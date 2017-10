Schreckliches Unglück: Landwirt von eigenem Traktor erdrückt

Ein 56-jähriger Landwirt ist in Sulzberg im Landkreis Oberallgäu mit seinem Traktor tödlich verunglückt.

Sulzberg - Der Mann hatte am Samstag zusammen mit seiner Frau die Schaufel des Fahrzeugs mit Ästen beladen, wie die Polizei weiter mitteilte. Als er das Gefährt auf dem steilen Wiesengelände in Gang setzte, kippte der Traktor um, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Landwirt wurde aus dem Führerhaus geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

