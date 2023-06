Landtagswahl 2023 in Oberfranken: Stimmkreise, Parteien und Direktkandidaten

Von: Christian Einfeldt

Landtagswahl in Oberfranken: Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa und Chromorange/Imago

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl. Einen Überblick über die Stimmkreise und Direktkandidaten für die Region Oberfranken finden Sie hier.

Bayreuth – Am 8. Oktober 2023 wählt Bayern seinen 19. Landtag. Für Wahlberechtigte aus Oberfranken (über 18 Jahre, Erstwohnsitz in Oberfranken und deutsche Staatsbürgerschaft) reichen zwei Kreuze, um auf die politischen Fragen des Freistaates Einfluss nehmen zu können. Nicht zuletzt hängen die bayerischen Haushaltsausgaben und Gesetzgebungen damit zusammen, welche Parteien und Politiker die meisten Stimmen erhalten. Wer wird ins Münchner Maximilianeum ziehen? Welche Partei geht aus der Landtagswahl als stärkste Kraft hervor?

Bei der letzten Wahl auf Landesebene entschied die CSU rund um Ministerpräsidenten Markus Söder die Frage für sich. Das war 2018. Anlässlich der bevorstehenden Wahl ernannte die CSU Söder am 6. Mai im Rahmen des Parteitages erneut zum Spitzenkandidaten. Die Vorbereitungen auf den nächsten Wahlkampf haben begonnen. Erste Spitzen- und Direktkandidaten stehen fest, Parteien werben um die Stimme der Wähler. Merkur.de mit einem Überblick für die Region Bayreuth und Oberfranken.

Landtagswahl 2023: Welche Stimmkreise gibt es in Oberfranken?

In den vergangenen Jahren wurde der Gang zur Wahlurne in Oberfranken zur Routine. 2021 stand die Bundestagswahl an, 2020 die Kommunal- und 2019 die Europawahl. Zwischen der letzten Landtagswahl 2018 sind mittlerweile fünf Jahre vergangen – Zeit, dass in Bayern wieder auf Landesebene gewählt wird. Mit seiner Stimme legt jeder einzelne Wahlberechtigte den Grundstein für Entscheidungen, die Haushaltsausgaben und spezifische Gesetzgebungen im Freistaat betreffen.

Einwohner aus Oberfranken können am 8. Oktober wieder die Wahllokale in Bamberg, Bayreuth, Coburg, Forchheim, Hof, Kronach/Lichtenfels und Wunsiedel/Kulmbach aufsuchen. Mit der Aufteilung in sogenannten Stimmkreisen stellen Verantwortliche der bayerischen Landesregierung sicher, dass die Wählerzahl des Wahlkreises Oberfranken in Bezug auf Wählerzahl gleich bleibt und alle Stimmen der Region in etwa gleich gewichtet sind.

Alle Stimmkreise in Oberfranken:

401 Bamberg-Land

402 Bamberg-Stadt

403 Bayreuth

404 Coburg

405 Forchheim

406 Hof

407 Kronach, Lichtenfels

408 Wunsiedel, Kulmbach

Landtagswahl 2018: So hatte Bayreuth und Oberfranken das letzte Mal gewählt

Laut des Bayerischen Landesamts für Statistik lag die Wahlbeteiligung 2018 in Oberfranken bei 70,9 %. Die Erststimme der Wähler ging an den Direktkandidaten, die zweite an die Partei. Dabei hat sich folgendes Wahlergebnis ergeben:

CSU SPD Freie Wähler Grüne FDP AFD Linke: Sonstige BA-Land: 48,1 % 6,1 % 9,0 % 12,1 % 4,5 % 14 % 2,4 % 3,9 % BA-Stadt: 35,2 % 9,4 % 7,4 % 21,4 % 5,5 % 12,1 % 4,3 % 4,8 % Bayreuth: 41 % 12,5 % 11,1 % 14,8 % 4,9 % 9,0 % 2,7 % 4,1 % Coburg: 37 % 18,8 % 8,3 % 14,6 % 4,2 % 10,2 % 3,4 % 3,4 % Forchheim: 36,7 % 6,8 % 20,4 % 15,6 % 4,6 % 10,1 % 2,7 % 3,0 % Hof: 38,3 % 21,5 % 8,8 % 8,8 % 3,6 % 12,3 % 2,8 % 3,8 % KC, LIF: 44 % 14.,2 % 10,9 % 10,0 % 3,5 % 11,2 % 2,5 % 3,7 % WUN, KU: 39,3 % 17,2 % 11,7 % 10,0 % 3,5 % 11,8 % 2,6 % 3,8 %

Die wichtigsten Informationen zur bayerischen Landtagswahl 2023 in der Übersicht: Wann ist die nächste Landtagswahl Bayern? Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober 2023 statt. Wie oft gibt es eine Landtagswahl? Deutschlandweit wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt (Ausnahme: In Bremen findet die Landtagswahl alle vier Jahre statt). Wie funktioniert die Landtagswahl in Bayern? Bayerische Bürger wählen innerhalb ihres Stimmkreises einen Abgeordneten für den Landtag. Die Zweitstimme unterstützt die vom Wähler bevorzugte Partei. Welche Parteien treten zur Landtagswahl in Bayern an? Bei der letzten Landtagswahl 2018 in Bayern standen folgende Parteien zur Wahl: CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Die Linke, AFD, Bayernpartei, Humanisten, ÖDP, Die Partei, Partei für Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei und V-Partei³. Wie viele Landtagsabgeordneten hat Bayern? Der bayerische Landtag hat 180 Mitglieder. Aktuelle Wahlumfrage (Stand: 6. Juni 2023), GMS-Institut - CSU: 41 % - Freie Wähler: 11 % - Grüne: 14 % - AFD: 12 % - SPD: 10 % - FDP: 4 %

Landtagswahl-Ergebnisse von Oberfranken ins Verhältnis gesetzt: Wie sich der Landtag nach 2018 verändert hat

CSU SPD Freie Wähler Grüne FDP AFD Sonstige Bayern: 37,2 % 9,7 % 11,6 % 17,5 % 5,1 % 10,2 % 5,4 % Oberfranken: 41,4 % 10,1 % 9,2 % 16,3 % 4,8 % 9,8 % k.A.

