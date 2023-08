Landtagswahl 2023 in Unterfranken: Stimmkreise, Parteien und Direktkandidaten

Von: Christian Einfeldt

Landtagswahl in Unterfranken: Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa und imagebroker/Imago

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl. Einen Überblick über die Stimmkreise und Direktkandidaten für die Region Unterfranken finden Sie hier.

Würzburg – Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. Zwei Kreuze (für Direktkandidaten und Partei) reichen, um auf Fragen des Haushalts und der Gesetzgebungen Einfluss nehmen zu können. Die vergangene Landtagswahl 2018 entschied die CSU rund um Ministerpräsident Markus Söder für sich. Welche Partei wird dieses Jahr die meisten Stimmen bekommen? Welche Spitzenkandidaten ziehen ins Münchner Maximilianeum?

Die Vorbereitungen auf den nächsten Wahlkampf haben begonnen. Erste Spitzenkandidaten stehen fest, Parteien werben um die Stimme der Wähler. Merkur.de mit einem Überblick für die Region Würzburg und Oberfranken.

Landtagswahl 2023: Welche Stimmkreise gibt es in Unterfranken?

Nach der Bundestagswahl 2021, der Kommunalwahl 2020 und der Europawahl 2019, setzt Bayern die nächsten Kreuze auf Wahlzettel. Die letzte Landtagswahl fand 2018 statt – fünf Jahre später ist es der 19. Landtag des Freistaates, der zur Wahl steht. Ob aus Aschaffenburg, Bad Kissingen oder Würzburg: Alle Menschen über 18 Jahren, mit einem Erstwohnsitz in der Region und der deutschen Staatsangehörigkeit, können grundlegende Entscheidungen wie Haushaltsausgaben und spezifische Gesetzgebungen mitbestimmen.

Damit jede Stimme aus der Region gleich gewichtet wird, hat man sich in Unterfranken für die Einteilung in zehn Stimmkreisen entschieden. Auskunft darüber, welches Wahllokal Unterfrankens Einwohner in welchem Stimmkreis aufsuchen müssen, erhalten sie im Vorfeld per Wahlbenachrichtigung.

Alle Stimmkreise in Unterfranken:

601 Aschaffenburg-Ost

602 Aschaffenburg-West

603 Bad Kissingen

604 Haßberge, Rhön-Grabfeld

605 Kitzingen

606 Main-Spessart

607 Miltenberg

608 Schweinfurt

609 Würzburg-Land

610 Würzburg-Stadt

Landtagswahl 2018: Die Ergebnisse in den Stimmkreisen von Unterfranken

Bei einer Wahlbeteiligung von 72,4 % hatte Unterfranken also das letzte Mal vor fünf Jahren die Möglichkeit, im Zuge einer Landtagswahl Einfluss zu nehmen. Das erste Kreuz galt dem Direktkandidaten, das Zweite der vom Wähler gewünschten Partei. 2023 bleibt das Prinzip erhalten.

Bevor es im Herbst dieses Jahres erneut zur Wahlurne geht, lohnt sich nochmal ein Blick in die Vergangenheit: Die erste Tabelle zeigt, wie die einzelnen Stimmkreise der Region 2018 gewählt hatten, die zweite Darstellung das Stimmenverhältnis zwischen Unterfranken und Bayern – und welche Sitzverteilung im bayerischen Landtag die Wahl 2018 zur Folge hatte.

CSU Grüne SPD Freie Wähler FDP AFD Sonstige AB-Ost: 40,9 % 16,1 % 11 % 8,3 % 6,1 % 10,6 % 7 % AB-West: 37,3 % 18,6 % 12,9 % 5,7 % 6,2 % 11,2 % 8,1 % Bad Kissingen: 49,8 % 11,4 % 7,7 % 8,7 % 3,8 % 10,5 % 8,1 % HOH, NES: 48,8 % 12,1 % 7,6 % 8,9 % 4 % 10,2 % 8,4 % Kitzingen: 42,2 % 14,3 % 7,9 % 13,3 % 4,1 % 10 % 8 % Main-Spessart: 41,4 % 13,8 % 11,3 % 11,7 % 4 % 9,2 % 8,4 % Miltenberg: 39,7 % 14 % 10,7 5 13,1 % 5,2 % 10,2 % 7,1 % Schweinfurt: 41,7 % 14,1 % 10,1 % 9 % 3,8 % 12,2 % 9,2 % Würzburg-Land: 40,7 % 18,7 % 11,2 % 8,7 % 4,7 % 7,9 % 7,9 % Würzburg-Stadt: 30,4 % 29,4 % 10,9 % 4,9 % 6,7 % 7 % 10,6 %

