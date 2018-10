Landtagswahl lokal: Immer mehr Gemeinde-Ergebnisse laufen ein - Grüne teils gleichauf mit CSU

Wie schneiden die Parteien in Ihrer Gemeinde ab? Wie reagieren die Direktkandidaten, wie hoch ist die Wahlbeteiligung in Ihrer Region? Hier geht‘s zu allen unseren lokalen Live-Tickern zur Wahl.

Der spannendste Wahlabend, den Bayern vielleicht je gesehen hat, hat begonnen. Wir tickern ab jetzt live aus jeder Region von Freising bis Miesbach und von Schongau bis Erding. Schon jetzt zeichnet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung in allen Regionen ab.

Merkur.de* ist in jeder seiner Regionen vor Ort und berichtet live.

Über diese Links unten kommen Sie zu Ihrer Region mit allen lokalen News, Ergebnissen und Reaktionen (weiter unten lesen Sie die spannendsten Wahlnews aus allen Regionen):

Und hier die wichtigsten Meldungen aus allen Regionen:

19.59 Uhr: Immer mehr Gemeindeergebnisse laufen bei uns ein. Im Landkreis Miesbach hat Bayrischzell als erste Gemeinde ausgezählt.

Landtagswahl Bayern: Immer mehr Gemeinde-Ergebnisse laufen ein

19.43 Uhr: In der Region Wolfratshausen sind auch bereits einige Stimmbezirke ausgezählt. Krass: Bei mehreren Bezirken liegen Grüne und CSU so gut wie gleich auf.

19.30 Uhr: Weitere Ergebnisse lassen auf sich warten. Das hat seine Gründe. Die Auszählung könnte heute Nacht sowieso so lange dauern wie noch nie.

19.12 Uhr: Der Starnberger CSU-Landrat Karl Roth findet angesichts der rund 35 Prozent deutliche Worte: "Was in Berlin kaputt gemacht wurde durch unseren Parteivorsitzenden und Bundesinnenminister, das konnte an der Basis nicht wettgemacht werden", sagte er dem Starnberger Merkur. Er rechnet nun mit Rücktrittsforderungen an Seehofers Adresse. Roth würde diese unterstützen. "So kann es nicht weitergehen."

18.51 Uhr: Die ersten Ergebnisse sind da. In Hebertshausen im Landkreis Dachau wurde bereits fertig ausgezählt. Die Freien Wähler sind dort besonders stark.

18.22 Uhr: Die Reaktionen in den Landkreisen und Kommunen rund um München sind überall ähnlich. Partystimmung bei den Grünen, wie hier im Miesbacher Bräuwirt, und Schockstarre bei SPD und CSU, wie hier in Starnberg und ein langes Zittern bei der FDP, wie hier in Bad Tölz.

17.55 Uhr: Vor dem Wahllokal in der Isartalstraße in München gibt es immer noch eine rund 100 Meter lange Schlange, berichtet tz-Reporter Sascha Karowski. KVR-Sprecher Johannes Mayer sagt, dass sich um 18 Uhr ein Wahlhelfer an das Ende der Schlange stellt und damit den Abschluss bildet. Alle davor dürfen noch wählen, dahinter ist dann aber Schluss.

17.51 Uhr: In Gröbenzell im Lankdreis Fürstenfeldbruck spricht ein Wahlhelfer von einem „unvorstellbarem“ Ansturm auf die Wahllokale. In der Bernhard-Rößner-Schule ging die Schlange bis zur Tür hinaus. So etwas hätte es noch nie gegeben.

17.20 Uhr: Der Kreiswahlleiter Andreas Wenzel spricht im Interview mit der Ebersberger Zeitung/Münchner Merkur von einer sich anbahnenden „gigantischen Wahlbeteiligung“ im Landkreis Ebersberg. Er rechnet mit bis zu 80 Prozent Wahlbeteiligung. Bei der Wahl 2013 war die Beteiligung bei 70,9 Prozent.

In zwei Gemeinden im Landkreis Ebersberg sind die Stimmzettel bereits knapp geworden. Sie haben Nachschub bestellt.

16.55 Uhr:

Im

Landkreis Starnberg zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab.

Bei einer Umfrage des Landratsamtes in den Gemeinden zeigte sich, dass es zumeist mehr als 70 Prozent sind. In einigen Gemeinden gab es keine Aussage - der Andrang war so groß, dass keine Zeit war, einen Zwischenstand zu ermitteln.

15.45 Uhr: Die Auszählung der Stimmen wird höchstwahrscheinlich bis tief in die Nacht dauern. Warum, erklärt der Stimmkreisleiter im Landkreis Weilheim-Schongau Soyer.

