieben unverletzt. Nachdem sich die Angegriffenen in ein Zimmer der Wohnung flüchten konnten, verließ der 29-Jährige Tatverdächtige die Wohnung und wurde kurz darauf festgenommen. Die beiden Verletzten mussten zur Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden. Ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

Die vermutliche Tatwaffe wurde nach der Festnahme vor dem Tatanwesen aufgefunden und sichergestellt. Der Festgenommene hatte ebenfalls Schnittverletzungen, die er sich nach derzeitigem Ermittlungsstand selbst beigebracht hat. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da Anhaltspunkte für Drogeneinfluss vorhanden waren.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Augsburg und die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermitteln wegen versuchten Totschlag in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde Antrag auf Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen gestellt. Dieser soll morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

