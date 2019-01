Lawinen in Bayern und Tirol: Hier erfahren Sie alles zu Lawinenwarndienst, Gefahrenstufe und aktueller Lage in unserem Ticker.

Update, 3. Januar, 15.05 Uhr:

Lawinengefahr in Bayern: Am Alpenrand wird es kritisch - besonders am Wochenende

Zum ersten Wochenende des Jahres erwarten die Meteorologen in Bayern den ersten größeren Wintereinbruch. Von Freitag an rechnet der Deutsche Wetterdienst mit teils kräftigem Schneefall, vor allem am östlichen Alpenrand. Zum Wochenende werden in den Bergen etwa 30 bis 60 Zentimeter Schnee erwartet. Dazu kommen stürmische Böen, die Lawinengefahr nimmt zu.

Der Lawinenwarndienst Bayern rechnet nach eigenen Angaben vom Donnerstag mit einer kritischen Situation. Bereits zur Wochenmitte galt für den gesamten bayerischen Alpenraum Gefahrenstufe drei, die zweithöchste auf der Skala. Vor allem Triebschnee, also Schnee, der sich durch starken Wind an einer geschützten Stelle abgelagert hat, kann gefährlich werden. Dann reicht laut Lawinenwarndienst schon ein einzelner Ski-Fahrer, um ein Schneebrett auszulösen.

Auch in den benachbarten Regionen, wie in den österreichischen Bundesländern Steiermark und Salzburg, ist die Lage kritisch und wird sich teils sogar verschärfen. „Zahlreiche Sperren, auch von Straßen, sind daher absehbar“, sagte Norbert Altenhofer, Leiter des örtlichen Lawinenwarndienstes, laut Mitteilung.

In den weiteren Alpenländern ist die Lage noch entspannt.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am 3. Januar 2019:

Im Osten der bayerischen Alpen ist die Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze als groß einzustufen. Ansonsten ist die Lawinengefahr erheblich. Das Hauptproblem sind umfangreiche Triebschneeansammlungen. Bereits bei geringer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer, ist die Auslösung meist mittelgroßer Schneebrettlawinen wahrscheinlich. Die Gefahrenstellen befinden sich vor allem in Bereichen frischer Triebschneeansammlungen, vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden aller Hangrichtungen. Aus neuschneereichen und triebschneebeladenen Einzugsgebieten ist, verstärkt bei Sonneneinstrahlung, mit der Selbstauslösung auch größerer Lockerschnee- und Schneebrettlawinen zu rechnen. Bis 1500m kann vor allem im Westen die bodennah durchfeuchtete Schneedecke an steilen Grashängen und in lückigen Bergwäldern auch am Boden abrutschen.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am 2. Januar 2019:

Lawinenlagebericht für den bayerischen Alpenraum Mittwoch, 02.01.2019 ausgegeben am Dienstag, 01.01.2019, 17:30 Uhr

Mit kräftigem Nordwestwind und Neuschnee entstehen in der kommenden Nacht und am Mittwoch im gesamten bayerischen Alpenraum neue, störanfällige Triebschneeansammlungen. Umfang und Anzahl der Gefahrenstellen nehmen mit der Höhe zu.

Beurteilung der Lawinengefahr: Im Osten der bayerischen Alpen besteht oberhalb 1500m erhebliche Lawinengefahr, im Westen ist die Lawinengefahr ab der Waldgrenze als erheblich einzustufen. Am Mittwoch steigt dann in der zweiten Tageshälfte im gesamten bayerischen Alpenraum die Lawinengefahr auf erheblich an.

Das Hauptproblem sind frische Triebschneeansammlungen, die sich bei kräftigem Nordwestwind und Neuschnee ständig bilden. Schneebrettlawinen mittlerer Größe können bereits bei geringer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer, ausgelöst werden. Die Gefahrenstellen befinden sich im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd, auch in Waldlücken und steilen Geländekanten unter der Waldgrenze, sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. Aus neuschneereichen und triebschneebeladenen Einzugsgebieten kann es zur Selbstauslösung von mittelgroßen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen kommen. Bis 1500m kann die bodennah durchfeuchtete Schneedecken an steilen Grashängen und in lückigen Bergwäldern auch am Boden abrutschen.

