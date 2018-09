Zu viel Sushi verspeist: Landshuter bekommt Hausverbot beim Asiaten

Der Hunger war mächtig: Ein Landshuter aß sich richtig satt. Doch als er bezahlen wollte bekam er Hausverbot in dem asiatischen Lokal!

Landshut - Die Spielregeln bei „All you can eat“-Buffets sind eigentlich klar: Kunden dürften so lange zugreifen, bis das Völlegefühl den Appetit schlägt. Meist sind die Augen viel größer als der Magen, doch in Landshut war es anders: Ein 30-Jähriger erhielt nun Hausverbot, weil er zu oft zugriff.

Landshuter schnappte sich rund 100 Teller

Wie die Passauer Neue Presse meldet, schnappte sich Jaroslav Bobrowski rund 100 Teller beim Running-Sushi-Buffet in einem asiatischen Restaurant in der Landshuter Region. Die Lokalangestellten trauten ihren Augen kaum: Wie kann der lediglich 1.72 Meter große und 79 Kilo schwere Mann bloß so viel verdrücken?

Der PNP erklärt Bobrowski, dass er früher Bodybuilder war und noch heute Leistungssportler ist. Derzeit treibt er seine Ernährungsweise auf die Spitze: 20 Stunden am Tag isst er überhaupt nichts, dann schlägt er richtig zu. Pech für das Restaurant, dass er in dieser kurzen Zeitspanne ausgerechnet Lust auf asiatisches Essen hatte.

Für 15,90 Euro konnte er sich satt essen - das Lokal musste draufzahlen! Damit sich das nicht mehr wiederholt, erhielt Bobrowski von der Chefin jetzt Hausverbot. „Da war ich schon perplex“, gibt er zu. Andere Lokale im Landshuter Umland dürften nun allerdings auch vorgewarnt sein...