Die wichtigsten Informationen zur bayerischen Landtagswahl 2023 in der Übersicht: Wann ist die nächste Landtagswahl Bayern? Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober 2023 statt. Wie oft gibt es eine Landtagswahl? Deutschlandweit wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt (Ausnahme: In Bremen findet die Landtagswahl alle vier Jahre statt). Wie funktioniert die Landtagswahl in Bayern? Bayerische Bürger wählen innerhalb ihres Stimmkreises einen Abgeordneten für den Landtag. Die Zweitstimme unterstützt die vom Wähler bevorzugte Partei. Welche Parteien treten zur Landtagswahl in Bayern an? Bei der letzten Landtagswahl 2018 in Bayern standen folgende Parteien zur Wahl: CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Die Linke, AFD, Bayernpartei, Humanisten, ÖDP, Die Partei, Partei für Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei und V-Partei³. Wie viele Landtagsabgeordneten hat Bayern? Der bayerische Landtag hat 180 Mitglieder. Aktuelle Wahlumfrage (Stand: 9. August 2023), GMS-Institut - CSU: 39 % - Freie Wähler: 12 % - Grüne: 14 % - AFD: 14 % - SPD: 9 % - FDP: 4 %

Landtagswahl-Ergebnisse von Unterfranken ins Verhältnis gesetzt: Wie sich der Landtag nach 2018 verändert hat

CSU SPD Freie Wähler Grüne FDP AFP Sonstige Bayern: 37,2 % 9,7 % 11,6 % 17,5 % 5,1 % 10,2 % 5,4 % Unterfranken: 41,4\t% 10,1 % 9,2 % 16,3 %\t 4,8 % 9,8 % k.A.

Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2018:

CSU: 85 Sitze

Bündnis 90/Die Grünen: 38 Sitze

Freie Wähler: 27 Sitze

SPD: 22 Sitze

AFD: 22 Sitze

FDP: 11 Sitze

Nach der Landtagswahl 2018: Markus Söder wurde zum Ministerpräsidenten wiedergewählt

Als Gewinner der vergangenen Landtagswahl gingen 2018 die Grünen (+9 %), aber auch die AFD (10,2 %) hervor. Die CSU blieb wie bereits in den vergangenen Jahre der Wahlsieger – und das trotz eines Verlustes von 10,4 % im Vergleich zur vorherigen Wahl 2013. Seit Inkrafttretens des Koalitionsvertrages am 5. November 2018 bildet die selbsternannte „Heimatkoalition“ der CSU und Freien Wähler die bayerische Regierung. Am 6. November 2018 ernannten 110 Landtagsabgeordnete (89 Gegenstimmen, drei Enthaltungen) Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten.

Landtagswahl 2023: Das sind die Direktkandidaten für Unterfranken

Direktkandidaten für Unterfranken:

Stimmkreis 601 Aschaffenburg Ost :

: CSU: Judith Gerlach

SPD: Michail Fotokehagias

Grüne: Sylvia Hein

FDP: Dr. Helmut Kaltenhauser, Kerstin Götz

Freie Wähler: Norbert Ries

Die Linke: Selina Pfister

AFD: Klaus-Uwe Junker

Stimmkreis 602 Aschaffenburg West :

: CSU: Prof. Dr. Winfried Bausback

SPD: Martina Fehlner

Grüne: Thomas Mütze

FDP: Lukas Bohn, Constanze Frey

Freie Wähler: Hans Jürgen Fahn, Kern, Walter

Die Linke: Oscar Friedenberger

AFD: Jörg Baumann

Stimmkreis 603 Bad Kissingen:

