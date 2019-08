Sohn führt Polizei zu dem Geheim-Lager seines Vaters - Beamte trauen ihren Augen nicht

Bei den Kommentaren von einigen (noch) unbescholtenen Mitforisten bin ich froh, daß Waffenbesitz in Deutschland recht streng kontrolliert wird.

Ist nicht der waffenrechtliche Besitz vom zivilrechtlichen Eigentumsrecht zu trennen? Also, dergestalt, daß der nicht besitzberechtigte Eigentümer einen waffenrechtlich Berechtigten (bspw. einen Händler oder einen Verein) beauftragt, die Waffen für ihn in Verwahrung zu nehmen und im Verkaufsfall an den waffenrechtlich Erwerbsberechtigten auszuhändigen?