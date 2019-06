Frau übersieht auf Harley Davidson ein Auto - es kommt zum tödlichen Zusammenstoß

Im Landkreis Landshut kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall. Eine Bikerin übersah beim Überholen ein entgegenkommendes Fahrzeug - es kam zum Zusammenstoß.

Gerzen - Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag zwischen Geisenhausen und Gerzen (Landkreis Landshut). Eine Gruppe von Motorradfahrern fuhr gegen 15.20 Uhr auf der Staatsstraße 2054 von Geisenhausen in Richtung Gerzen. Auf Höhe Rutting überholte eine 52-jährige Bikerin einen vor ihr fahrenden Lkw, wie die Polizei mitteilte.

Tödlicher Unfall bei Landshut: Bikerin übersieht entgegenkommenden VW

Beim Überholversuch übersah die Bikerin jedoch einen entgegenkommenden VW Gold. Die 52-Jährige versuchte noch mit ihrer Harley Davidson auszuweichen, prallte jedoch frontal mit dem VW zusammen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Bikerin dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Tödlicher Unfall bei Landshut: Autofahrerin leicht verletzt

Die 29-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Summe beläuft sich auf insgesamt 30.000 Euro.