Schneedecke: Bis etwa 1500m ist die Schneedecke teilweise bis zum Boden feucht, an der Oberfläche pappig. Oberhalb 1500m findet sich bis in höheren Lagen eine dünne Eislamelle an der Oberfläche, die beim Einschneien eine gefährliche Schwachschicht darstellen wird. In schattseitigen Lagen ist Oberflächenreif entstanden. In den Hochlagen der Berchtesgadener und Werdenfelser Alpen sind tagsüber bei kräftigem Nordwestwind neue, bisher noch kleinere Triebschneeansammlungen entstanden. In der Nacht auf Mittwoch baut sich mit starkem Nordwestwind und vorhergesagten 20 bis 30cm Neuschnee bis Mittwoch Abend eine gefährliche Triebschneesituation auf. Die Triebschneeansammlungen lagern sich auch in mittleren Lagen auf dünnem Bruchharsch, schattseitig und in Rinnen sowie Mulden auf Oberflächenreif ab und sind entsprechend störanfällig. In höheren Lagen ist die Schneedecke insgesamt vom Wind geprägt. Rücken und Grate sind abgeweht, in Rinnen und Mulden liegt der verfrachtete Schnee meterhoch.

Hinweise und Tendenz: Am Donnerstag bleibt es unbeständig und kalt. Die Lawinensituation wird angespannt bleiben.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am 30. Dezember 2018:

In den Berchtesgadener Alpen herrscht erhebliche Lawinengefahr, in den übrigen Regionen der bayerischen Alpen ist die Lawinengefahr oberhalb 1500m als erheblich anzusprechen. Das Hauptproblem sind frische Triebschneeansammlungen. Schneebrettlawinen mittlerer Größe können bereits bei geringer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer, ausgelöst werden. Die Gefahrenstellen befinden sich im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd, hinter Geländeknicken und Hangkanten sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In neuschneereicheren Gebieten kann es aus steilen, triebschneebeladenen Einzugsgebieten zur Selbstauslösung vereinzelt auch großer Lockerschnee- und Schneebrettlawinen kommen.

Schneedecke: Bei starkem Nordwestwind setzt in der Nacht zum Montag im gesamten bayerischen Alpenraum wieder Niederschlag ein, der in tieferen Lagen weiter als Regen fällt. Es werden bis Montag Abend im Osten 20 bis 40cm, im übrigen bayerischen Alpenraum 10 bis 30cm Neuschnee vorhergesagt. Sowohl der abgelagerte wie der Neuschnee werden umfangreich verfrachtet. Der verfrachtete Schnee hat sich auch in mittleren Lagen auf dünnem Bruchharsch, schattseitig und in Rinnen und Mulden auf Oberflächenreif abgelagert und ist entsprechend störanfällig. Örtlich bildet Graupel eine Schwachschicht. Die geringmächtige Altschneedecke ist gut verfestigt und zum Boden hin zunehmend durchfeuchtet, Gleitbewegungen der Schneedecke im steilen Gelände sind weiter möglich. In höheren Lagen ist die Schneedecke vom Wind geprägt, Rücken und Grate sind abgeweht, in Rinnen und Mulden liegt der verfrachtete Schnee meterhoch. Schattseitig war die Altschneeoberfläche oft aufbauend umgewandelt, kammnah und schattseitig sind Oberflächenreif eingeschneit. Die frischen Triebschneeansammlungen sind entsprechend störanfällig.

Hinweise und Tendenz: Am Dienstag beruhigt sich das Wetter unter Zwischenhocheinfluss vorübergehend. Es wird tendenziell kälter. Die Lawinensituation wird sich deshalb nur langsam entspannen.

Update am 25. Dezember 2018: Traurige Nachricht am 1. Weihnachtstag: Nach den Warnungen vor einer erhöhten Lawinengefahr in den Alpen, gab es am Dienstag tatsächlich ein tödliches Unglück in Tirol. Eine Deutsche kam ums Leben, wie Merkur.de meldet.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am 24. Dezember 2018

In den Hochlagen herrscht verbreitet erhebliche Lawinengefahr. Das Hauptproblem stellen viele, teils umfangreiche Triebschneeansammlungen dar.

