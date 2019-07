Pilzsammler entdeckt Leiche im Wald: Polizei hat jetzt klaren Verdacht - mehr Details bekannt

Grausame Entdeckung am frühen Sonntagmorgen: Ein Pilzsammler entdeckt eine männliche Leiche in einem Wald im Landkreis Nürnberger Land. Die Polizei vermutet ein Verbrechen und hat einen Mann und eine Frau festgenommen.

Lauf an der Pegnitz: Pilzsammler entdeckt Leiche im Wald - Polizei hat jetzt klaren Verdacht

13.30 Uhr: Nach dem Leichenfund am Sonntagmorgen in einem Wald bei Lauf an der Pegnitz werden nun mehr und mehr Details bekannt. Die zwischenzeitlich gegründete Sonderkommission „Pilz“ der Schwabacher Kripo konnte zwei dringend Tatverdächtige festnehmen.

Dabei handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Sie werden noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Der Tote soll Informationen von nordbayern.de zufolge ein 27 Jahre alter Mann aus Lauf sein.

Lauf an der Pegnitz: Pilzsammler entdeckt Leiche im Wald - Polizei hat jetzt klaren Verdacht

Update vom 15. Juli, 11.44 Uhr: Die Kriminalpolizei in Mittelfranken vermutet im Fall der männlichen Leiche im Wald bei Lauf an der Pegnitz ein Gewaltverbrechen. Die Art der Verletzungen des Toten lasse darauf schließen. Zudem liege die Tat laut den Ermittlern noch nicht lange zurück, die Leiche war noch nicht verwest. Am Montag nun können die Ermittler einen ersten Erfolg verkünden: Sie haben zwei Tatverdächtige festgenommen.

Nürnberger Land: Pilzsammler entdeckt Leiche im Wald - Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Erstmeldung vom 14. Juli 2019: Lauf an der Pegnitz - In einem Wald im Landkreis Nürnberger Land ist eine Leiche gefunden worden. Ein Pilzsammler entdeckte den toten Mann am frühen Sonntagmorgen, mitten in einem Waldstück bei Lauf an der Pegnitz. Das teilt die Polizei mit.

Pilzsammler entdeckt Leiche - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Obwohl die Entdeckung des Leichnams erst wenige Stunden zurückliegt, kann ein Verbrechen schon jetzt nicht mehr ausgeschlossen werden. Der Tote weise Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Die Polizei gehe demnach von einem Tötungsdelikt aus. Wer der unbekannte Tote ist, ist noch nicht klar. Die Identität des Mannes muss nun geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion wird in der Rechtsmedizin Erlangen durchgeführt.

Am selben Wochenende wurde ebenfalls in Franken eine Leiche im Main in Würzburg entdeckt.

Lesen Sie auch: Tödlicher Unfall am Sonntagabend bei Bernbeuren. Auf der Kreisstraße WM2 bei Lechbruck starb ein junger Mann, zwei weitere wurden schwer verletzt. Zur Unfallursache gibt es bereits erste Vermutungen.

Wo ist Marc Bernard Baron? Seit knapp einer Woche fehlt von dem 17-Jährigen jede Spur. Nun veröffentlicht die Polizei ein Foto des Jungen.