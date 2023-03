FDP-Spitzenpolitikerin warnt vor CSU-Manövern in Bayern - „Werden schrecklichen Wahlkampf erleben“

Von: Patrick Mayer

Teilen

CSU-Chef: Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern. © IMAGO / Sven Simon

Mit Blick auf die Landtagswahl 2023 in Bayern stellt Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihre FDP auf einen „hammerharten Wahlkampf“ mit der CSU von Markus Söder ein.

München - Die Umfragen zur Landtagswahl 2023 in Bayern sind ein halbes Jahr vor dem Urnengang eindeutig: Die regierende CSU von Ministerpräsident Markus Söder liegt mit weitem Abstand vorn.

Landtagswahl 2023 in Bayern: CSU liegt in Umfragen klar vorn, die FDP bangt

Auch das Milliarden-Fiasko um die Zweite Stammstrecke in München und die Ungereimtheiten um das sogenannte Zukunftsmuseum in Nürnberg können Söder und dessen Partei in der Wählergunst offenbar nichts anhaben. In dieser Gemengelage hat FDP-Spitzenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihre Partei vor einem „schrecklichen Wahlkampf“ im Freistaat gewarnt.

Zur Einordnung: Die Liberalen müssen den Umfragen zufolge womöglich um einen Einzug in den bayerischen Landtag bangen, während es für die „Gelben“ schon bei den jüngsten Wahlen auf Landesebene in Deutschland nicht gut lief.

Im Video: Reform des Wahlrechts - Fliegt die CSU aus dem Bundestag?

In Zahlen: Laut der jüngsten Forsa-Umfrage vom 17. Februar kommt die FDP in Bayern gerade mal auf drei Prozent der Stimmen. Die CSU liegt dagegen bei 42 Prozent, die Grünen kämen auf 16 Prozent, die Freien Wähler von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie die SPD auf je zehn Prozent und die AfD auf neun Prozent.

Landtagswahl 2023 in Bayern: Strack-Zimmermann warnt FDP vor der CSU

Eine INSA-Umfrage im Auftrag der Bild von Anfang Januar sah die FDP noch bei fünf Prozent und die CSU bei 40 Prozent. Zum selben Zeitpunkt sah eine Umfrage von Infratest dimap für den BR die CSU bei 38 Prozent und die FDP bei vier Prozent. Bei der Landtagswahl im Freistaat gilt wie im Bund die Fünf-Prozent-Hürde. Ein Maximilianeum ohne die Liberalen?

Die CSU wird mit allem, was sie hat, versuchen, die FDP aus dem Landtag zu treiben.

Strack-Zimmermann forderte bei einem Wahlkampftermin am Sonntag (26. März) in München ihre FDP-Parteifreunde dazu auf, alles zu geben, damit „in Bayern, wo es eine starke CSU gibt, auch die Freien Demokraten wirken“. Die 65-jährige Rheinländerin, die im Verteidigungsausschuss des Bundestages sitzt, mahnte im Künstlerhaus am Lenbachplatz: „Sie werden einen schrecklichen Wahlkampf erleben. Die CSU wird mit allem, was sie hat, versuchen, die FDP aus dem Landtag zu treiben. Die CSU wird einen hammerharten Wahlkampf machen.“ Wie sie zu dieser These kommt und welche Manöver der CSU genau sie erwartet, erläuterte sie nicht weiter.

Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Straack-Zimmermann (2.v.re.) bei der Wahlkampfveranstaltung der FDP in München. © pm

Landtagswahl 2023 in Bayern: Seehofer-Tochter hält Koalition aus CSU und FDP für möglich

Susanne Seehofer, die Tochter des ehemaligen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU), hatte unweit des Stachus zu einer Podiumsdiskussion zur sogenannten „Zeitenwende“ in der deutschen Verteidigungspolitik geladen. Sie bewirbt sich für die FDP im Stimmkreis München-Mitte um einen Sitz im Landtag.

Während Seehofer auf Nachfrage bekräftigte, dass sie eine Koalition zwischen CSU und FDP trotz der Umfragewerte für möglich hält, erklärte Strack-Zimmermann auf demselben Termin Merkur.de exklusiv, dass die Ampel-Koalition kurz vor dem Kauf neuer Leopard-2-Panzer für die Bundeswehr steht. Neben all diesen Aufgaben hat sie von Berlin aus offensichtlich auch die Landtagswahl in Bayern im Blick. (pm)