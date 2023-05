Landtagswahl 2023 in Bayern: Stimmkreise, Parteien, Kandidaten und Umfragen

Von: Christian Einfeldt

Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. Ein Überblick über die 91 Stimmkreise, die Direktkandidaten und Umfragen vor der Landtagswahl 2023.

München – Am 8. Oktober 2023 wählen alle Wahlberechtigten (über 18, Erstwohnsitz in Bayern und deutsche Staatsbürgerschaft) die Abgeordneten des Bayerischen Landtags. Bayern ist in 91 Stimmkreisen unterteilt. Mindestens ein Abgeordneter aus jedem dieser Stimmkreise findet nach der Wahl einen Platz im Parlament des Landtags. Die Abgabe einer Zweitstimme erfolgt per Listenmandate.

Nach der Wahl umfasst der bayerische Landtag um die 200 Abgeordnete. Wie läuft die Landtagswahl 2023 konkret ab? Welche Parteien treten an, wer sind die Spitzenkandidaten – und welche Partei würde gewinnen, wenn schon Sonntag Wahl wäre? Merkur.de mit einem einen Überblick.

Landtagswahl 2018: So hatte Bayers das letzte Mal gewählt – die Ergebnisse und Sitzverteilung

Im Herbst darf gewählt werden. Nach 2018 steht die nächste Landtagswahl in Bayern an. Mit ihrer Stimme legen die rund zehn Millionen wahlberechtigten Menschen in Bayern den Grundstein für die Gesetze, die im Freistaat gelten sollen, den Haushalt des Landes und wählen indirekt den Ministerpräsidenten – das alles sind die Aufgaben des Landtags.

Endergebnis der Landtagswahl 2018 :

: CSU: 37,2 %

Bündnis 90/Die Grünen: 17,6 %

Freie Wähler: 11,6 %

AFD: 10,2 %

SPD: 9,7 %

Sonstige: 5,4 %

FDP: 5,1 %

Die Linke: 3,2 %

Quelle: Landesamt für Statistik

Im Zuge der Landtagswahl 2023 trägt jeder Einzelne, der einen Wohnsitz in Bayern hat und wahlberechtigt ist, zur entsprechenden Sitzverteilung bei. 2018 hatte die Wahl laut Angaben des Bayerischen Landtags noch folgende Sitzverteilung zur Folge: CSU mit 85 Sitzen, SPD 22, Grünen 38, Freie Wähler 27, AFD 22 und FDP 11.

Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2018:

CSU: 85 Sitze

Bündnis 90/Die Grünen: 38 Sitze

Freie Wähler: 27 Sitze

SPD: 22 Sitze

AFD: 22 Sitze

FDP: 11 Sitze

Quelle: Landesamt für Statistik

Seit der Landtagswahl 2018: CSU und Freien Wähler bilden die bayerische Regierung

Aus der Landtagswahl 2018 gingen die Grünen (+9 %), aber auch die AFD (+10,2 %) als großer Gewinner hervor. Die Freien Wähler (FW) hatten im Vergleich zur Vorwahl 2,6 % an zusätzlichen Stimmen gewonnen, während die CSU im statistischen Vergleich 10,4 Prozent ihrer Stimmen verloren hatte. Trotzdem wurde die CSU mehrheitlich mit 37,2 % zur stärksten Partei erklärt.

Der Koalitionsvertrag vom 5. November 2018 machte es dann amtlich. Zwischen 2018 und 2023 sollten die CSU und die Freien Wähler die bayerische Regierung bilden. Die bayerische Staatsregierung zitiert auf ihrer Internetseite aus der Präambel des Koalitionsvertrags: Bayern sei das „sicherste Land Deutschlands“ mit einem „einzigartigen Lebensgefühl“, die Regierung „stabil und tatkräftig“. Ziele der selbsternannten „Heimatkoalition“ sind unter anderem Stärkung der lokalen Wirtschaft, Schutz der Bevölkerung bei ökologischer Zielverfolgung.

Vom Landtag 2018 zum Ministerpräsidenten gewählt: Markus Söder

Nach den Bürgern des Freistaates wählte am 6. November 2018 dann also auch der bayerische Landtag. Das Ergebnis: 110 Abgeordnete gaben ihm ihre Stimme, 89 stimmten gegen ihn, drei Abgeordnete hatten sich enthalten. Markus Söder blieb damit Ministerpräsident.

Seine Amtsperiode, die am 16. März 2018 nach einer Sondersitzung im bayerischen Landtag begann, sollte fortgesetzt werden. „Ich werde das Beste geben, was ich zu geben habe, und meinen ganzen Einsatz für dieses Land zeigen“, sagte Söder in seiner Dankesrede. Zuvor übernahm er im März 2018 das Amt des ehemaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU). Auch 2023 geht Söder als CSU-Spitzenkandidat bei einer Landtagswahl an den Start.

Umfragen in Bayern: Welche Konstellation könnte die Landtagswahl 2023 ergeben?

Aktuelle Umfragen (Stand: 12. Mai 2023) deuten darauf hin, dass die CSU gute Chancen hat, stärkste Kraft zu bleiben. Demzufolge liegt CSU bei 41 bis 42 Prozent. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, könnten die Grünen als zweitstärkste Kraft aus der Landtagswahl 2023 gehen. Entsprechende Berechnungen der Institute Forsa und GMS belaufen sich auf 15 bis 18 Prozent. Zwischen neun und elf Prozent könnten laut statistischem Stimmungsbild SPD, Freie Wähler und AFD erhalten. Würde die FDP die Fünf-Prozent-Hürde verpassen und bekäme die CSU noch ein paar Prozent mehr, wäre tatsächlich auch die absolute Mehrheit wieder in greifbarer Nähe.

Hier beide Umfragen vom 3. Mai 2023 in der Übersicht:

Institut: Zeitraum: CSU: SPD: Grüne: FDP: Linke: FW: AFD: Sonstige: Forsa: 20.-28.04. 41% 10% 15% 4% 2% 10% 10% 8% GMS: 26.04.-02.05 41% 11% 16% 4% 3% 9% 10% 4% (2%=BP)

Landtagswahl 2023 in Bayern: In welchem Stimmkreis wähle ich eigentlich?

Fünf Jahre sind seit der letzten Landtagswahl vergangen – Zeit, das Gedächtnis aufzufrischen. Die Landtagswahl unterscheidet zwischen Wahl- und Stimmkreis. Ein Wahlkreis stellt laut Art. 14 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Verfassung das Äquivalent zu einem Regierungsbezirk dar. Bayern verfügt über sieben dieser Wahlkreise – Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben –, die wiederum in Stimmkreise unterteilt sind. Jeder dieser Stimmkreise wird nach der Landtagswahl 2023 durch einen Direktkandidaten auf Landtagsebene repräsentiert.

Landtagswahlen 2023 in Bayern: Das sind die Stimmkreise. © Bayerisches Landesamt für Statistik

Wie sich ein Stimmkreis zusammensetzt, hängt wesentlich von der jeweiligen Einwohnerzahl einer Region ab. Aus diesem Grund erstellt die Staatsregierung den sogenannten Stimmkreisbericht, der über Veränderungen hinsichtlich der jeweiligen Einwohnerzahlen eines Stimmkreises informiert. Unter Umständen kann dann eine Umverteilung der Abgeordnetensitze eines Stimmkreises erwägt werden. Die Grenzen eines jeweiligen Stimmkreises zu bestimmen, ist dabei Aufgabe der Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften.