Gefahrenstellen finden sich in den Hochlagen, in eingewehten Steilhängen der Expositionen Nord über Ost bis Süd, hinter Geländekanten und besonders in triebschneeverfüllten Rinnen und Mulden.

Große Schneebrettlawinen können hier durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Skifahrers ausgelöst werden. In mittleren Lagen sind Anzahl und Umfang der Gefahrenstellen geringer. Kleinräumige, kammnahe Triebschneepakete sind aber auch hier störanfällig. Zudem ist die Schneedecke zum Boden hin oft nass und an steilen Wiesenhängen und aus Waldschneisen kann es zur Auslösung kleiner und mittelgroßer Gleitschneelawinen kommen.

Der stürmische Wind lässt langsam nach und hinterlässt in den Hochlagen umfangreiche Triebschneeansammlungen. Hier ist die Schneedecke insgesamt stark vom Wind geprägt, Rinnen und Mulden sind meterhoch verfüllt, Rücken und Grate abgeweht. Am Übergang zum Altschnee und innerhalb der Triebschneepakete finden sich störanfällige Zwischenschichten. Zudem sind an schattigen Hängen oberhalb 2300m bodennah schwache Schneeschichten aus kantig, aufgebauten Kristallen erhalten geblieben. In mittleren Lagen hat sich der Neuschnee insgesamt besser mit der nassen Altschneedecke verbunden. Unterhalb 1500m liegt er oft auf dem aperen, nassen Boden auf. Mit dem Rückgang der Temperaturen kann sich hier nachts die Schneedecke deutlich verfestigen. Gleitbewegungen der Schneedecke am Boden sind aber besonders bei Sonneneinstrahlung und Temperaturanstieg nicht auszuschließen.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Freitag, 21.12.2018:

In den Hochlagen der bayerischen Alpen ist die Lawinengefahr als erheblich einzustufen. Das Hauptproblem sind frische, leicht zu störende Triebschneeansammlungen oberhalb 2000m. Viele Gefahrenstellen liegen im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Südost sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. Bereits bei der geringen Zusatzbelastung eines einzelnen Skifahrers können Schneebrettlawinen auch mittlerer Größe ausgelöst werden. In den mittleren Lagen führen Regen und Plusgrade zu einer intensiven Durchfeuchtung der geringmächtigen Schneedecke. Vor allem an glatten, steilen Wiesenhängen und aus lückigen Bergwäldern ist mit meist kleineren Gleitschneelawinen zu rechnen.

Schneedecke: Nachts und am Samstag fallen bei starkem Westwind in höheren Lagen 20 bis 30cm Neuschnee, der umfangreich verfrachtet wird. Bis in mittlere Lagen regnet es. Hier wird die geringmächtige Schneedecke intensiv durchfeuchtet und beginnt sonnseitig in tieferen Lagen auszuapern. Mit der Durchfeuchtung des Schnees sind Festigkeitsverluste verbunden. In den Hochlagen entstehen neue Triebschneeansammlungen, die kammnah und vor allem in steilen Rinnen und Mulden abgelagert werden. Sie sind störanfällig. Die Altschneedecke ist stark vom Wind geprägt. Rücken und Grate sind abgeblasen. Oberhalb 2300m sind im schattseitigen Steilgelände bodennah störanfällige Schichten aus kantigen Kristallen erhalten geblieben.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Mittwoch, 12.12.2018

Triebschneeansammlungen stellen weiterhin das Hauptproblem dar. Diese sind im Osten von lockerem Neuschnee überdeckt und können als Schneebrettlawinen insbesondere mit großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände ausgelöst werden. Gefahrenstellen befinden sich vor allem oberhalb der Waldgrenze, an eingewehten Steilhängen der Expositionen Nord über Ost bis Süd, sowie in triebschneeverfüllten Rinnen und Mulden. Besonders in schattigen Hängen der Hochlagen können tieferliegende Schwachschichten erreicht und ausgelöste Lawinen groß werden. An glatten, steilen Grashängen aller Expositionen kann es vereinzelt zur Selbstauslösung von kleinen bis mittelgroßen Gleitschneelawinen kommen.

