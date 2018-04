Streit eskaliert: Schüsse auf offener Straße

Bei einem Streit zwischen mehreren Männern sind Schüsse gefallen. Die Polizei stoppte die Flüchtigen: der Fahrzeughalter stand unter Drogeneinfluss.

Landshut - Bei einem Streit zwischen mehreren Männern sind in Landshut auf offener Straße zwei Schüsse gefallen. Augenzeugen zufolge flüchteten vier an der Auseinandersetzung Beteiligte anschließend in einem Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer von ihnen soll zuvor in die Luft geschossen haben. Die Beamten stoppten das Fahrzeug wenig später und nahmen die Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahren fest.

Fahrzeughalter stand unter Drogeneinfluss

Im Wagen fanden sie am Mittwoch eine Gaspistole, ein Springmesser und Rauschgiftzubehör. Die Schusswaffe gehörte den Erkenntnissen nach dem 19-jährigen Fahrzeughalter, der zudem unter Drogeneinfluss stand.

Die vier Männer aus Deutschland sind bereits wegen Rauschgiftdelikten bekannt. Gegen sie wird nun ermittelt. Mit wem sich die Männer gestritten hatten, war zunächst unklar.

dpa

