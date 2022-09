„Laufen in humanitäre Katastrophe“: Holetschek warnt vor Blackout des Gesundheitswesen

Von: Tanja Kipke

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist in Sorge. Er warnt eindringlich vor einem Kollaps des deutschen Gesundheits- und Pflegewesens.

München – Die Kliniken sind in Not. Bayern Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) befürchtet sogar einen Kollaps des deutschen Gesundheits- und Pflegewesens. „Wir stehen vor einem Blackout des Gesundheitswesens“, sagte Holetschek am Dienstag nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Die Finanzierung fehle an allen Ecken. Der Bund müsse die Lücke schließen.

Kollaps droht: Holetschek warnt vor „humanitärer Katastrophe“

In der gesetzlichen Krankenversicherung fehlten 17 Milliarden Euro. Der Bund müsse endlich die Finanzierung sicherstellen, fordert Holetschek. „Es wird letztlich die Versorgung der Menschen betreffen“, sagte Holetschek. Leistungskürzungen seien dann unausweichlich.

Klaus Holetschek warnt vor einem Kollaps des Gesundheits- und Pflegewesens. © dpa/Sven Hoppe/Patrick Seeger/Archiv

Bayern werde zudem gemeinsam mit weiteren Bundesländern eine Bundesratsinitiative zur Sicherung der Liquidität von Krankenhäusern, Reha- und Pflegeeinrichtungen starten. Die Situation sei dramatisch: Den deutschen Krankenhäusern fehlten in den nächsten Jahren neun Milliarden Euro. Die Kostensteigerungen für die Häuser seien enorm.

Vor allem in der Pflege komme der eklatante Personalmangel hinzu. „Wir brauchen jetzt tatsächlich Schritte nach vorne“, sagte der Minister. „Auch da laufen wir an die Wand und in eine humanitäre Katastrophe hinein, wenn wir jetzt nicht die richtigen Weichen stellen“, sagte Holetschek.

Wegen drohendem Klinik-Kollaps: Bayern „lockert“ einrichtungsbezogene Impfpflicht

Der Leiter der Kinderonkologie bestätigt die Unterfinanzierung und kritisierte das System scharf. Für die Betreuung der krebskranken Kinder fehle an allen Ecken Geld, sagte Prof. Dr. Markus Metzler erst vor drei Wochen. „Ich bin fassungslos über die Gleichgültigkeit, mit der das Defizit von Politik und Gesellschaft hingenommen wird“.

Um Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken nicht noch weiter zu belasten, beschloss Holetschek eine „Entlastung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht“. Bayern gehe in dieser Debatte jetzt einen eigenen Weg, „der von der realitätsfernen Linie der Bundesregierung abweicht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsregierung. Holetschek hatte bereits mehrmals gefordert, die Regelung wieder abzuschaffen. „Da von der Ampel keine schnelle und sinnvolle Lösung zu erwarten ist, habe ich die Rechtslage eingehend prüfen lassen.“ Generell aussetzen könne man die Anforderungen laut Holetschek nicht, aber man könne sie „lockern“.

Bedeutet: Beschäftigte müssen lediglich zwei Corona-Impfungen oder eine Impfung und eine überstandene Infektion nachweisen, nicht wie zuvor auch noch einen dritten Nachweis (Booster-Imfpung). Nur für Personen, die eine neue Tätigkeit ab dem 1. Oktober aufnehmen, gelten dann die strengeren Regeln des Bundes. „Für uns hat die Versorgungssicherheit oberste Priorität“, begründet Holetschek diesen Schritt. (tkip)