Schneedecke: Die Schneedecke hat sich bereits deutlich gesetzt. Östlich der Mangfall überdeckt lockerer Neuschnee die umfangreichen Triebschneeansammlungen der letzten Tage. Im Westen sind Windzeichen wie Schneedünen, Windgangeln und Windharschdeckel deutlich sicht- und spürbar. Rinnen und Mulden sind oft meterhoch verfüllt, Rücken und Grate sind abgeweht. Anzahl und Umfang der Triebschneepakete nehmen mit der Höhe zu. Innerhalb des Triebschnees finden sich kleinräumig störanfällige Zwischenschichten. Bis in mittlere Lagen liegt der Schnee auf dem warmen Untergrund und ist zum Boden hin feucht. Schneegleiten ist die Folge. Oberhalb 2300m finden sich an schattigen Steilhängen bodennah ältere, störanfällige Schneeschichten aus kantigen Kristallen.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Mittwoch, den 18.04.2018

In den Allgäuer, den Werdenfelser und den Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 2200m vormittags eine geringe Lawinengefahr, die im Tagesverlauf auf mäßig ansteigt. Ansonsten ist die Lawinengefahr im gesamten bayerischen Alpenraum als mäßig einzustufen.

Lawinenlage in Tirol, am Mittwoch, den 18.04.2018

In den Morgenstunden herrschen günstige Bedingungen mit mäßiger, oberhalb 2600m auch geringer Lawinengefahr. Schon am Vormittag steigt die Gefahr dann rasch an und kann unterhalb 2600m auch erheblich werden. Die Hauptgefahr geht dabei unverändert von Nassschnee- und von Gleitschneelawinen aus. Diese können wegen der überdurchschnittlichen Schneehöhen in diesem Winter vereinzelt immer noch groß werden. Die Gefahrenstellen liegen in sonnseitigen Expositionen unterhalb etwa 3000m, schattseitig unterhalb etwa 2400m. Skitouren und Variantenfahrten sollten derzeit unbedingt rechtzeitig beendet werden! Einzelne Gefahrenstellen für trockene Schneebrettlawinen findet man noch in steilen, schattseitigen Hängen und Kammlagen oberhalb 2600m.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Samstag, den 14.04.2018

Im Tagesverlauf bis in die Hochlagen hinein Zunahme der Nass- und Gleitschneelawinenaktivität. Skitouren sollten früh begonnen und nicht zu spät beendet werden!

In den Allgäuer, den Werdenfelser und den Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 2200m eine geringe Lawinengefahr, unterhalb 2200m ist die Lawinengefahr im gesamten bayerischen Alpenraum als mäßig einzustufen. Mit tageszeitlicher Erwärmung und Sonneneinstrahlung nimmt bereits am späten Vormittag die Selbstauslösungsaktivität nasser Lockerschnee- und Schneebrettlawinen bis in die Hochlagen hinein zu. Vor allem dort, wo es in der Altschneedecke bereits Risse und Spalten gibt und auf noch nicht entladenen, steilen Grashängen können Gleitschneelawinen vereinzelt auch größere Ausmaße einnehmen. Zunehmend sind auch nordseitige Hänge betroffen. Daneben können aus noch nicht entladenem, felsdurchsetztem Steilgelände kleinere oberflächliche Nassschneelawinen abgehen. Die Möglichkeit von Wechtenabbrüchen in Kammnähe beachten! Oberhalb 2200m sind noch vereinzelte Gefahrenstellen im kammnahen, schattseitigen Steilgelände anzutreffen. In diesen Bereichen ist allgemein nur bei großer Zusatzbelastung die Auslösung kleiner Schneebrettlawinen möglich.