Es folgt eine lange Liste mit allen 91 Stimmkreisen. Wer sich erstmal grundsätzlich orientieren möchte, findet hier vorab eine Karte des Statistischen Bundesamts:

Landtagswahl 2023 in Bayern: Die 91 Wahlkreise und was dazugehört

Alle Stimmkreise der Landtagswahl 2023 :

: 101 München-Hadern: Stadtbezirke 7 und 20, die Stadtbezirksviertel 19.32, 19.33, 19.35 und 19.41 bis 19.44, 25.11 bis 25.15 und 25.24 sowie die nicht zum Stimmkreis 106 gehörenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28

Stadtbezirke 7 und 20, die Stadtbezirksviertel 19.32, 19.33, 19.35 und 19.41 bis 19.44, 25.11 bis 25.15 und 25.24 sowie die nicht zum Stimmkreis 106 gehörenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28 102 München-Bogenhausen: Stadtbezirke 13 und 14 sowie die Stadtbezirksviertel 5.11, 5.12, 5.21 und 5.22

Stadtbezirke 13 und 14 sowie die Stadtbezirksviertel 5.11, 5.12, 5.21 und 5.22 103 München-Giesing: Stadtbezirke 6 und 17, der Stadtbezirk 18 ohne die Stadtbezirksviertel 18.11 und 18.12 sowie der Stadtbezirk 19 ohne die Stadtbezirksviertel 19.32, 19.33, 19.35 und 19.41 bis 19.44

Stadtbezirke 6 und 17, der Stadtbezirk 18 ohne die Stadtbezirksviertel 18.11 und 18.12 sowie der Stadtbezirk 19 ohne die Stadtbezirksviertel 19.32, 19.33, 19.35 und 19.41 bis 19.44 104 München-Milbertshofen: Stadtbezirke 4 und 11 sowie die Stadtbezirksviertel 9.30, 9.41 bis 9.44, 9.51, 9.52 und 9.61

Stadtbezirke 4 und 11 sowie die Stadtbezirksviertel 9.30, 9.41 bis 9.44, 9.51, 9.52 und 9.61 105 München-Moosach: Stadtbezirke 10 und 24 sowie die Stadtbezirksviertel 9.11 bis 9.17 und 9.21 bis 9.29

Stadtbezirke 10 und 24 sowie die Stadtbezirksviertel 9.11 bis 9.17 und 9.21 bis 9.29 106 München-Pasing: Stadtbezirke 21, 22 und 23, die Stadtbezirksviertel 25.22, 25.25 bis 25.27 und 25.29 sowie die westlich der Fürstenrieder Straße liegenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28

Stadtbezirke 21, 22 und 23, die Stadtbezirksviertel 25.22, 25.25 bis 25.27 und 25.29 sowie die westlich der Fürstenrieder Straße liegenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28 107 München-Ramersdorf: Stadtbezirke 15 und 16

Stadtbezirke 15 und 16 108 München-Schwabing: Stadtbezirke 1, 3 und 12

Stadtbezirke 1, 3 und 12 109 München-Mitte: Stadtbezirke 2 und 8, der Stadtbezirk 5 ohne die Stadtbezirksviertel 5.11, 5.12, 5.21 und 5.22 sowie die Stadtbezirksviertel 18.11 und 18.12

Stadtbezirke 2 und 8, der Stadtbezirk 5 ohne die Stadtbezirksviertel 5.11, 5.12, 5.21 und 5.22 sowie die Stadtbezirksviertel 18.11 und 18.12 110 Altötting: Landkreis Altötting

Landkreis Altötting 111 Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen: Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Gemeinden Farchant, Garmisch-Partenkirchen, Grainau, Krün, Mittenwald, Wallgau (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 131)

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Gemeinden Farchant, Garmisch-Partenkirchen, Grainau, Krün, Mittenwald, Wallgau (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 131) 112 Berchtesgadener Land: Landkreis Berchtesgadener Land, vom Landkreis Traunstein die Gemeinden Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Tittmoning die Verwaltungsgemeinschaft Waging a.See (= Taching a.See, Waging a.See, Wonneberg) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 130)

Landkreis Berchtesgadener Land, vom Landkreis Traunstein die Gemeinden Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Tittmoning die Verwaltungsgemeinschaft Waging a.See (= Taching a.See, Waging a.See, Wonneberg) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 130) 113 Dachau: Landkreis Dachau

Landkreis Dachau 114 Ebersberg: Landkreis Ebersberg

Landkreis Ebersberg 115 Eichstätt: Landkreis Eichstätt

Landkreis Eichstätt 116 Erding: Landkreis Erding

Landkreis Erding 117 Freising: Landkreis Freising

Landkreis Freising 118 Fürstenfeldbruck-Ost: Vom Landkreis Fürstenfeldbruck die Gemeinden Alling, Egenhofen, Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Maisach, Olching, Puchheim die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf (= Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 120)

Vom Landkreis Fürstenfeldbruck die Gemeinden Alling, Egenhofen, Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Maisach, Olching, Puchheim die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf (= Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 120) 119 Ingolstadt: Kreisfreie Stadt Ingolstadt

Kreisfreie Stadt Ingolstadt 120 Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West Landkreis Landsberg am Lech, vom Landkreis Fürstenfeldbruck die Gemeinden Fürstenfeldbruck, Moorenweis, Türkenfeld die Verwaltungsgemeinschaft Grafrath (= Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 118)

Landkreis Landsberg am Lech, vom Landkreis Fürstenfeldbruck die Gemeinden Fürstenfeldbruck, Moorenweis, Türkenfeld die Verwaltungsgemeinschaft Grafrath (= Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 118) 121 Miesbach: Landkreis Miesbach, vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden Bad Feilnbach, Feldkirchen-Westerham (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 127, 128)

Landkreis Miesbach, vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden Bad Feilnbach, Feldkirchen-Westerham (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 127, 128) 122 Mühldorf a.Inn: Landkreis Mühldorf a.Inn

Landkreis Mühldorf a.Inn 123 München-Land-Nord: Vom Landkreis München die Gemeinden Aschheim, Feldkirchen, Garching b.München, Grasbrunn, Haar, Hohenbrunn, Ismaning, Kirchheim b.München, Oberschleißheim, Ottobrunn, Putzbrunn, Unterföhring, Unterschleißheim (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 124)

Vom Landkreis München die Gemeinden Aschheim, Feldkirchen, Garching b.München, Grasbrunn, Haar, Hohenbrunn, Ismaning, Kirchheim b.München, Oberschleißheim, Ottobrunn, Putzbrunn, Unterföhring, Unterschleißheim (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 124) 124 München-Land-Süd: Vom Landkreis München die Gemeinden Aying, Baierbrunn, Brunnthal, Gräfelfing, Grünwald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, Neuried, Oberhaching, Planegg, Pullach i.Isartal, Sauerlach, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting, Taufkirchen, Unterhaching (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 123)

Vom Landkreis München die Gemeinden Aying, Baierbrunn, Brunnthal, Gräfelfing, Grünwald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, Neuried, Oberhaching, Planegg, Pullach i.Isartal, Sauerlach, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting, Taufkirchen, Unterhaching (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 123) 125 Neuburg-Schrobenhausen: Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vom Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm die Gemeinden Hohenwart, Gerolsbach, Scheyern (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 126)

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vom Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm die Gemeinden Hohenwart, Gerolsbach, Scheyern (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 126) 126 Pfaffenhofen a.d.Ilm: Vom Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm die Gemeinden Baar-Ebenhausen, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Reichertshausen, Rohrbach, Schweitenkirchen, Vohburg a.d.Donau, Wolnzach die Verwaltungsgemeinschaften Geisenfeld (= Ernsgaden, Geisenfeld), Ilmmünster (= Hettenshausen, Ilmmünster), Reichertshofen (= Pörnbach, Reichertshofen) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 125)

Vom Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm die Gemeinden Baar-Ebenhausen, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Reichertshausen, Rohrbach, Schweitenkirchen, Vohburg a.d.Donau, Wolnzach die Verwaltungsgemeinschaften Geisenfeld (= Ernsgaden, Geisenfeld), Ilmmünster (= Hettenshausen, Ilmmünster), Reichertshofen (= Pörnbach, Reichertshofen) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 125) 127 Rosenheim-Ost: Kreisfreie Stadt Rosenheim, vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden Amerang, Aschau i.Chiemgau, Bad Endorf, Bernau a.Chiemsee, Eggstätt, Eiselfing, Frasdorf, Griesstätt, Prien a.Chiemsee, Prutting, Riedering, Rimsting, Rohrdorf, Samerberg, Söchtenau, Stephanskirchen, Vogtareuth die Verwaltungsgemeinschaften Breitbrunn a.Chiemsee (= Breitbrunn a.Chiemsee, Chiemsee, Gstadt a.Chiemsee), Halfing (= Halfing, Höslwang, Schonstett) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 121, 128)

Kreisfreie Stadt Rosenheim, vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden Amerang, Aschau i.Chiemgau, Bad Endorf, Bernau a.Chiemsee, Eggstätt, Eiselfing, Frasdorf, Griesstätt, Prien a.Chiemsee, Prutting, Riedering, Rimsting, Rohrdorf, Samerberg, Söchtenau, Stephanskirchen, Vogtareuth die Verwaltungsgemeinschaften Breitbrunn a.Chiemsee (= Breitbrunn a.Chiemsee, Chiemsee, Gstadt a.Chiemsee), Halfing (= Halfing, Höslwang, Schonstett) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 121, 128) 128 Rosenheim-West: Vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden Babensham, Bad Aibling, Brannenburg, Bruckmühl, Edling, Flintsbach a.Inn, Großkarolinenfeld, Kiefersfelden, Kolbermoor, Neubeuern, Nußdorf a.Inn, Oberaudorf, Raubling, Schechen, Soyen, Tuntenhausen, Wasserburg a.Inn die Verwaltungsgemeinschaften Pfaffing (= Albaching, Pfaffing), Rott a.Inn (= Ramerberg, Rott a.Inn) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 121, 127)

Vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden Babensham, Bad Aibling, Brannenburg, Bruckmühl, Edling, Flintsbach a.Inn, Großkarolinenfeld, Kiefersfelden, Kolbermoor, Neubeuern, Nußdorf a.Inn, Oberaudorf, Raubling, Schechen, Soyen, Tuntenhausen, Wasserburg a.Inn die Verwaltungsgemeinschaften Pfaffing (= Albaching, Pfaffing), Rott a.Inn (= Ramerberg, Rott a.Inn) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 121, 127) 129 Starnberg: Landkreis Starnberg, vom Landkreis Weilheim-Schongau die Gemeinde Bernried am Starnberger See die Verwaltungsgemeinschaft Seeshaupt (= Iffeldorf, Seeshaupt) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 131)

Landkreis Starnberg, vom Landkreis Weilheim-Schongau die Gemeinde Bernried am Starnberger See die Verwaltungsgemeinschaft Seeshaupt (= Iffeldorf, Seeshaupt) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 131) 130 Traunstein: Vom Landkreis Traunstein die Gemeinden Altenmarkt a.d.Alz, Chieming, Engelsberg, Grabenstätt, Grassau, Inzell, Nußdorf, Palling, Reit im Winkl, Ruhpolding, Schleching, Schnaitsee, Seeon-Seebruck, Siegsdorf, Surberg, Tacherting, Traunreut, Traunstein, Trostberg, Übersee, Unterwössen die Verwaltungsgemeinschaften Bergen (= Bergen, Vachendorf), Marquartstein (= Marquartstein, Staudach-Egerndach), Obing (= Kienberg, Obing, Pittenhart) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 112)

Vom Landkreis Traunstein die Gemeinden Altenmarkt a.d.Alz, Chieming, Engelsberg, Grabenstätt, Grassau, Inzell, Nußdorf, Palling, Reit im Winkl, Ruhpolding, Schleching, Schnaitsee, Seeon-Seebruck, Siegsdorf, Surberg, Tacherting, Traunreut, Traunstein, Trostberg, Übersee, Unterwössen die Verwaltungsgemeinschaften Bergen (= Bergen, Vachendorf), Marquartstein (= Marquartstein, Staudach-Egerndach), Obing (= Kienberg, Obing, Pittenhart) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 112) 131 Weilheim-Schongau: Vom Landkreis Weilheim-Schongau die Gemeinden Hohenpeißenberg, Pähl, Peißenberg, Peiting, Penzberg, Polling, Raisting, Schongau, Weilheim i.OB, Wessobrunn, Wielenbach die Verwaltungsgemeinschaften Altenstadt (= Altenstadt, Hohenfurch, Ingenried, Schwabbruck, Schwabsoien), Bernbeuren (= Bernbeuren, Burggen), Habach (= Antdorf, Habach, Obersöchering, Sindelsdorf), Huglfing (= Eberfing, Eglfing, Huglfing, Oberhausen), Rottenbuch (= Böbing, Rottenbuch), Steingaden (= Prem, Steingaden, Wildsteig) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 129) vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Gemeinden Bad Kohlgrub, Murnau a.Staffelsee, Oberammergau, Oberau, Uffing a.Staffelsee die Verwaltungsgemeinschaften Ohlstadt (= Eschenlohe, Großweil, Ohlstadt, Schwaigen), Saulgrub (= Bad Bayersoien, Saulgrub), Seehausen a.Staffelsee (= Riegsee, Seehausen a.Staffelsee, Spatzenhausen), Unterammergau (= Ettal, Unterammergau) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 111)

Vom Landkreis Weilheim-Schongau die Gemeinden Hohenpeißenberg, Pähl, Peißenberg, Peiting, Penzberg, Polling, Raisting, Schongau, Weilheim i.OB, Wessobrunn, Wielenbach die Verwaltungsgemeinschaften Altenstadt (= Altenstadt, Hohenfurch, Ingenried, Schwabbruck, Schwabsoien), Bernbeuren (= Bernbeuren, Burggen), Habach (= Antdorf, Habach, Obersöchering, Sindelsdorf), Huglfing (= Eberfing, Eglfing, Huglfing, Oberhausen), Rottenbuch (= Böbing, Rottenbuch), Steingaden (= Prem, Steingaden, Wildsteig) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 129) vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Gemeinden Bad Kohlgrub, Murnau a.Staffelsee, Oberammergau, Oberau, Uffing a.Staffelsee die Verwaltungsgemeinschaften Ohlstadt (= Eschenlohe, Großweil, Ohlstadt, Schwaigen), Saulgrub (= Bad Bayersoien, Saulgrub), Seehausen a.Staffelsee (= Riegsee, Seehausen a.Staffelsee, Spatzenhausen), Unterammergau (= Ettal, Unterammergau) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 111) 201 Deggendorf: Landkreis Deggendorf

Landkreis Deggendorf 202 Dingolfing: Landkreis Dingolfing-Landau, vom Landkreis Landshut die Gemeinden Bodenkirchen, Geisenhausen, Niederaichbach, Vilsbiburg, Vilsheim die Verwaltungsgemeinschaften Altfraunhofen (= Altfraunhofen, Baierbach), Gerzen (= Aham, Gerzen, Kröning, Schalkham), Velden (= Neufraunhofen, Velden, Wurmsham), Wörth a.d.Isar (= Postau, Weng, Wörth a.d.Isar) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 204)

Landkreis Dingolfing-Landau, vom Landkreis Landshut die Gemeinden Bodenkirchen, Geisenhausen, Niederaichbach, Vilsbiburg, Vilsheim die Verwaltungsgemeinschaften Altfraunhofen (= Altfraunhofen, Baierbach), Gerzen (= Aham, Gerzen, Kröning, Schalkham), Velden (= Neufraunhofen, Velden, Wurmsham), Wörth a.d.Isar (= Postau, Weng, Wörth a.d.Isar) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 204) 203 Kelheim: Landkreis Kelheim

Landkreis Kelheim 204 Landshut: Kreisfreie Stadt Landshut, vom Landkreis Landshut die Gemeinden Adlkofen, Altdorf, Bruckberg, Buch a.Erlbach, Eching, Ergolding, Essenbach, Hohenthann, Kumhausen, Neufahrn i.NB, Pfeffenhausen, Rottenburg a.d.Laaber, Tiefenbach die Verwaltungsgemeinschaften Ergoldsbach (= Bayerbach b.Ergoldsbach, Ergoldsbach), Furth (= Furth, Obersüßbach, Weihmichl) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 202)

Kreisfreie Stadt Landshut, vom Landkreis Landshut die Gemeinden Adlkofen, Altdorf, Bruckberg, Buch a.Erlbach, Eching, Ergolding, Essenbach, Hohenthann, Kumhausen, Neufahrn i.NB, Pfeffenhausen, Rottenburg a.d.Laaber, Tiefenbach die Verwaltungsgemeinschaften Ergoldsbach (= Bayerbach b.Ergoldsbach, Ergoldsbach), Furth (= Furth, Obersüßbach, Weihmichl) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 202) 205 Passau-Ost: Kreisfreie Stadt Passau, vom Landkreis Passau die Gemeinden Breitenberg, Büchlberg, Fürstenstein, Hauzenberg, Hutthurm, Neukirchen vorm Wald, Obernzell, Ruderting, Salzweg, Sonnen, Thyrnau, Tiefenbach, Untergriesbach, Wegscheid die Verwaltungsgemeinschaft Tittling (= Tittling, Witzmannsberg) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 206) vom Landkreis Freyung-Grafenau die Gemeinden Grainet, Haidmühle, Jandelsbrunn, Neureichenau, Röhrnbach, Waldkirchen (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 207)

Kreisfreie Stadt Passau, vom Landkreis Passau die Gemeinden Breitenberg, Büchlberg, Fürstenstein, Hauzenberg, Hutthurm, Neukirchen vorm Wald, Obernzell, Ruderting, Salzweg, Sonnen, Thyrnau, Tiefenbach, Untergriesbach, Wegscheid die Verwaltungsgemeinschaft Tittling (= Tittling, Witzmannsberg) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 206) vom Landkreis Freyung-Grafenau die Gemeinden Grainet, Haidmühle, Jandelsbrunn, Neureichenau, Röhrnbach, Waldkirchen (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 207) 206 Passau-West: Vom Landkreis Passau die Gemeinden Aicha vorm Wald, Aldersbach, Bad Füssing, Bad Griesbach i.Rottal, Eging a.See, Fürstenzell, Haarbach, Hofkirchen, Kirchham, Kößlarn, Neuburg a.Inn, Neuhaus a.Inn, Ortenburg, Pocking, Ruhstorf a.d.Rott, Tettenweis, Vilshofen an der Donau, Windorf die Verwaltungsgemeinschaften Aidenbach (= Aidenbach, Beutelsbach), Rotthalmünster (= Malching, Rotthalmünster) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 205)

