Lieferwagen gerät auf Gegenfahrbahn - zwei Verletzte

Am Samstagnachmittag konnte ein Wagen seine Spur nicht mehr halten. Rettungskräfte rückten an.

Landshut - Am Samstagnachmittag, den 4. Mai 2019, kam es in Bruck der Gemeinde Velden (Landkreis Landshut) gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Wie die Polizei Dorfen berichtete, fuhr ein Paketausfahrer mit seinem VW Bus von Velden in Richtung Neufraunhofen und kam in einer engen Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn. In der Fahrbahnmitte kam es daraufhin zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Opel. Der Paketlieferant und die Opel-Fahrerin wurden vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Die Floriansjünger aus Georgenzell und Velden rückten am Florianitag aus, reinigten die Fahrbahn und übernahmen die Verkehrsregelung. Zu Höhe des Sachschadens kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Ebenfalls am Samstag, kam es zu einer Kollision mit einem Lastwagen, die weniger glücklich endete. Ein Fahrer kam durch den Unfall ums Leben.