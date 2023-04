„Lange, qualvolle Tage bis zum Todeskampf“: Wildtierhilfe mit eindringlichem Appell an Ersthelfer

Von: Christian Einfeldt

In einem Facebook-Post schreibt die Wildtierhilfe Bad Kissingen, wie man als Finder verletzten Tieren helfen kann. (Screenshot) © Facebook/Wildtierhilfe Bad Kissingen

Finder von Wildtieren wollen helfen, doch riskieren das Leben des Tieres, wenn sie ungeübt sind. Die Wildtierhilfe Bad Kissingen appelliert an Ersthelfer.

Bad Kissingen – „Bis zum Todeskampf“ würden es für die Tiere „lange, qualvolle Tage“ sein: In einem Facebook-Post appelliert die Wildtierhilfe von Bad Kissingen an Menschen, die es ja eigentlich nur gut meinen würden. Wenn Finder von Wildtieren zu Ersthelfern werden: Die Verantwortlichen fordern eindringlich dazu auf, sich nach dem Fund eines Wildtieres an verantwortliche Stationen zu wenden.

„Wie süß das Fundtier sein mag, es ist und bleibt ein Wildtier“, heißt es in der Mittelung. Und das bedeutet: Ein paar Tipps von Google oder etwas Milch kann die individuelle Behandlung einer Wildtierhilfe nicht ersetzen. Bei einem falschen Umgang drohen für das Tiere „schwere Schäden bis hin zum Tod“.

„Fehlgeprägt, nicht wildbahntauglich“: Wildtierhilfe Bad Kissingen warnt Ersthelfern

Passanten sehen die verletzten Wildtiere womöglich im Wald oder am Straßenrand. Sie geben ihnen etwas Milch oder gucken auf Google, was das „so niedliche“ Tier benötigen könnte. Von den Tieren, die noch auf der Straße versorgt werden, überleben später längst nicht alle. Die Finder werden zu Ersthelfern – oft ohne, dass sie überhaupt wüssten, welche Behandlung das verletzte Tier wirklich braucht.

Die Wildtierhilfe von Bad Kissingen berichtet in ihrem Facebook-Post vom Mittwoch (19. April) von Szenen dieser Art. Schon „ein bisschen Milch“ könne dazu führen, dass die Tiere es nicht schaffen. Geschädigt, „fehlgeprägt und nicht wildbahntauglich“: Das sind die Beobachtungen, die verantwortliche Stationen wie die Wildtierhilfe Bad Kissingen hinterher an den Tieren machen würden.

„Es ist und bleibt ein Wildtier“

Die (Erst-)Versorgung sollte immer auf die Bedürfnisse des gefundenen Tieres angepasst sein. „Sie brauchen Platz, Artgenossen und medizinische Versorgung“. Nur so könne man ihnen eine „zweite Chance in der Wildbahn ermöglichen“, heißt es weiter in der Mitteilung. „Es ist und bleibt ein Wildtier“. Dass Vogelküken mindestens drei Wochen alle 20 bis 60 Minuten gefüttert werden müssten, wissen wohl nur die wenigsten der Menschen, die diese Tiere verletzt in der Natur auffinden.

Temperatur, Fütterung, Medikamente oder Unterbringung zahlen als Faktoren gleichermaßen auf die Behandlung und damit die Gesundheit des Tieres ein. Ist man sich dessen nicht bewusst, kann man im schlimmsten Fall sogar das Leben des Wildtieres riskieren.

Darüber hinaus erinnert die Wildtierhilfe Bad Kissingen an das Strafgesetzbuch: Laut Paragraf 2 TierSchG ist es nämlich verboten, Wildtiere zu pflegen, wenn man gar nicht weiß, welche Behandlung das Tier in der Situation überhaupt benötigt. Dass man sie außerdem nicht wildbahnuntauglich der Natur aussetzen darf, besagt Paragraf 4 Absatz 3. In ihrem Post schreibt die Wildtierhilfe Bad Kissingen immer wieder von der „zweiten Chance für das Fundtier“. Sein Leben dürfe nicht „leichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden“. Finder helfen also am besten, wenn sie das Tier direkt in die nächste Wildtierstation bringen. Dort sind sie immer noch am besten aufgehoben.