Vom Landkreis Passau die Gemeinden Aicha vorm Wald, Aldersbach, Bad Füssing, Bad Griesbach i.Rottal, Eging a.See, Fürstenzell, Haarbach, Hofkirchen, Kirchham, Kößlarn, Neuburg a.Inn, Neuhaus a.Inn, Ortenburg, Pocking, Ruhstorf a.d.Rott, Tettenweis, Vilshofen an der Donau, Windorf die Verwaltungsgemeinschaften Aidenbach (= Aidenbach, Beutelsbach), Rotthalmünster (= Malching, Rotthalmünster) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 205) 207 Regen, Freyung-Grafenau: Landkreis Regen, vom Landkreis Freyung-Grafenau die Gemeinden Freyung, Grafenau, Hohenau, Mauth, Neuschönau, Ringelai, Saldenburg, Sankt Oswald-Riedlhütte, Spiegelau die Verwaltungsgemeinschaften Hinterschmiding (= Hinterschmiding, Philippsreut), Perlesreut (= Fürsteneck, Perlesreut), Schönberg (= Eppenschlag, Innernzell, Schöfweg, Schönberg), Thurmansbang (= Thurmansbang, Zenting) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 205)

Landkreis Regen, vom Landkreis Freyung-Grafenau die Gemeinden Freyung, Grafenau, Hohenau, Mauth, Neuschönau, Ringelai, Saldenburg, Sankt Oswald-Riedlhütte, Spiegelau die Verwaltungsgemeinschaften Hinterschmiding (= Hinterschmiding, Philippsreut), Perlesreut (= Fürsteneck, Perlesreut), Schönberg (= Eppenschlag, Innernzell, Schöfweg, Schönberg), Thurmansbang (= Thurmansbang, Zenting) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 205) 208 Rottal-Inn: Landkreis Rottal-Inn

Landkreis Rottal-Inn 209 Straubing: Kreisfreie Stadt Straubing, Landkreis Straubing-Bogen

Kreisfreie Stadt Straubing, Landkreis Straubing-Bogen 301 Amberg-Sulzbach: Kreisfreie Stadt Amberg, Landkreis Amberg-Sulzbach

Kreisfreie Stadt Amberg, Landkreis Amberg-Sulzbach 302 Cham: Landkreis Cham

Landkreis Cham 303 Neumarkt i.d.OPf.: Landkreis Neumarkt i.d.OPf.

Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 304 Regensburg-Land: Vom Landkreis Regensburg die Gemeinden Barbing, Beratzhausen, Bernhardswald, Hagelstadt, Hemau, Köfering, Mintraching, Neutraubling, Nittendorf, Obertraubling, Pettendorf, Pfatter, Regenstauf, Schierling, Sinzing, Tegernheim, Thalmassing, Wiesent, Zeitlarn die Verwaltungsgemeinschaften Alteglofsheim (= Alteglofsheim, Pfakofen), Donaustauf (= Altenthann, Bach a.d.Donau, Donaustauf), Kallmünz (= Duggendorf, Holzheim a.Forst, Kallmünz), Laaber (= Brunn, Deuerling, Laaber), Pielenhofen-Wolfsegg (= Pielenhofen, Wolfsegg), Sünching (= Aufhausen, Mötzing, Riekofen, Sünching), Wörth a.d.Donau (= Brennberg, Wörth a.d.Donau) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 305)

Vom Landkreis Regensburg die Gemeinden Barbing, Beratzhausen, Bernhardswald, Hagelstadt, Hemau, Köfering, Mintraching, Neutraubling, Nittendorf, Obertraubling, Pettendorf, Pfatter, Regenstauf, Schierling, Sinzing, Tegernheim, Thalmassing, Wiesent, Zeitlarn die Verwaltungsgemeinschaften Alteglofsheim (= Alteglofsheim, Pfakofen), Donaustauf (= Altenthann, Bach a.d.Donau, Donaustauf), Kallmünz (= Duggendorf, Holzheim a.Forst, Kallmünz), Laaber (= Brunn, Deuerling, Laaber), Pielenhofen-Wolfsegg (= Pielenhofen, Wolfsegg), Sünching (= Aufhausen, Mötzing, Riekofen, Sünching), Wörth a.d.Donau (= Brennberg, Wörth a.d.Donau) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 305) 305 Regensburg-Stadt: Kreisfreie Stadt Regensburg, vom Landkreis Regensburg die Gemeinden Lappersdorf, Pentling, Wenzenbach (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 304)

Kreisfreie Stadt Regensburg, vom Landkreis Regensburg die Gemeinden Lappersdorf, Pentling, Wenzenbach (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 304) 306 Schwandorf: Landkreis Schwandorf

Landkreis Schwandorf 307 Tirschenreuth: Landkreis Tirschenreuth, vom Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab die Gemeinden Grafenwöhr, Windischeschenbach die Verwaltungsgemeinschaften Eschenbach i.d.OPf. (= Eschenbach i.d.OPf., Neustadt am Kulm, Speinshart), Kirchenthumbach (= Kirchenthumbach, Schlammersdorf, Vorbach), Pressath (= Pressath, Schwarzenbach, Trabitz) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 308)

Landkreis Tirschenreuth, vom Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab die Gemeinden Grafenwöhr, Windischeschenbach die Verwaltungsgemeinschaften Eschenbach i.d.OPf. (= Eschenbach i.d.OPf., Neustadt am Kulm, Speinshart), Kirchenthumbach (= Kirchenthumbach, Schlammersdorf, Vorbach), Pressath (= Pressath, Schwarzenbach, Trabitz) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 308) 308 Weiden i.d.OPf.: Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf., vom Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab die Gemeinden Altenstadt a.d.Waldnaab, Eslarn, Floß, Flossenbürg, Luhe-Wildenau, Mantel, Moosbach, Neustadt a.d.Waldnaab, Vohenstrauß, Waidhaus, Waldthurn die Verwaltungsgemeinschaften Neustadt a.d.Waldnaab (= Kirchendemenreuth, Parkstein, Püchersreuth, Störnstein, Theisseil), Pleystein (= Georgenberg, Pleystein), Schirmitz (= Bechtsrieth, Irchenrieth, Pirk, Schirmitz), Tännesberg (= Leuchtenberg, Tännesberg), Weiherhammer (= Etzenricht, Kohlberg, Weiherhammer) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 307)

Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf., vom Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab die Gemeinden Altenstadt a.d.Waldnaab, Eslarn, Floß, Flossenbürg, Luhe-Wildenau, Mantel, Moosbach, Neustadt a.d.Waldnaab, Vohenstrauß, Waidhaus, Waldthurn die Verwaltungsgemeinschaften Neustadt a.d.Waldnaab (= Kirchendemenreuth, Parkstein, Püchersreuth, Störnstein, Theisseil), Pleystein (= Georgenberg, Pleystein), Schirmitz (= Bechtsrieth, Irchenrieth, Pirk, Schirmitz), Tännesberg (= Leuchtenberg, Tännesberg), Weiherhammer (= Etzenricht, Kohlberg, Weiherhammer) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 307) 401 Bamberg-Land: Vom Landkreis Bamberg die Gemeinden Altendorf, Breitengüßbach, Buttenheim, Frensdorf, Heiligenstadt i.OFr., Hirschaid, Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Pettstadt, Pommersfelden, Rattelsdorf, Scheßlitz, Schlüsselfeld, Strullendorf, Zapfendorf die Verwaltungsgemeinschaften Baunach (= Baunach, Gerach, Lauter, Reckendorf), Burgebrach (= Burgebrach, Schönbrunn i.Steigerwald), Ebrach (= Burgwindheim, Ebrach), Steinfeld (= Königsfeld, Stadelhofen, Wattendorf) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 402)

Vom Landkreis Bamberg die Gemeinden Altendorf, Breitengüßbach, Buttenheim, Frensdorf, Heiligenstadt i.OFr., Hirschaid, Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Pettstadt, Pommersfelden, Rattelsdorf, Scheßlitz, Schlüsselfeld, Strullendorf, Zapfendorf die Verwaltungsgemeinschaften Baunach (= Baunach, Gerach, Lauter, Reckendorf), Burgebrach (= Burgebrach, Schönbrunn i.Steigerwald), Ebrach (= Burgwindheim, Ebrach), Steinfeld (= Königsfeld, Stadelhofen, Wattendorf) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 402) 402 Bamberg-Stadt: Kreisfreie Stadt Bamberg, vom Landkreis Bamberg die Gemeinden Bischberg, Gundelsheim, Hallstadt, Oberhaid, Stegaurach, Walsdorf, Viereth-Trunstadt die Verwaltungsgemeinschaft Lisberg (= Lisberg, Priesendorf), (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 401)