Lawinenlage in Tirol, am Samstag, den 14.04.2018

Am frühen Vormittag herrschen in Tirol überwiegend günstige Verhältnisse bei häufig geringer, im Süden des Landes (aufgrund der erhöhten Gefahr von Gleitschneelawinen in regenbeeinflussten Gebieten) mäßiger Lawinengefahr. Mit der zu erwartenden intensiven Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr jedoch während des Tages an und wird unterhalb etwa 2600m gebietsweise erheblich, darüber mäßig. Insbesondere in Osttirol und in den südlichen Ausläufern der Südlichen Ötztaler Alpen, also dort, wo es während der vergangenen Tage am meisten geschneit bzw. geregnet hat, erwarten wir aus extrem steilem, besonnten Gelände zahlreiche Lockerschneelawinen. Dort, wo die Schneedecke massiver durchnässt wird, muss auch mit dem Mitreißen der Altschneedecke gerechnet werden. Lawinen können dadurch auch größer werden. Eine permanente Gefahr stellen Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen dar. Bereiche unterhalb von Rissen sollten möglichst großräumig gemieden werden. Hochalpin, also oberhalb etwa 3000m ist v.a. im Süden des Landes auf frischen Triebschnee in sehr steilen, kammnahen, schattigen Hängen zu achten.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen für Freitag, den 13.04.2018

In den Allgäuer, den Werdenfelser und den Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 2200m eine geringe Lawinengefahr, unterhalb 2200m ist die Lawinengefahr im gesamten bayerischen Alpenraum als mäßig einzustufen. Fehlende nächtliche Abstrahlung, leichter Regen, dann tageszeitliche Erwärmung und insbesondere Sonneneinstrahlung tragen zu Festigkeitsverlusten in der Schneedecke bei, weshalb unterhalb 2200m bereits am Vormittag an steilen, noch nicht entladenen Grashängen vereinzelt auch mittelgroße Gleitschneelawinen abgehen können. Zunehmend sind auch nordseitige Hänge betroffen. Schneemäuler und Risse in der Schneedecke weisen auf die Gefahr von Gleitschneelawinen hin. Daneben können aus noch nicht entladenem, felsdurchsetztem Steilgelände kleinere oberflächliche Nassschneelawinen abgehen. Oberhalb 2200m sind noch vereinzelte Gefahrenstellen im kammnahen, schattseitigen Steilgelände anzutreffen. In diesen Bereichen ist allgemein nur bei großer Zusatzbelastung die Auslösung kleiner Schneebrettlawinen möglich. Ein zusätzlicher Hinweis: In den letzten Tagen wurden immer wieder neue Wechtenbrüche beobachtet.

Lawinenlage in Tirol am Freitag, den 13.04.2018

In Osttirol sowie allgemein in tiefen und mittleren Höhenlagen herrschen ungünstige Verhältnisse. Die Gefahr ist verbreitet erheblich. In Osttirol wird diese jedoch mit der vorhergesagten, diffus, warmen Witterung samt Sonneneinstrahlung während des Tages auf groß ansteigen. Wir erwarten dann zahlreiche Lockerschneelawinen aus extrem steilem Gelände. Diese können in Folge auch die durchnässte Altschneedecke mitreißen und durchaus größer werden. Im schattigen, sehr steilen Gelände erhöht sich zudem während des Tages die Auslösewahrscheinlichkeit frischer Triebschneepakete in größeren Höhen.

In ganz Tirol ein Thema bleiben Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen, die sich vermehrt nun auch in Schattenhängen bemerkbar machen. Besser ist es am Vormittag in Nordtirol oberhalb etwa 2400m abseits des Alpenhauptkammes, wo die Gefahr am Morgen mäßig ist, während des Tages jedoch auch auf erheblich ansteigen wird. Wintersportler können dort v.a. nasse Lockerschneelawinen im extrem steilen Gelände, vereinzelt auch Schneebrettlawinen am ehesten W- und O-seitig oberhalb etwa 2500m auslösen.

Lawinenlage in Tirol am Donnerstag, den 12.04.2018

Im regenbeeinflussten Süden des Landes herrscht unterhalb etwa 2400m erhebliche Gefahr, darüber ist diese mäßig. Im übrigen Tirol ist die Gefahr mäßig, oberhalb etwa 2600m gebietsweise auch gering. Allerdings wird die Gefahr während des Tages im Norden des Landes mit der zu erwartenden Sonneneinstrahlung unterhalb etwa 2400m auf erheblich ansteigen. Wie schon während der vergangenen Tage überwiegt das Gleitschneeproblem auf steilen Wiesenhängen. Wegen der überdurchschnittlich großen Schneehöhen können selbst kleine Gleitschneelawinen in der Sturzbahn viel Schnee mitnehmen und dadurch gefährlich groß werden.

