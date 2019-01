Frau springt aus brennendem Haus - jetzt herrscht traurige Gewissheit

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus versucht eine Frau sich durch einen Sprung aus dem Dachgeschoss zu retten. Jetzt erlag sie ihren Verletzungen.

Altdorf - Einen Tag nach ihrem Sprung aus dem zweiten Stock eines brennenden Hauses ist eine 43-Jährige gestorben. Am Mittwochmorgen war in einem Mehrfamilienhaus in Altdorf (Landkreis Landshut) Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Die Frau versuchte, sich durch den Sprung vor den Flammen zu retten.

Altdorf: Frau springt aus Fenster und fällt sechs Meter in die Tiefe

Das Treppenhaus sei nach Berichten des Web-Portals der Landshuter Zeitung idowa.de voller Rauch gewesen. Die Frau geriet durch das Feuer in Panik und springt aus dem Fenster zirka sechs Meter in die Tiefe. Nach dem Aufprall auf dem Asphalt vor dem Haus musste die Frau reanimiert werden.

Frau erlag schweren Verletzungen

Sie erlitt bei dem Sprung schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie einen Tag später, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittler schließen ein Fremdverschulden aus. Fahrlässige Brandlegung ist nach aktuellem Stand der Polizei die Ursache des Unglücks.

Schaden liegt bei rund 50.000 Euro

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Mittwochmorgen im Dachgeschoss des Hauses in Altdorf aus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