Kreisfreie Stadt Bamberg, vom Landkreis Bamberg die Gemeinden Bischberg, Gundelsheim, Hallstadt, Oberhaid, Stegaurach, Walsdorf, Viereth-Trunstadt die Verwaltungsgemeinschaft Lisberg (= Lisberg, Priesendorf), (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 401) 403 Bayreuth: Kreisfreie Stadt Bayreuth, vom Landkreis Bayreuth die Gemeinden Ahorntal, Bindlach, Eckersdorf, Goldkronach, Heinersreuth, Pegnitz, Pottenstein, Speichersdorf, Waischenfeld, Warmensteinach die Verwaltungsgemeinschaften Betzenstein (= Betzenstein, Plech), Creußen (= Creußen, Haag, Prebitz, Schnabelwaid), Hollfeld (= Aufseß, Hollfeld, Plankenfels), Mistelbach (= Gesees, Hummeltal, Mistelbach), Mistelgau (= Glashütten, Mistelgau), Weidenberg (= Emtmannsberg, Kirchenpingarten, Seybothenreuth, Weidenberg) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 408)

Kreisfreie Stadt Bayreuth, vom Landkreis Bayreuth die Gemeinden Ahorntal, Bindlach, Eckersdorf, Goldkronach, Heinersreuth, Pegnitz, Pottenstein, Speichersdorf, Waischenfeld, Warmensteinach die Verwaltungsgemeinschaften Betzenstein (= Betzenstein, Plech), Creußen (= Creußen, Haag, Prebitz, Schnabelwaid), Hollfeld (= Aufseß, Hollfeld, Plankenfels), Mistelbach (= Gesees, Hummeltal, Mistelbach), Mistelgau (= Glashütten, Mistelgau), Weidenberg (= Emtmannsberg, Kirchenpingarten, Seybothenreuth, Weidenberg) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 408) 404 Coburg: Kreisfreie Stadt Coburg, Landkreis Coburg

Kreisfreie Stadt Coburg, Landkreis Coburg 405 Forchheim: Landkreis Forchheim

Landkreis Forchheim 406 Hof: Kreisfreie Stadt Hof, Landkreis Hof

Kreisfreie Stadt Hof, Landkreis Hof 407 Kronach, Lichtenfels: Landkreis Kronach, Landkreis Lichtenfels

Landkreis Kronach, Landkreis Lichtenfels 408 Wunsiedel, Kulmbach: Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Landkreis Kulmbach vom Landkreis Bayreuth die Gemeinden Bad Berneck i.Fichtelgebirge, Bischofsgrün, Fichtelberg, Gefrees, Mehlmeisel (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 403)

Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Landkreis Kulmbach vom Landkreis Bayreuth die Gemeinden Bad Berneck i.Fichtelgebirge, Bischofsgrün, Fichtelberg, Gefrees, Mehlmeisel (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 403) 501 Nürnberg-Nord: Bezirke 1, 3 bis 8, 22 bis 26, 70 bis 87

Bezirke 1, 3 bis 8, 22 bis 26, 70 bis 87 502 Nürnberg-Ost: Bezirke 2, 9 bis 12, 27 bis 30, 90 bis 97, vom Landkreis Nürnberger Land die Gemeinden Feucht, Rückersdorf, Schwaig b.Nürnberg (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 511)

Bezirke 2, 9 bis 12, 27 bis 30, 90 bis 97, vom Landkreis Nürnberger Land die Gemeinden Feucht, Rückersdorf, Schwaig b.Nürnberg (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 511) 503 Nürnberg-Süd: Bezirke 31 bis 49, Kreisfreie Stadt Schwabach

Bezirke 31 bis 49, Kreisfreie Stadt Schwabach 504 Nürnberg-West: Bezirke 13 bis 21, 50 bis 55, 60 bis 65

Bezirke 13 bis 21, 50 bis 55, 60 bis 65 505 Ansbach-Nord: Kreisfreie Stadt Ansbach, vom Landkreis Ansbach die Gemeinden Aurach, Colmberg, Dietenhofen, Feuchtwangen, Flachslanden, Heilsbronn, Lehrberg, Leutershausen, Lichtenau, Neuendettelsau, Oberdachstetten, Petersaurach, Rothenburg ob der Tauber, Sachsen b.Ansbach, Schnelldorf, Schopfloch, Windsbach die Verwaltungsgemeinschaften Rothenburg ob der Tauber (= Adelshofen, Gebsattel, Geslau, Insingen, Neusitz, Ohrenbach, Steinsfeld, Windelsbach), Schillingsfürst (= Buch a.Wald, Diebach, Dombühl, Schillingsfürst, Wettringen, Wörnitz), Weihenzell (= Bruckberg, Rügland, Weihenzell) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 506)

Kreisfreie Stadt Ansbach, vom Landkreis Ansbach die Gemeinden Aurach, Colmberg, Dietenhofen, Feuchtwangen, Flachslanden, Heilsbronn, Lehrberg, Leutershausen, Lichtenau, Neuendettelsau, Oberdachstetten, Petersaurach, Rothenburg ob der Tauber, Sachsen b.Ansbach, Schnelldorf, Schopfloch, Windsbach die Verwaltungsgemeinschaften Rothenburg ob der Tauber (= Adelshofen, Gebsattel, Geslau, Insingen, Neusitz, Ohrenbach, Steinsfeld, Windelsbach), Schillingsfürst (= Buch a.Wald, Diebach, Dombühl, Schillingsfürst, Wettringen, Wörnitz), Weihenzell (= Bruckberg, Rügland, Weihenzell) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 506) 506 Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen: Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, vom Landkreis Ansbach die Gemeinden Arberg, Bechhofen, Burgoberbach, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Herrieden, Langfurth, Merkendorf, Wassertrüdingen die Verwaltungsgemeinschaften Dentlein a.Forst (= Burk, Dentlein a.Forst, Wieseth), Hesselberg (= Ehingen, Gerolfingen, Röckingen, Unterschwaningen, Wittelshofen), Triesdorf (= Ornbau, Weidenbach), Wilburgstetten (= Mönchsroth, Weiltingen, Wilburgstetten), Wolframs-Eschenbach (= Mitteleschenbach, Wolframs-Eschenbach) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 505)

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, vom Landkreis Ansbach die Gemeinden Arberg, Bechhofen, Burgoberbach, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Herrieden, Langfurth, Merkendorf, Wassertrüdingen die Verwaltungsgemeinschaften Dentlein a.Forst (= Burk, Dentlein a.Forst, Wieseth), Hesselberg (= Ehingen, Gerolfingen, Röckingen, Unterschwaningen, Wittelshofen), Triesdorf (= Ornbau, Weidenbach), Wilburgstetten (= Mönchsroth, Weiltingen, Wilburgstetten), Wolframs-Eschenbach (= Mitteleschenbach, Wolframs-Eschenbach) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 505) 507 Erlangen-Höchstadt: Vom Landkreis Erlangen-Höchstadt die Gemeinden Adelsdorf, Baiersdorf, Bubenreuth, Eckental, Hemhofen, Herzogenaurach, Höchstadt a.d.Aisch, Kalchreuth, Röttenbach, Wachenroth, Weisendorf, die Verwaltungsgemeinschaften Aurachtal (= Aurachtal, Oberreichenbach), Heßdorf (= Großenseebach, Heßdorf), Höchstadt a.d.Aisch (= Gremsdorf, Lonnerstadt, Mühlhausen, Vestenbergsgreuth), Uttenreuth (= Buckenhof, Marloffstein, Spardorf, Uttenreuth) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 508)

Vom Landkreis Erlangen-Höchstadt die Gemeinden Adelsdorf, Baiersdorf, Bubenreuth, Eckental, Hemhofen, Herzogenaurach, Höchstadt a.d.Aisch, Kalchreuth, Röttenbach, Wachenroth, Weisendorf, die Verwaltungsgemeinschaften Aurachtal (= Aurachtal, Oberreichenbach), Heßdorf (= Großenseebach, Heßdorf), Höchstadt a.d.Aisch (= Gremsdorf, Lonnerstadt, Mühlhausen, Vestenbergsgreuth), Uttenreuth (= Buckenhof, Marloffstein, Spardorf, Uttenreuth) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 508) 508 Erlangen-Stadt: Kreisfreie Stadt Erlangen, vom Landkreis Erlangen-Höchstadt die Gemeinden Heroldsberg, Möhrendorf (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 507)

Kreisfreie Stadt Erlangen, vom Landkreis Erlangen-Höchstadt die Gemeinden Heroldsberg, Möhrendorf (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 507) 509 Fürth: Kreisfreie Stadt Fürth, vom Landkreis Fürth die Gemeinden Oberasbach, Stein, Zirndorf (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 510)