Die Übersicht setzt das Wahlergebnis ins Verhältnis zu der gesamten Wahlbeteiligung in Bayern. So hatte der Freistaat gewählt – und damit die Konstellation des Landtags wie folgt bestimmt:

Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2018:

CSU: 85 Sitze

Bündnis 90/Die Grünen: 38 Sitze

Freie Wähler: 27 Sitze

SPD: 22 Sitze

AFD: 22 Sitze

FDP: 11 Sitze

Nach der Landtagswahl 2018: Markus Söder wurde zum Ministerpräsidenten wieder gewählt

2018 gingen die Grünen (+9 %), aber auch die AFD (10,2 %) als Gewinner der Landtagswahl hervor. Die CSU blieb in Bayern die stärkste Partei – trotz eines Stimmenverlustes Verlustes von 10,4 % im Vergleich zur vorherigen Wahl 2013. Die selbsternannte „Heimatkoalition“ der CSU und Freien Wähler gilt seit Inkrafttretens des Koalitionsvertrags am 5. November 2018 als treibende Kraft bayerischer Lokalpolitik. Am 6. November 2018 ernannten 110 Landtagsabgeordnete (89 Gegenstimmen, drei Enthaltungen) Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten.

Landtagswahl 2023: Das sind die Direktkandidaten für Oberfranken

Mit Vorlauf von mehreren Wochen hatten die Parteien die ersten Direktkandidaten zur Landtagswahl 2023 bekannt gegeben. Die CSU, Grünen, Freien Wähler SPD, AFD, FDP, Die Linken und die ÖDP stellen dabei folgende Politiker zur Wahl, die Bürger aus Oberfranken mit ihrer Erststimme wählen können:

Direktkandidaten für Oberfranken:

Stimmkreis 401 Bamberg-Land :

: CSU: Holger Dremel

SPD: Ronni Arendt

Grüne: Tim-Luca Rosenheimer

Freie Wähler: Verena Scheer, Manfred Modschiedler

FDP: Daniel Reuter

AfD: Florian Köhler

Stimmkreis 402 Bamberg-Stadt :

: CSU: Melanie Huml

Grüne: Ursula Sowa

Freie Wähler: Manuel Hirschfelder, Claudia John

FDP: Ralf Stöcklein

Linke: Hilal Tavsancioglu

AfD: Michael Weiß

Stimmkreis 403 Bayreuth:

CSU: Franc Dierl

SPD: Halil Tasdelen

Freie Wähler: Tanja Scherm, Stefan Frühbeißer

FDP: Luisa Funke-Barjak

Linke: René Liebermann

AfD: Mario Schulze

Stimmkreis 404 Coburg:

CSU: Martin Mittag

SPD: Michael Busch

Grüne: Ursula Sowa, Tim Pargent

Grüne: Susanne Esslinger, Christian Koch

Freie Wähler: Nicola Schoppel, Richard Woytalla, Christian Gunsenheimer

Stimmkreis 405 Forchheim:

CSU: Michael Hofmann

SPD: Richard Schmidt

Grüne: Martin Distler

Freie Wähler: Florian Hofmann

FDP: Sebastian Körber aus Forchheim

Stimmkreis 406 Hof:

CSU: Kristan von Waldenfels

SPD: Klaus Adelt

Grüne: Swanti Bräsecke-Bartsch, Ralf Reusch

Freie Wähler: Thomas Schinner

Stimmkreis 407 Kronach, Lichtenfels:

CSU: Stefanie Kaiser

SPD: Harald Konietzko

Grüne: Joshua Pyka

Freie Wähler: Michael Zwingmann, Georg Deuerling

Stimmkreis 408 Wunsiedel, Kulmbach:

CSU: Martin Schöffel

SPD: Stephan Göcking

Grüne: Wilfried Kukla

Freie Wähler: Alexander Dittrich (Kulmbach/Wunsiedel),

Bezirkswahl 2023: Bayerns Wahlkreise legen sich auf Bezirksräte fest

Zeitgleich zur Landtagswahl steht am 8. Oktober 2023 noch eine andere Wahl in Bayern an: die Bezirkswahl. Der Freistaat ist in sieben Wahlkreisen aufgeteilt: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst vor die Wahl gestellt, die Bezirksräte ihrer Region mitzubestimmen. Wie bei der Landtagswahl geschieht das mit der Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme geht auch hier an den Direktkandidaten, während die Zweitstimme für einen Listenbewerber bestimmt ist.

Alle Wahlkreise in Bayern :

: Oberbayern (31 Stimmkreise, 61 Landtagssitze)

Niederbayern (9 Stimmkreise, 18 Landtagssitze)

Oberpfalz (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Oberfranken (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Mittelfranken (12 Stimmkreise, 24 Landtagssitze)

Unterfranken (10 Stimmkreise, 19 Landtagssitze)

Schwaben (13 Stimmkreise, 26 Landtagssitze)

