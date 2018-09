Radfahrer unterläuft tödlicher Fehler an unbeschranktem Bahnübergang

Ein 64-jähriger Radfahrer ist auf einem Bahnübergang in Langdorf (Landkreis Regen) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Langdorf - Der Mann starb am Donnerstagnachmittag noch am Unfallort, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Der Radfahrer habe den unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen und dabei den Zug übersehen.

Die Fahrgäste blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Bahnstrecke war fast vier Stunden lang gesperrt.

dpa