Kreisfreie Stadt Fürth, vom Landkreis Fürth die Gemeinden Oberasbach, Stein, Zirndorf (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 510) 510 Neustadt a.d.AischBad Windsheim, Fürth-Land: Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, vom Landkreis Fürth die Gemeinden Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Puschendorf, Roßtal, Wilhermsdorf die Verwaltungsgemeinschaften Obermichelbach-Tuchenbach (= Obermichelbach, Tuchenbach), Veitsbronn (= Seukendorf, Veitsbronn) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 509)

Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, vom Landkreis Fürth die Gemeinden Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Puschendorf, Roßtal, Wilhermsdorf die Verwaltungsgemeinschaften Obermichelbach-Tuchenbach (= Obermichelbach, Tuchenbach), Veitsbronn (= Seukendorf, Veitsbronn) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 509) 511 Nürnberger Land: Vom Landkreis Nürnberger Land die Gemeinden Altdorf b.Nürnberg, Burgthann, Hersbruck, Kirchensittenbach, Lauf a.d.Pegnitz, Leinburg, Neuhaus a.d.Pegnitz, Neunkirchen a.Sand, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Röthenbach a.d.Pegnitz, Schnaittach, Schwarzenbruck, Simmelsdorf, Winkelhaid die Verwaltungsgemeinschaften Happurg (= Alfeld, Happurg), Henfenfeld (= Engelthal, Henfenfeld, Offenhausen), Velden (= Hartenstein, Velden, Vorra) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 502)

Vom Landkreis Nürnberger Land die Gemeinden Altdorf b.Nürnberg, Burgthann, Hersbruck, Kirchensittenbach, Lauf a.d.Pegnitz, Leinburg, Neuhaus a.d.Pegnitz, Neunkirchen a.Sand, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Röthenbach a.d.Pegnitz, Schnaittach, Schwarzenbruck, Simmelsdorf, Winkelhaid die Verwaltungsgemeinschaften Happurg (= Alfeld, Happurg), Henfenfeld (= Engelthal, Henfenfeld, Offenhausen), Velden (= Hartenstein, Velden, Vorra) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 502) 512 Roth: Landkreis Roth

Landkreis Roth 601 Aschaffenburg-Ost: Vom Landkreis Aschaffenburg die Gemeinden Alzenau, Bessenbach, Geiselbach, Hösbach, Kahl a.Main, Karlstein a.Main, Kleinostheim, Laufach, Mömbris, Rothenbuch, Sailauf, Waldaschaff, Weibersbrunn die Verwaltungsgemeinschaften Heigenbrücken (= Heigenbrücken, Heinrichsthal), Mespelbrunn (= Dammbach, Heimbuchenthal, Mespelbrunn), Schöllkrippen (= Blankenbach, Kleinkahl, Krombach, Schöllkrippen, Sommerkahl, Westerngrund, Wiesen) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 602)

Vom Landkreis Aschaffenburg die Gemeinden Alzenau, Bessenbach, Geiselbach, Hösbach, Kahl a.Main, Karlstein a.Main, Kleinostheim, Laufach, Mömbris, Rothenbuch, Sailauf, Waldaschaff, Weibersbrunn die Verwaltungsgemeinschaften Heigenbrücken (= Heigenbrücken, Heinrichsthal), Mespelbrunn (= Dammbach, Heimbuchenthal, Mespelbrunn), Schöllkrippen (= Blankenbach, Kleinkahl, Krombach, Schöllkrippen, Sommerkahl, Westerngrund, Wiesen) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 602) 602 Aschaffenburg-West: Kreisfreie Stadt Aschaffenburg, vom Landkreis Aschaffenburg die Gemeinden Glattbach, Goldbach, Großostheim, Haibach, Johannesberg, Mainaschaff, Stockstadt a.Main (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 601)

Kreisfreie Stadt Aschaffenburg, vom Landkreis Aschaffenburg die Gemeinden Glattbach, Goldbach, Großostheim, Haibach, Johannesberg, Mainaschaff, Stockstadt a.Main (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 601) 603 Bad Kissingen: Landkreis Bad Kissingen, vom Landkreis Rhön-Grabfeld die Gemeinden Bischofsheim a.d.Rhön, Oberelsbach, Sandberg die Verwaltungsgemeinschaften Fladungen (= Fladungen, Hausen, Nordheim v.d.Rhön), Ostheim v.d.Rhön (= Ostheim v.d.Rhön, Sondheim v.d.Rhön, Willmars) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 604)

Landkreis Bad Kissingen, vom Landkreis Rhön-Grabfeld die Gemeinden Bischofsheim a.d.Rhön, Oberelsbach, Sandberg die Verwaltungsgemeinschaften Fladungen (= Fladungen, Hausen, Nordheim v.d.Rhön), Ostheim v.d.Rhön (= Ostheim v.d.Rhön, Sondheim v.d.Rhön, Willmars) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 604) 604 Haßberge, Rhön-Grabfeld: Landkreis Haßberge, vom Landkreis Rhön-Grabfeld die Gemeinden Bad Königshofen i.Grabfeld, Bad Neustadt a.d.Saale die Verwaltungsgemeinschaften Bad Königshofen i.Grabfeld (= Aubstadt, Großbardorf, Herbstadt, Höchheim, Sulzdorf a.d.Lederhecke, Sulzfeld, Trappstadt), Bad Neustadt a.d.Saale (= Burglauer, Hohenroth, Niederlauer, Rödelmaier, Salz, Schönau a.d.Brend, Strahlungen), Heustreu (= Heustreu, Hollstadt, Unsleben, Wollbach), Mellrichstadt (=Bastheim, Hendungen, Mellrichstadt, Oberstreu, Stockheim), Saal a.d.Saale (= Großeibstadt, Saal a.d.Saale, Wülfershausen a.d.Saale) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 603)

Landkreis Haßberge, vom Landkreis Rhön-Grabfeld die Gemeinden Bad Königshofen i.Grabfeld, Bad Neustadt a.d.Saale die Verwaltungsgemeinschaften Bad Königshofen i.Grabfeld (= Aubstadt, Großbardorf, Herbstadt, Höchheim, Sulzdorf a.d.Lederhecke, Sulzfeld, Trappstadt), Bad Neustadt a.d.Saale (= Burglauer, Hohenroth, Niederlauer, Rödelmaier, Salz, Schönau a.d.Brend, Strahlungen), Heustreu (= Heustreu, Hollstadt, Unsleben, Wollbach), Mellrichstadt (=Bastheim, Hendungen, Mellrichstadt, Oberstreu, Stockheim), Saal a.d.Saale (= Großeibstadt, Saal a.d.Saale, Wülfershausen a.d.Saale) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 603) 605 Kitzingen: Landkreis Kitzingen, vom Landkreis Schweinfurt die Gemeinde Kolitzheim die Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen (= Dingolshausen, Donnersdorf, Frankenwinheim, Gerolzhofen, Lülsfeld, Michelau i.Steigerwald, Oberschwarzach, Sulzheim) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 608)

Landkreis Kitzingen, vom Landkreis Schweinfurt die Gemeinde Kolitzheim die Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen (= Dingolshausen, Donnersdorf, Frankenwinheim, Gerolzhofen, Lülsfeld, Michelau i.Steigerwald, Oberschwarzach, Sulzheim) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 608) 606 Main-Spessart: Landkreis Main-Spessart

Landkreis Main-Spessart 607 Miltenberg: Landkreis Miltenberg

Landkreis Miltenberg 608 Schweinfurt: Kreisfreie Stadt Schweinfurt, vom Landkreis Schweinfurt die Gemeinden Bergrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Geldersheim, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Niederwerrn, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwebheim, Sennfeld, Stadtlauringen, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck die Verwaltungsgemeinschaft Schwanfeld (= Schwanfeld, Wipfeld) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 605)

Kreisfreie Stadt Schweinfurt, vom Landkreis Schweinfurt die Gemeinden Bergrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Geldersheim, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Niederwerrn, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwebheim, Sennfeld, Stadtlauringen, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck die Verwaltungsgemeinschaft Schwanfeld (= Schwanfeld, Wipfeld) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 605) 609 Würzburg-Land: Vom Landkreis Würzburg die Gemeinden Eisingen, Gaukönigshofen, Güntersleben, Hausen b.Würzburg, Höchberg, Kleinrinderfeld, Kürnach, Leinach, Neurunn, Ochsenfurt, Randersacker, Reichenberg, Rimpar, Theilheim, Thüngersheim, Unterpleichfeld, Veitshöchheim, Waldbrunn, Waldbüttelbrunn, Zell a.Main die Verwaltungsgemeinschaften Aub (= Aub, Gelchsheim, Sonderhofen), Bergtheim (= Bergtheim, Oberpleichfeld), Eibelstadt (= Eibelstadt, Frickenhausen a.Main, Sommerhausen, Winterhausen), Estenfeld (= Eisenheim, Estenfeld, Prosselsheim), Giebelstadt (= Bütthard, Giebelstadt), Helmstadt (= Helmstadt, Holzkirchen, Remlingen, Uettingen), Hettstadt (= Greußenheim, Hettstadt), Kirchheim (= Geroldshausen, Kirchheim), Kist (= Altertheim, Kist), Margetshöchheim (= Erlabrunn, Margetshöchheim), Röttingen (= Bieberehren, Riedenheim, Röttingen, Tauberrettersheim) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 610)

