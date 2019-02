Betrunkener will Abkürzung über Gleise nehmen - und wird von Zug erfasst

Ein 52 Jahre alter Mann wurde am Bahnhof von Laufach von einem Zug erfasst und getötet. Der Betrunkene wollte eine Abkürzung über die Gleise nehmen.

Laufach - Ein Betrunkener hat am Bahnhof von Laufach (Landkreis Aschaffenburg) eine Abkürzung über die Gleise nehmen wollen und ist dabei von einem Zug erfasst worden. Der 52-Jährige starb an seinen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Tödlicher Unfall an Bahnhof: Mann von Zug erfasst

Der Mann stieg an der Station aus einer Regionalbahn und stieg ins Gleisbett, um nicht durch die Unterführung zu gehen. Als ein Zug in Richtung Würzburg in den Bahnhof fuhr, schaffte es der Mann nicht mehr rechtzeitig auf den Bahnsteig zu klettern. Die Strecke zwischen Würzburg und Aschaffenburg war am Dienstagnachmittag für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

dpa

Lesen Sie auch:

Autofahrer walzt Hecke und Gartenzaun nieder - dabei hat er gar keinen Führerschein

Ein Mann war in Dirlewang mit seinem Auto von der Straße abgekommen und walzte einen Zaun und eine Hecke nieder. Dabei besaß der Fahrer keinen Führerschein.

Dachstuhlbrand: Nachbarn retten Pfarrer aus brennendem Haus

Nachbarn haben einen Pfarrer in Unterfranken aus seinem brennenden Heim gerettet. Dort hatte der Dachstuhl aus noch unbekanntem Grund Feuer gefangen.

Flüchtlinge auf Standstreifen der A3 zu Fuß unterwegs - setzte Schleuser sie aus?

Die Polizei griff auf der A3 auf Höhe der Anschlussstelle Iggensbach eine Gruppe Flüchtlinge auf, die zu Fuß auf dem Standstreifen der Autobahn unterwegs war.