CSU: Sandro Kirchner

SPD: René van Eckert

Grüne: Mark Decker



FDP: Max Hümmer

Freie Wähler: Matthias Kleren

Die Linke: Bianca Hümpfner

Stimmkreis 604 Haßberge - Rhöngrabfeld

CSU: Steffen Vogel

SPD: Johanna Bamberg-Reinwand

Grüne: Dr. Roland Baumann

FDP: Michael Keupp, Christian Hornung

Freie Wähler: Gerald Pittner

Die Linke: Lukas Gerstner

Stimmkreis 605 Kitzingen

CSU: Thorsten Schwab

SPD: Pamela Nembach

Grüne: Anja Baier

FDP: Simon Ruck, Melanie Zink

Freie Wähler: Frank Stierhof, Cengiz Zarbo, Ulrich Falk

Die Linke: Jakob Schmitz

Stimmkreis 606 Miltenberg:

CSU: Martin Stock

SPD: Samuel Herrmann

Grüne: Ansgar Stich

FDP: Nicole M. Pfeffer, Frank Zimmermann

Frank Zimmermann Freie Wähler: Anna Stolz, Pintar, Marco

Die Linke: Andreas Adrian

Stimmkreis 607 Kitzingen:

CSU: Barbara Becker

SPD: Eva-Maria Weimann

Grüne: Prof. Dr. Wolfgang Lenhard

FDP: Kristina Amendt, Matthias Krönert

Freie Wähler: Bernd Schötterl, Schmid, Engelbert

Die Linke: Elli Klopf

Stimmkreis 608 Schweinfurt:

CSU: Martina Gießübel

SPD: Stefan Rottmann

Grüne: Paul Knoblach

FDP: Axel Schöll

Freie Wähler: Ulrike Schneider, Heinelt, Norbert

SPD: Hannah Schuler

Die Linke: Frank Hertl

Stimmkreis 609 Würzburg-Land:

CSU: Björn Jungbauer

SPD: Volkmar Halbleib

Grüne: Kerstin Celina

FDP: Markus Jordan, Wolfgang Kuhl

Freie Wähler: Thomas Rützel

Die Linke: Christina Kunkel

Stimmkreis 610 Würzburg-Stadt:

CSU: Andrea Dr. Behr

SPD: Alexander Kolbow

Grüne: Patrick Friedl

FDP: Tobias Dutta, Dominik Konrad

Freie Wähler: Manfred Dülk

Die Linke: Dmitry Nekhoroshkov

Bezirkswahl 2023: Bayerns Wahlkreise legen sich auf Bezirksräte fest

Zeitgleich zur Landtagswahl steht am 8. Oktober 2023 noch eine andere Wahl in Bayern an: die Bezirkswahl. Der Freistaat ist in sieben Wahlkreisen aufgeteilt: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst vor die Wahl gestellt, die Bezirksräte ihrer Region mitzubestimmen. Wie bei der Landtagswahl geschieht das mit der Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme geht auch hier an den Direktkandidaten, während die Zweitstimme für einen Listenbewerber bestimmt ist.

Alle Wahlkreise in Bayern :

: Oberbayern (31 Stimmkreise, 61 Landtagssitze)

Niederbayern (9 Stimmkreise, 18 Landtagssitze)

Oberpfalz (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Oberfranken (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Mittelfranken (12 Stimmkreise, 24 Landtagssitze)

Unterfranken (10 Stimmkreise, 19 Landtagssitze)

Schwaben (13 Stimmkreise, 26 Landtagssitze)

Berichterstattung auf Merkur.de/Bayern zur Landtagswahl 2023

Noch sind viele Fragen offen, Bürger mitunter unentschlossen und auch Fragen hinsichtlich Spitzenkandidaten und Parteien ungeklärt – zumindest öffentlich. Antworten auf diese und weitere Fragen könnte der Wahlkampf bringen. Auf Merkur.de/bayern sowie auf unserer Landtagswahl-Themenseite bekommen Sie alle Informationen, die sie dahingehend brauchen. Aktuelle Entwicklungen in der bayerischen Politik, News zur Landtagswahl und ab dem Abend des 8. Oktober 2023 nicht zuletzt die Wahlergebnisse: Merkur.de hält Sie in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Laufenden.