Vom Landkreis Würzburg die Gemeinden Eisingen, Gaukönigshofen, Güntersleben, Hausen b.Würzburg, Höchberg, Kleinrinderfeld, Kürnach, Leinach, Neurunn, Ochsenfurt, Randersacker, Reichenberg, Rimpar, Theilheim, Thüngersheim, Unterpleichfeld, Veitshöchheim, Waldbrunn, Waldbüttelbrunn, Zell a.Main die Verwaltungsgemeinschaften Aub (= Aub, Gelchsheim, Sonderhofen), Bergtheim (= Bergtheim, Oberpleichfeld), Eibelstadt (= Eibelstadt, Frickenhausen a.Main, Sommerhausen, Winterhausen), Estenfeld (= Eisenheim, Estenfeld, Prosselsheim), Giebelstadt (= Bütthard, Giebelstadt), Helmstadt (= Helmstadt, Holzkirchen, Remlingen, Uettingen), Hettstadt (= Greußenheim, Hettstadt), Kirchheim (= Geroldshausen, Kirchheim), Kist (= Altertheim, Kist), Margetshöchheim (= Erlabrunn, Margetshöchheim), Röttingen (= Bieberehren, Riedenheim, Röttingen, Tauberrettersheim) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 610) 610 Würzburg-Stadt: Kreisfreie Stadt Würzburg, vom Landkreis Würzburg die Gemeinden Gerbrunn, Rottendorf (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 609)

Kreisfreie Stadt Würzburg, vom Landkreis Würzburg die Gemeinden Gerbrunn, Rottendorf (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 609) 701 Augsburg-Stadt-Ost: Stadtbezirke 1 bis 5, 7 bis 12, 24 bis 36

Stadtbezirke 1 bis 5, 7 bis 12, 24 bis 36 702 Augsburg-Stadt-West: Stadtbezirke 6, 13 bis 23, 37 bis 42, vom Landkreis Augsburg die Gemeinden Gersthofen, Neusäß (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 704, 705)

Stadtbezirke 6, 13 bis 23, 37 bis 42, vom Landkreis Augsburg die Gemeinden Gersthofen, Neusäß (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 704, 705) 703 Aichach-Friedberg: Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Aichach-Friedberg 704 Augsburg-Land, Dillingen: Landkreis Dillingen a.d.Donau, vom Landkreis Augsburg die Gemeinden Altenmünster, Biberbach, Gablingen, Langweid a.Lech, Meitingen, Thierhaupten die Verwaltungsgemeinschaften Nordendorf (= Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf, Westendorf), Welden (= Bonstetten, Emersacker, Heretsried, Welden) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 702, 705)

Landkreis Dillingen a.d.Donau, vom Landkreis Augsburg die Gemeinden Altenmünster, Biberbach, Gablingen, Langweid a.Lech, Meitingen, Thierhaupten die Verwaltungsgemeinschaften Nordendorf (= Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf, Westendorf), Welden (= Bonstetten, Emersacker, Heretsried, Welden) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 702, 705) 705 Augsburg-Land-Süd: Vom Landkreis Augsburg die Gemeinden Adelsried, Aystetten, Bobingen, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Graben, Horgau, Königsbrunn, Kutzenhausen, Schwabmünchen, Stadtbergen, Wehringen, Zusmarshausen die Verwaltungsgemeinschaften Gessertshausen (= Gessertshausen, Ustersbach), Großaitingen (= Großaitingen, Kleinaitingen, Oberottmarshausen), Langerringen (= Hiltenfingen, Langerringen), Lechfeld (= Klosterlechfeld, Untermeitingen), Stauden (= Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Walkertshofen) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 702, 704)

Vom Landkreis Augsburg die Gemeinden Adelsried, Aystetten, Bobingen, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Graben, Horgau, Königsbrunn, Kutzenhausen, Schwabmünchen, Stadtbergen, Wehringen, Zusmarshausen die Verwaltungsgemeinschaften Gessertshausen (= Gessertshausen, Ustersbach), Großaitingen (= Großaitingen, Kleinaitingen, Oberottmarshausen), Langerringen (= Hiltenfingen, Langerringen), Lechfeld (= Klosterlechfeld, Untermeitingen), Stauden (= Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Walkertshofen) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 702, 704) 706 Donau-Ries: Landkreis Donau-Ries

Landkreis Donau-Ries 707 Günzburg: Landkreis Günzburg

Landkreis Günzburg 708 Kaufbeuren: Kreisfreie Stadt Kaufbeuren, vom Landkreis Ostallgäu die Gemeinden Germaringen, Mauerstetten die Verwaltungsgemeinschaft Pforzen (= Irsee, Pforzen, Rieden) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 711) vom Landkreis Unterallgäu die Gemeinden Bad Wörishofen, Ettringen, Markt Wald, Mindelheim, Tussenhausen die Verwaltungsgemeinschaften Dirlewang (= Apfeltrach, Dirlewang, Stetten, Unteregg), Kirchheim i.Schw. (= Eppishausen, Kirchheim i.Schw.), Pfaffenhausen (= Breitenbrunn, Oberrieden, Pfaffenhausen, Salgen), Türkheim (= Amberg, Rammingen, Türkheim, Wiedergeltingen) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 712)

Kreisfreie Stadt Kaufbeuren, vom Landkreis Ostallgäu die Gemeinden Germaringen, Mauerstetten die Verwaltungsgemeinschaft Pforzen (= Irsee, Pforzen, Rieden) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 711) vom Landkreis Unterallgäu die Gemeinden Bad Wörishofen, Ettringen, Markt Wald, Mindelheim, Tussenhausen die Verwaltungsgemeinschaften Dirlewang (= Apfeltrach, Dirlewang, Stetten, Unteregg), Kirchheim i.Schw. (= Eppishausen, Kirchheim i.Schw.), Pfaffenhausen (= Breitenbrunn, Oberrieden, Pfaffenhausen, Salgen), Türkheim (= Amberg, Rammingen, Türkheim, Wiedergeltingen) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 712) 709 Kempten, Oberallgäu: Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu), vom Landkreis Oberallgäu die Gemeinden Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Haldenwang, Lauben, OyMittelberg, Sulzberg, Waltenhofen, Wertach, Wiggensbach, Wildpoldsried die Verwaltungsgemeinschaft Weitnau (= Missen-Wilhams, Weitnau) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 710)

Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu), vom Landkreis Oberallgäu die Gemeinden Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Haldenwang, Lauben, OyMittelberg, Sulzberg, Waltenhofen, Wertach, Wiggensbach, Wildpoldsried die Verwaltungsgemeinschaft Weitnau (= Missen-Wilhams, Weitnau) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 710) 710 Lindau, Sonthofen: Landkreis Lindau (Bodensee), vom Landkreis Oberallgäu die Gemeinden Bad Hindelang, Blaichach, Burgberg i.Allgäu, Immenstadt i.Allgäu, Oberstaufen, Oberstdorf, Rettenberg, Sonthofen die Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe (= Balderschwang, Bolsterlang, Fischen i.Allgäu, Obermaiselstein, Ofterschwang) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 709)

Landkreis Lindau (Bodensee), vom Landkreis Oberallgäu die Gemeinden Bad Hindelang, Blaichach, Burgberg i.Allgäu, Immenstadt i.Allgäu, Oberstaufen, Oberstdorf, Rettenberg, Sonthofen die Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe (= Balderschwang, Bolsterlang, Fischen i.Allgäu, Obermaiselstein, Ofterschwang) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 709) 711 Marktoberdorf Vom Landkreis Ostallgäu die Gemeinden Füssen, Halblech, Lechbruck am See, Marktoberdorf, Nesselwang, Pfronten, Ronsberg, Schwangau die Verwaltungsgemeinschaften Biessenhofen (= Aitrang, Bidingen, Biessenhofen, Ruderatshofen), Buchloe (= Buchloe, Jengen, Lamerdingen, Waal), Eggenthal (= Baisweil, Eggenthal, Friesenried), Obergünzburg (= Günzach, Obergünzburg, Untrasried), Roßhaupten (= Rieden am Forggensee, Roßhaupten), Seeg (= Eisenberg, Hopferau, Lengenwang, Rückholz, Seeg, Wald), Stötten a.Auerberg (= Rettenbach a.Auerberg, Stötten a.Auerberg), Unterthingau (= Görisried, Kraftisried, Unterthingau), Westendorf (= Kaltental, Oberostendorf, Osterzell, Stöttwang, Westendorf) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 708)

