Sorgen-Frühstück mit Ilse Aigner: Landtagspräsidentin hört Seniorinnen zu, die von Altersarmut betroffen sind

Verein Lichtblick unterstützt bedürftige Senioren

Von Katrin Woitsch schließen

Im Reden halten hat Ilse Aigner viel Erfahrung. Doch dieses Mal hat sie einfach einen ganzen Vormittag nur zugehört. Den Seniorinnen, die ohne die Unterstützung von Lichtblick mit ihrer kleinen Rente nicht überleben würden.

Eddie ist ein Eisbrecher. Freundlich bellt der Vierbeiner die Dame an, die sich gerade so nett nach seinem Namen erkundigt hat. Eddie ahnt ja nicht, dass er Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) vor sich hat. Sie lacht herzlich über die lautstarke Begrüßung – und von Eddies Frauchen Brigitte Krüger (alle Namen geändert) fällt die Anspannung ab.

Schließlich trifft die Rentnerin nicht jeden Tag Spitzenpolitiker. Heute ist sie mit drei weiteren Frauen zur Lichtblick-Seniorenhilfe gekommen, um Ilse Aigner bei einem Frühstück zu berichten, warum ihre Rente nicht zum Leben reicht. Sie sitzen an dem langen Tisch, auf dem ein üppiges Frühstück steht – frische Semmeln, Wurst, Käse, Cappuccino. Nichts davon könnten sich die Damen im Alltag leisten.

Ilse Aigner fragt die Frauen nach ihren Lebensgeschichten – und sie berichten ihr offen, warum ihnen ihre kleine Rente nicht reicht. Da ist zum Beispiel Barbara König. Die Wolfratshauserin lebte zeitweise in Spanien, trennte sich dann von ihrem Mann und konnte wieder zurück in Bayern wegen der beiden kleinen Kinder nur in Teilzeit arbeiten. Das hat sie ihr gesamtes Leben getan, sie war Fremdsprachenkorrespondentin. Doch durch die Zeit in Spanien hat sie Beitrittsjahre verloren. Heute bekommt sie Bürgergeld, sie muss mit 446 Euro im Monat auskommen. „Das kann nicht zum Leben reichen“, sagt Ilse Aigner. Dagmar Neumann hat ähnlich wenig Geld zur Verfügung. Sie war Verwaltungsangestellte – bis sie nach einer schweren Kopf-OP nicht mehr arbeiten konnte und Frührentnerin wurde.

Einsamkeit und Armut haben immer zu meinem Leben gehört.

Brigitte Krüger atmet einmal tief durch, bevor sie Ilse Aigner von ihrem Leben berichtet. Sie ist im Waisenhaus aufgewachsen. „Einsamkeit und Armut haben immer zu meinem Leben gehört“, sagt sie. Seit ihre Stelle bei der Post gestrichen wurde, hat sie sich mit Flohmärkten, Putz-Stellen und Gelegenheitsjobs durchs Leben gehangelt. Gearbeitet hat sie immer, sie bekommt heute eine kleine Rente. Ein paar Euro zu viel, um staatliche Hilfen zu bekommen. Von ihrer Rente muss sie deshalb alles selbst bezahlen.

Viel mehr als die Armut macht Krüger aber die Einsamkeit zu schaffen. „Ich habe immer die Gassigeher beim Ratschen auf der Straße beobachtet“, erzählt sie. Deshalb hat sie sich einen Hund geleistet. Seit es Eddie gibt, muss sie regelmäßig vor die Haustür. Damit schützt sie sich selbst vor dem Vereinsamen. „Darf ich Ihnen eine Frage stellen?“, fragt Krüger die Landtagspräsidentin. „Wieso gibt es für bedürftige Senioren keine kostenlosen MVV-Karten?“ Die Strecke bis zum nächsten Supermarkt schafft sie mit Einkaufstüten nicht zu Fuß, sagt sie. Krüger muss bei allem sparen und rechnen – aber egal, wie wenig Geld sie ausgibt, für ein Fahrschein wäre nie genug Geld da. „Ich glaube, ich bin nicht die Einzige.“ Ilse Aigner ist überrascht, dass es für Menschen wie Brigitte Krüger keine Vergünstigungen gibt. Sie verspricht, diese Anregung mitzunehmen. „Für viele Ihrer Probleme habe ich keine Lösung parat“, sagt sie den Damen. „Danke, dass sie uns zugehört haben“, hört sie immer wieder als Antwort.

Nicht nur was die Fahrkarten angeht, bekommen Senioren Hilfe von Lichtblick. Der Verein begleitet 27 000 bedürftige Rentner und zahlt ihnen allen das 49-Euro-Ticket. Auch bei Lebensmitteln, Medikamenten, Tierearztbesuchen oder anderen Ausgaben greift Lichtblick den Senioren seit 20 Jahren unbürokratisch unter die Arme. Gründerin Lydia Staltner berichtet, dass der Verein diese Hilfe dank Spenden leisten kann. „80 Prozent der Menschen, die wir betreuen, sind Frauen“, sagt Staltner. „Jede von ihnen hat eine Lebensleistung erbracht.“ Jeden Tag gehen bei Lichtblick fünf bis zehn neue Anträge ein.

Ilse Aigner bedankt sich an diesem Vormittag bei jedem in Staltners Lichtblick-Team. Genau wie Susanne Hornberger und Barbara Schaumberger, die beide für die CSU in Landtag und Bezirksausschuss einziehen wollen. Als sie erfahren hatten, was Lichtblick leistet, haben sie ihre Kontakte in die Politik genutzt und Ilse Aigner zum Frühstück mit den Damen eingeladen. „Es war uns klar, dass sie keine Lösungen aus dem Ärmel schütteln kann“, sagt Hornberger danach. „Aber ich bin sicher, dass ihr im Kopf bleibt, was sie heute gehört hat.“ KATRIN WOITSCH