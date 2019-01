Feuer im City Center Landshut gelöscht: Brandursache weiter unklar

Das City Center Landshut ist derzeit wegen starker Rauchentwicklung gesperrt. Das Gebäude wurde evakuiert, Personen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr sucht derzeit nach der Brandursache.

Update 17. Januar, 14.48 Uhr: Der Brand im CLL ist nun gelöscht. Offenbar war das Feuer in der Zwischendecke des Gastronomiebereichs ausgebrochen. Das Center ist mittlerweile wieder geöffnet worden, lediglich der Gastronomiebereich bleibt vorerst geschlossen. Auch die Straßen rund um das CLL wurden wieder freigegeben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden wird bislang auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Originalmeldung vom 17. Januar, 10.09 Uhr:

Landshut - Das City Center Landshut (CCL) ist derzeit wegen starker Rauchentwicklung gesperrt. Gegen 7.30 Uhr am Morgen wurde die Brandmeldeanlage in einem der Restaurants im oberen Stockwerk ausgelöst, wie idowa berichtet. Der Brandherd wurde allerdings später eher in einem der Kinosäle lokalisiert.

Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort. Mehrere Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Gebäude wurde evakuiert. Zudem ist die Straße Am Alten Viehmarkt derzeit gesperrt. Der Josef-Deimer-Tunnel ist aktuell nur über die Einfahrt der Podewilstraße befahrbar. Die Einfahrt Wittstraße wurde ebenfalls vorübergehend gesperrt.

Lesen Sie auch:

Frau springt aus brennendem Haus - jetzt herrscht traurige Gewissheit



Auto landet in Straßengraben: Fahrer flüchtet - Mitfahrer werden verletzt

kah