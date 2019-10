Junge Frau nachts verletzt auf Straße gefunden: 19-Jährige noch nicht ansprechbar - Polizei steht vor Rätsel

Eine 19-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde in Landshut gefunden. Sie schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, ist aber noch immer nicht ansprechbar.

Update vom 30. Oktober 2019: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine 19-Jährige mit schweren Verletzungen in Landshut auf der Straße gefunden. Der Fall stellte die Polizei vor ein Rätsel (siehe Erstmeldung unten). Auch am Mittwoch ist die Ursache für die schweren Verletzungen der jungen Frau noch unklar.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern teilte unserer Redaktion mit, dass sich die 19-Jährige außer Lebensgefahr befindet. Sie ist jedoch immer noch nicht ansprechbar und somit nicht vernehmungsfähig. Die Ermittler hoffen, dass sie schnell wieder zu Kräften kommt und sich erinnern kann, wie es zu den Verletzungen kam.

+ Landshut: Die 19-Jährige soll im Bereich Schwimmschulstraße Ecke Luitpoldstraße gefunden worden sein. © Screenshot Google Maps

Die Polizei hatte Zeugen, die etwas beobachtet haben, dazu aufgerufen, sich zu melden. Leider haben die Beamten bisher keine Informationen erhalten. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut gegeben werden (Telefon: 0871 - 92520).

Lebensgefährlich verletzt: 19-Jährige nachts auf Straße in Landshut gefunden

Erstmeldung vom 29. Oktober 2019:

Landshut - Eine lebensgefährlich verletzte 19 Jahre alte Frau, die auf einer Straße in Landshut gefunden worden ist, hat die Polizei vor ein Rätsel gestellt. Die Ermittler könnten weder einen Verkehrsunfall, einen Sturz noch ein Einwirken Dritter ausschließen, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Lebensgefährlich verletzte 19-Jährige auf Straße gefunden - Ursachen unklar

Vernommen werden konnte die junge Frau zunächst nicht. Ein Bekannter hatte die Polizei kurz nach Mitternacht zu der 19-Jährigen gerufen. Sie kam in ein Krankenhaus.

Der Pressemeldung der Polizei Niederbayern ist zu entnehmen, dass die junge Frau gegen 00.40 Uhr gefunden wurde. Polizei und Rettungskräfte waren zu einem angeblichen Verkehrsunfall gerufen worden.

Verletzte junge Frau in Landshut: Kriminalpolizei ermittelt

Dass tatsächlich ein Unfall die Ursache für die schweren Verletzungen der jungen Frau ist, ist jedoch noch nicht geklärt. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei. Auch das Institut für Rechtsmedizin der Universität München arbeitet an der Aufklärung des Falls.

Die Polizei ruft Zeugen auf: „Wer hat heute (29.10.2019), zwischen 00.15 Uhr bis ca. 00.45 Uhr in der Schwimmschulstraße/Luitpoldstraße verdächtigte Beobachtungen, insbesondere mögliche Streitgespräche oder Geräusche, die u. U. von einem Verkehrsunfall stammen könnten, oder einen Verkehrsunfall beobachtet?“ Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut gegeben werden (Telefon: 0871 - 92520).

Vor einem Rätsel standen Ermittler auch bei einem Fall in Burglengenfeld. Zunächst entdeckte ein Mitarbeiter auf dem Firmengeländer einer Spedition eine Blutlache. Zu einer grausamen Entdeckung kam es in Fuchstal (Oberbayern). Ein Mann starb und blieb sieben Tage unentdeckt.

dpa/lby