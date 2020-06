Corona-Flaute: Bayerisches Bordell bietet irre Lösung - die es so wohl noch nie gab

Das Coronavirus ist für viele Branchen eine gefühlt unendliche Zerreißprobe. Dabei entstehen viele kreative Lösungen, um durch ungewöhnliche Wege das Geschäft zu beleben.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat weitere Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen* verkündet.

Für viele Branchen stellt die Pandemie eine große Herausforderung dar - auch für das Geschäft mit der Liebe.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Außerdem sehen Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Das Wichtigste zum Thema gibt es auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Corona News sowie in unserer App*.



Landshut - Seit nunmehr über zwei Monaten beherrscht das Coronavirus das Leben in Bayern und Deutschland. Seit dem „Lockdown“ ist aber auch schon vieles gelockert worden: Geschäfte haben wieder geöffnet, Friseure dürfen wieder aufmachen oder die Schulen*, die in einigen Stufen wieder ihre Schüler aufnehmen sollen. Für ein Gewerbe stellt das Infektionsschutzgesetz jedoch eine hohe Bürde dar: Das Rotlicht-Geschäft.

Landshut (Bayern): Corona zum Trotz - ungewöhnlicher Schritt

Ein Bordell-Betreiber aus Landshut hat sich jetzt eine ungewöhnliche Lösung einfallen lassen, um mit seinem Betrieb durch die schwierigen Zeiten zu kommen. Wie bild.de berichtet, handelt es sich dabei um das „Lustra“ in Landshut. Dem Bericht nach ist das Bordell seit knapp zwei Monaten geschlossen, wann genau wieder geöffnet werden darf - unklar. „Wir mussten überlegen, was wir statt dessen machen können,“ so der Betreiber gegenüber der Zeitung.

Landshut: Strenge behördliche Auflagen für Shows

Vor dem Spaß gab es erst mal die trockenen, behördlichen Auflagen, an die sich die Club-Verantwortlichen penibel hielten, wie die tz berichtet. Zwei Personen pro Auto, Abstand, Fenster geschlossen, Anfassen tabu. Wie durch die Autowaschanlage ging es dann für 35 Euro pro Wagen an zwei Nächten an den Go-go-Mädchen und GoGo-Jungs vorbei, die sich links und rechts der heißen Durchgangsstraße räkelten, und bei denen kurz vor Ende des 20-Minuten-Programms sogar einige Oberteile fielen.

Höhepunkt der Shows waren die Auftritte von Deutschlands bekanntestem Erotik-Model Micaela Schäfer: „Die Leute wollen was erleben.“ Sie sorgte deshalb für Musik und gab freizügig Autogramme. Es gab wegen ihr sogar Staus vor Baumgartners Go-go-Zelt. „Am Freitag waren es bestimmt 150 Autos“, erklärte er später. Und am Samstag dürfte es ähnlich abgegangen sein. Viel Action also für Tänzerinnen und Tänzer, die im Schichtbetrieb bis 3 Uhr morgens an den Stangen turnten. „Die Mädels waren danach völlig fertig“, berichtete eine Betreuerin. mc

Corona-Lösung für das Millieu? In Landshut gibt es jetzt Ungewöhnliches

Die Idee des Betreibers erinnert an andere, sehr ähnliche kreative Lösungen, die sich Menschen während der Krise haben einfallen lassen: Das „Drive-in“-Modell. So gab es etwa schon Volksfeste*, die mit dem Auto durchfahren werden konnten - samt Hendl und Musik. Der Bordellbetreiber hat dem Bericht nach jetzt einen ähnlichen Weg gefunden und das erste Drive-in für die körperlose Version des horizontalen Gewerbes eröffnet. Die Idee ist recht simpel: In einem Zelt kann man mit seinem Auto durchfahren, links und rechts sind Tänzerinnen. Das Ganze ist freilich erst ab 18 erlaubt, als „Star-DJ“ wird Trash-TV-Größe Micaela Schäfer ihr Bestes geben.

---

Gehört eine Glocke zum Wesen der Kuh - oder täte es auch GPS? Der langwierige Kuhglockenstreit von Holzkirchen endete nun - kurz nach einem ungewöhnlichen Termin vor Ort*.

Ein Wirt in Augsburg wollte nicht einsehen, dass er wegen Corona um 20 Uhr zusperren soll. Ein Gericht gab ihm recht. Hat die Entscheidung Auswirkungen für alle Restaurants?*

Besonders die Gastronomie ist von der Coronavirus-Krise stark betroffen - manche haben bereits aufgegeben. Jetzt zieht ein Kult-Lokal aus München drastische Konsequenzen*.

Weit mehr als ein halbes Leben waren sie beieinander, der Schnaiter Max und seine Walli. Auch ihren letzten Weg gingen sie nun fast bis zum Ende gemeinsam. Nur ein paar Tage liegen zwischen dem Ableben der beiden Eheleute und Weggefährten*.

*Merkur.de/tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.