Vom Landkreis Ostallgäu die Gemeinden Füssen, Halblech, Lechbruck am See, Marktoberdorf, Nesselwang, Pfronten, Ronsberg, Schwangau die Verwaltungsgemeinschaften Biessenhofen (= Aitrang, Bidingen, Biessenhofen, Ruderatshofen), Buchloe (= Buchloe, Jengen, Lamerdingen, Waal), Eggenthal (= Baisweil, Eggenthal, Friesenried), Obergünzburg (= Günzach, Obergünzburg, Untrasried), Roßhaupten (= Rieden am Forggensee, Roßhaupten), Seeg (= Eisenberg, Hopferau, Lengenwang, Rückholz, Seeg, Wald), Stötten a.Auerberg (= Rettenbach a.Auerberg, Stötten a.Auerberg), Unterthingau (= Görisried, Kraftisried, Unterthingau), Westendorf (= Kaltental, Oberostendorf, Osterzell, Stöttwang, Westendorf) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 708) 712 Memmingen: Kreisfreie Stadt Memmingen, vom Landkreis Neu-Ulm die Verwaltungsgemeinschaften Altenstadt (= Altenstadt, Kellmünz a.d.Iller, Osterberg), Buch (= Buch, Oberroth, Unterroth) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 713) vom Landkreis Unterallgäu die Gemeinden Buxheim, Markt Rettenbach, Sontheim die Verwaltungsgemeinschaften Babenhausen (= Babenhausen, Egg a.d.Günz, Kettershausen, Kirchhaslach, Oberschönegg, Winterrieden), Bad Grönenbach (= Bad Grönenbach, Wolfertschwenden, Woringen), Boos (= Boos, Fellheim, Heimertingen, Niederrieden, Pleß), Erkheim (= Erkheim, Kammlach, Lauben, Westerheim), Illerwinkel (= Kronburg, Lautrach, Legau), Memmingerberg (= Benningen, Holzgünz, Lachen, Memmingerberg, Trunkelsberg, Ungerhausen), Ottobeuren (= Böhen, Hawangen, Ottobeuren) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 708)

Kreisfreie Stadt Memmingen, vom Landkreis Neu-Ulm die Verwaltungsgemeinschaften Altenstadt (= Altenstadt, Kellmünz a.d.Iller, Osterberg), Buch (= Buch, Oberroth, Unterroth) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 713) vom Landkreis Unterallgäu die Gemeinden Buxheim, Markt Rettenbach, Sontheim die Verwaltungsgemeinschaften Babenhausen (= Babenhausen, Egg a.d.Günz, Kettershausen, Kirchhaslach, Oberschönegg, Winterrieden), Bad Grönenbach (= Bad Grönenbach, Wolfertschwenden, Woringen), Boos (= Boos, Fellheim, Heimertingen, Niederrieden, Pleß), Erkheim (= Erkheim, Kammlach, Lauben, Westerheim), Illerwinkel (= Kronburg, Lautrach, Legau), Memmingerberg (= Benningen, Holzgünz, Lachen, Memmingerberg, Trunkelsberg, Ungerhausen), Ottobeuren (= Böhen, Hawangen, Ottobeuren) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 708) 713 Neu-Ulm: Vom Landkreis Neu-Ulm die Gemeinden Bellenberg, Elchingen, Illertissen, Nersingen, Neu-Ulm, Roggenburg, Senden, Vöhringen, Weißenhorn die Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen a.d.Roth (= Holzheim, Pfaffenhofen a.d.Roth) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 712)

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

Landtagswahl 2023 in Bayern: Listenwahl und Direktkandidaten (Erststimme und Zweitstimme)

Bei der Landtagswahl setzen Sie zwei Kreuze – auch in Bayern. Das erste gilt dem Direktkandidaten, das zweite der Partei. Grundsätzlich bestimmen die Bürger bei der Landtagswahl 2023 aus den 91 Stimmkreisen 91 Direktkandidaten für das Parlament. Zusätzlich erhalten am Wahlabend des 8. Oktober 2023 89 Abgeordnete darüber Auskunft, ob sie per Listenwahl in den Landtag gewählt wurden.

Im Gegensatz zur Direktkandidaten-Wahl richtet sich die Listenwahl nicht nach Stimm-, sondern Wahlkreis. Das bedeutet: Die sieben Regierungsbezirke, die später je nach Einwohnerzahl unterschiedlich viele Sitze im Landtag erhalten, schicken ihre Kandidaten ins Rennen. Diese repräsentieren ihre jeweilige Partei und können von Wahlberechtigten per Zweitstimme in den Landtag gewählt werden.

Mit der Zweitstimme entscheidet sich Bayern bei der Landtagswahl also für die präferierte Partei wie Kandidaten. Bei der Landtagswahl entscheidet die Summe aller ausgezählten Erst- und Zweitstimmen darüber, wie viele Landtagssitze einer Partei zugesprochen werden. Eine wesentliche Bedingung ist, dass die Partei mehr als fünf Prozent aller Stimmen bekommt. Sie darf nicht an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Was sind Überhang- und Ausgleichsmandate?

Nach der Wahl haben die Direktkandidaten einen Vorrang auf die zugestandenen Sitze im Landtag. Bei entsprechendem Wahlausgang speist sich die Sitzverteilung dann aus der Listenwahl. Entscheidend ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat – nicht die Listenreihenfolge. Sonderregelungen bei Landtagswahlen greifen dann, wenn es um sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate geht.

Laut Verfassung sitzen im Landtag eigentlich 180 Abgeordnete. Wenn eine Partei durch Direktmandate mehr Parlamentssitze gewinnt, als sie hätte rechnerisch hätte bekommen dürfen, erhalten sie sogenannte Überhangmandaten. Anderen Parteien sichert man hingegen Ausgleichsmandate zu, damit keine verzerrte Sitzverteilung entsteht. Die Oppositionsparteien bekommen dann also ebenfalls zusätzliche Abgeordnetenplätze zugesprochen. Zuletzt ergab sich ein solcher Fall 2018: Der CSU wurden 75 Sitzplätze im Landtag zugestanden, durch die Direktkandidaten-Wahl gewannen die Partei jedoch zehn weitere Plätze.

Ein Überblick: Diese Parteien waren bei der bayerischen Landtagswahl 2018 dabei

Eine Übersicht der Parteien, die 2023 zur Wahl stehen, wurde zum aktuellen Zeitpunkt (12. Mai 2023) noch nicht öffentlich gemacht. Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick, welche Parteien 2018 an den Start gingen – bei der letzten bayerischen Landtagswahl:

Alle Parteien der Landtagswahl 2018 :

: CSU

SPD

Freie Wähler

Bündnis 90/Die Grünen

FDP

Die Linke

BP

ÖDP

Piraten

Die Franken

AfD



LKR

LKR mut

Die Humanisten

Die Partei

Partei für Gesundheitsforschung

Die Tierschutzpartei

Die V-Partei3

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

Spitzenkandidat: Welche Politiker sind bei der Landtagswahl 2023 in Bayern aufgestellt

Während noch nicht alle Wahlkreis-Listen der Landtagswahl 2023 (Stand: 12. Mai 2023) kommuniziert wurden, stehen einige der im Oktober zur Wahl stehenden Spitzenkandidaten fest. Demnach wurde es im Rahmen des CSU-Parteitages am 6. Mai 2023 bekannt gegeben: Ministerpräsident Markus Söder wurde zum Spitzenkandidaten seiner Partei nominiert. Ein Spitzenkandidat bei einer Landtagswahl ist die Person, die bei der Listenwahl als Erstes genannt wird. Mit dieser Position macht die Partei öffentlich, welcher Politiker zukünftig das höchste Amt der Partei innehaben könnte.

Die bayerische SPD stellt Florian von Brunn und die Grünen eine Doppelspitze, bestehend aus Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Die weiteren Vertreter: Adelheid Rupp (Linke), Martin Hagen (FDP) und Hubert Aiwanger (Freien Wähler). Informationen über den Spitzenkandidaten der AFD liegen unserer Redaktion aktuell (12. Mai 2023) nicht vor.

Landtagswahl in Bayern: Das sind die Spitzenkandidaten 2023:

CSU: Markus Söder

Freien Wähler: Hubert Aiwanger

SPD: Florian von Brunn

FDP: Martin Hagen

Bündnis 90/Die Grünen: Katharina Schulze und Ludwig Hartmann (Doppelspitze)

AFD: /

