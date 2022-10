Landtag lockert umstrittene 10-H-Windrad-Regel: Söders CSU setzt sich durch – SPD-Antrag abgeschmettert

Von: Thomas Eldersch

Die 10-H-Regel bremste den Windkraft-Ausbau in Bayern in den letzten Jahren erheblich aus. Jetzt wurde die umstrittene Regel von seinen Erfindern gelockert.

München – In Zeiten von Energiekrise und Blackout-Angst sollte jede Kilowattstunde mehr im Stromnetz gerne gesehen sein. Nachdem den Atom- und Kohlekraftwerken ein Ablaufdatum aufgedrückt wurde, bleiben nur noch die erneuerbaren Energien übrig. Aber der Ausbau verläuft schleppend. Vor allem die Windkraft wurde in Bayern aufgrund der 10-H-Regel stark eingebremst. Jetzt hat der Landtag zumindest eine Lockerung für die umstrittene Abstandsregelung auf den Weg gebracht.

Lockerung der 10-H-Regel: CSU und Freie Wähler bringen Änderungsantrag durch

Am Donnerstag wurde im Maximilianeum über einen Änderungsantrag an der 10-H-Regel, welcher von der CSU und den Freien Wählern eingebracht wurde, abgestimmt. Aufgrund der Mehrheit der Regierungskoalition im Landtag ging der Antrag, trotz Gegenstimmen der Opposition durch. Der Antrag der SPD, die 10-H-Regel komplett aufzugeben, wurde erwartungsgemäß abgeschmettert.

„Wir müssen beim Ausbau der Windenergie neue Maßstäbe setzen“, sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU). „Unser Abstand von 1000 Meter kann die Verfahren vereinfachen.“ So halte seine Partei grundsätzlich an den Abstandsregelungen fest, wolle sie aber weiterentwickeln. Sein Koalitionskollege von den Freien Wählern, Hans Friedl, fügte noch hinzu, dass er die Teillockerung als kleinen Schritt in die richtige Richtung sehe. Dennoch müssten die Belange des Naturschutzes bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden.

Kritik am Änderungsantrag der 10-H-Regel: Zu spät, zu wenig

Die Opposition zeigte sich nicht sehr begeistert von dem Änderungsantrag der Landesregierung. Sie sei nicht ambitioniert genug, hieß es. Der energiepolitische Sprecher der Landtagsgrünen, Martin Stümpfig, bemängelte, dass die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in Bayern zurückgehe. Mit der Blockadepolitik von CSU und Freien Wählern müsse daher „Schluss sein“. Auch Albert Duin von der FDP sah die 10-H-Regelung als überflüssig an.

Den Bundesverband für Windenergie (BWE) überzeugte der Plan der Regierung ebenfalls nicht. „Eine Änderung war längst notwendig“, erklärte der Landesvorsitzende des BWE, Bernd Wust. „Sie kommt aber viel zu spät und bleibt weit hinter dem zurück, was möglich und angesichts der akuten Energiekrise erforderlich wäre. Ein großes Standortpotenzial bleibt ungenutzt.“

Was ändert sich bei der 10-H-Regel in Bayern?

Ab dem 16. November soll nun die Änderung in Kraft treten. Dann soll es möglich sein, ein Windrad in einem einheitlichen Abstand von 1000 Metern zur nächsten Wohnbebauung zu bauen. Zudem gebe es sechs Ausnahmen, in denen der Bau von Windrädern vereinfacht wird, wie etwa in sogenannten Vorranggebieten zur Erzeugung von Windenergie, entlang von Eisenbahnstrecken, Autobahnen, in Gewerbegebieten oder im Wald. In allen anderen Fällen gelte die 10-H-Regelung jedoch weiter.

Wie wichtig der Ausbau der Windkraft in der aktuellen Energiekrise für Bayern ist, zeigt sich in den ersten offiziellen Zahlen zur Bruttostromerzeugung im Freistaat. Demnach ist der Anteil der erneuerbaren Energien im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Wasser, Wind, Sonne, Biomasse und Co. lieferten 2021 37,4 Terawattstunden (TWh) Strom. Dies sind 1,5 TWh weniger als 2020 (38,9) und 1,3 TWh weniger als 2019 (38,7). Die Zahlen des Wirtschaftsministeriums basieren auf der Energieschätzbilanz, da die finalen Werte noch nicht vorliegen. (tel mit dpa)