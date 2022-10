Beim illegalen Angeln: Mann entdeckt Granate in der Donau

Von: Katharina Brumbauer

Der 44-Jährige hat im Landkreis Dillingen in Schwaben beim Magnetangeln in der Donau eine Granate entdeckt. Für diese Art des Fischens hatte er allerdings keine Erlaubnis.

Lauingen - Eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Angler in der Donau entdeckt. Der 44-jährige Aalener hatte sich am Sonntagmittag zum Magnetfischen an die Donau bei Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) begeben und dabei seinen Fund gemacht, berichtet die Augsburger Allgemeine. Da es für diese Art des Angelns aber einer Erlaubnis bedarf, die der Mann nicht vorweisen konnte, erhielt er eine Anzeige.

Gefährlicher Trend: Immer wieder finden Angler beim Magnetfischen Granaten

Der Fundort wurde abgesperrt, das Sprengkommando rückte an, um die Granate abzuholen. Dass der Finder Ärger mit der Polizei bekam und dass er für sein Hobby eine Genehmigung braucht, liegt daran, dass es lebensgefährlich ist. Gerade in Bayern ziehen Angler beim Magnetfischen immer wieder Kampfmittel oder Sprengkörper aus dem Wasser. Das kann auch ins Auge gehen. Und auch die Gewässer werden durch diese Art des Angelns, die seit der Corona-Pandemie immer mehr zu einem Trend wurde, belastet. Der starke Magnet wirbelt die Segmente auf dem Grund des Gewässers auf. Dadurch können nicht nur Fische verschreckt werden. Auch Schadstoffe wie ausgelaufene Munition kann so in den Wasserkreislauf geraten und der Umwelt schaden.

Ein Magnetangler hat bei Lauingen in der Donau eine Granate entdeckt (Symbolbild). © Nicolas Armer/dpa

In Bayern ist das Angeln mit Magneten nicht verboten, wer aber keine Genehmigung hat, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

