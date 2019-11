Toter im Wald gefunden: Er erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen - Polizei ermittelt

Im bayerischen Berchtesgadener Land ist ein Mann in einem Waldstück tot aufgefunden worden. Er war aufgebrochen, um Forstarbeiten durchzuführen. Die Ermittlungen laufen.

Im Berchtesgadener Land ist ein Mann tot aufgefunden worden

Er befand sich in einem Waldstück und war dabei, Forstarbeiten durchzuführen

Die Polizei vermutet, dass der Mann sich tödlich verletzt hat.

Update vom 26. November 2019, 12.45 Uhr: Wie die Polizei jetzt mitteilt, erlitt der Mann bei seinen Waldarbeiten so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein untersuchen jetzt die genauen Todesumstände. Derzeit liegen keinerlei Hinweise für ein Fremdverschulden vor.

Berchtesgadener Land: Mysteriöser Tod im Wald - Mann leblos aufgefunden

Erstmeldung vom 26. November 2019

Laufen/Oberbayern - Im Berchtesgadener Land in Oberbayern verlor am Montagabend ein Mann bei Arbeiten sein Leben. Er wurde leblos in einem Waldgebiet nahe dem Ort Lauf gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Berchtesgadener Land/Bayern: Mann tot aufgefunden - Ermittlungen laufen

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei vermutet, dass er bei Baumfällarbeiten von einem Baum erschlagen wurde. Was genau passierte, ist laut Polizei noch nicht klar. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.

