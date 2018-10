Frontal-Zusammenstoß beim Überholen: 24-Jähriger stirbt auf Bundesstraße

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Laufen (Kreis Berchtesgaden). Ein 24-Jähriger starb, nachdem er einen Laster überholen wollte.

Laut einer Pressemeldung der Polizei fuhr der 24-jährige Traunreuter gegen 18.35 Uhr mit seinem Ford auf der B20 von Laufen kommend in Richtung Tittmoning. In einer übersichtlichen Kurve nahe des Weilers Lebenau überholte er einen Lastwagen, der vor ihm fuhr. Dabei kam es zum Frontal-Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes, an dessen Steuer ein 32-Jähriger aus Freilassing saß.

Der Traunreuter wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wegen seiner schweren Verletzungen starb er noch am Unfallort. Der Freilassinger wurde schwer verletzt, ist aber nicht in Lebensgefahr. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Salzburg. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf rund 14.000 Euro.

