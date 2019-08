An Badeweiher: Mann spricht Kinder an, zieht Hose runter - dann wird es richtig schlimm

Am Iglinger Weiher hat ein älterer Mann Kinder angesprochen und anschließend vor ihnen onaniert. Der Täter hält sich offenbar öfter in diesem Bereich auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Igling - Zwei 12-jährige Kinder hatten sich am 14. Juli am Iglinger Weiher Nr. 4 in Igling (Landkreis Landsberg am Lech) aufgehalten, als sich unvermittelt ein älterer Mann vor ihnen auszog und Schwimmen ging.

Er sprach die Kinder an, ob sie nicht zu ihm kommen wollten. Später wurde bekannt, dass der Mann bereits einige Zeit zuvor weitere Kinder angesprochen und vor diesen onaniert hatte.

Älterer Mann onaniert vor Kindern an Iglinger Weiher bei Landsberg

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und sucht nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wird:

Mann onaniert vor Kindern bei Landsberg - Täterbeschreibung

Männlich

ca. 60-70 Jahre alt

etwa 1.75 Meter groß

stark hervortretender Bauch

graue Haare und auffälliger Schnauzbart

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegen.



svw/Polizeipräsidium Oberbayern Nord

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.