Laura Maria Deinzer (21) vermisst: Sie fuhr mit einem BMW davon - jetzt ist sie verschwunden

Straubing - Seit Samstagabend (18. Juli) gilt die 21-jährige Laura Maria Deinzer aus Straubing als vermisst. DiePolizei sucht derzeit unter Hochdruck nach der jungen Frau. Da diese auf ärztliche Hilfe angewiesen ist, bezieht die Polizei auch die Bevölkerung mit ein und hat ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Laura Maria Deinzer (21) aus Straubing vermisst: Sie fuhr mit einem BMW davon

Laura Maria Deinzler wurde zuletzt am Samstagabend gegen 18.45 Uhr lebend gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit einem schwarzen BMW 3-er unterwegs, der das amtliche Kennzeichen SR-L-2499 trägt. Wohin sie fahren wollte, ist unbekannt.

Laura Maria Deinzer ist etwa 1,75 Meter groß und schlank mit langen blonden Haaren. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Strickjacke, eine helle Hose und naturfarbene Sneaker-Schuhe. Außerdem hatte sie eine Tasche mit Leopardenmuster bei sich.

Laura Maria Deinzer (21) aus Straubing vermisst - Polizei weitet Suche aus

Wie die PNP berichtet, waren in der Nacht zum Sonntag bereits mehrere Streifen an der Suche nach der jungen Frau beteiligt. Am Sonntagvormittag sollen nun Hubschrauber und Suchhunde die Maßnahmen unterstützen. Die Suche konzentriere sich auf den Bereich Straubing und das angrenzende Umland, berichtet die Polizei. „Wir hoffen, dass wir sie bald finden“, so ein Sprecher.

Personen, die etwas zum Aufenthaltsort oder Verbleib von Laura Maria Deinzer aussagen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09421/868-0 zu melden.