Zusätzlich sollte man heute im niederschlagsbeeinflussten Süden des Landes in großen Höhen auf frischen Triebschnee achten. Dies gilt für kammnahes, schattiges und sehr steiles Gelände. Schlechte Sichtverhältnisse erschweren die Gefahreneinschätzung. Nasse Lockerschneelawinen sollten heute nur durch künstliche Belastung, wie z.B. dem Impuls eines Wintersportlers im extrem steilen Gelände auszulösen sein. Dies trifft überall dort zu, wo die Schneeoberfläche nass ist.

Vereinzelt können durch große Belastung auch noch Schneebrettlawinen ausgelöst werden. Dies gilt für sehr steile Hänge der Exposition O über S bis W zwischen etwa 2500m und 2800m sowie für schattseitiges Gelände um 2000m, dort, wo die Schneedecke feucht wird.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen für Donnerstag, den 12.04.2018

In den Allgäuer Alpen, den Werdenfelser Alpen und in den Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 2200m geringe, in tieferen Lagen und im übrigen bayerischen Alpenraum mäßige Lawinengefahr. Während in den frühen Morgenstunden noch weitgehend lawinensichere Verhältnisse vorherrschen, weicht aufgrund der Tageserwärmung und insbesondere bei Sonneneinstrahlung der Schnee rasch auf und es können sich unterhalb von 2200m schon am Vormittag an steilen, noch nicht entladenen Grashängen kleine und vereinzelt auch mittlere Gleitschneelawinen lösen.

Zunehmend sind auch nordseitige Hänge betroffen. Schneemäuler und Risse in der Schneedecke weisen meist auf die Gefahr von Gleitschneelawinen hin. Daneben sind überwiegend kleine oberflächliche Feucht- und Nassschneelawinen, vor allem aus felsdurchsetztem Steilgelände, weiterhin möglich. Zusätzliche Gefahrenstellen, befinden sich oberhalb 2200m vorwiegend im kammnahen schattseitigen Steilgelände. In diesen Bereichen ist vereinzelt nur noch bei großer Zusatzbelastung die Auslösung kleiner Schneebrettlawinen möglich. Ein zusätzlicher Hinweis: In diesem Winter sind in den Bergen zum Teil mächtige Wechten anzutreffen. In den letzten Tagen wurden immer wieder neue Wechtenbrüche beobachtet.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen für Dienstag, den 10.04.2018

Im Tagesverlauf nimmt laut Lawinenwarndienst Bayern die Gefahr der Selbstauslösung von Nass- und Gleitschneelawinen zu. Skitouren sollten daher früh begonnen und nicht zu spät beendet werden!

In den Allgäuer Alpen, den Werdenfelser Alpen und in den Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 2200m geringe, in tieferen Lagen und im übrigen bayerischen Alpenraum mäßige Lawinengefahr. Aufgrund der Tageserwärmung und insbesondere bei Sonneneinstrahlung weicht der Schnee schon am frühen Vormittag auf und es können sich an steilen, noch nicht entladenen Grashängen unterhalb von 2200m kleine und vereinzelt auch mittlere Gleitschneelawinen lösen. Zunehmend sich auch nordseitige Hänge betroffen. Schneemäuler und Risse in der Schneedecke weisen meist auf die Gefahr von Gleitschneelawinen hin. Daneben sind überwiegend kleine oberflächliche Feucht- und Nassschneelawinen, vor allem aus felsdurchsetztem Steilgelände, weiterhin möglich. Weitere Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 2200m vorwiegend im kammnahen schattseitigen Steilgelände sowie in extrem steilen Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist nur noch vereinzelt bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung kleinerer Schneebrettlawinen möglich. Ein zusätzlicher Hinweis: In diesem Winter sind in den Bergen zum Teil mächtige Wechten anzutreffen. Gerade gestern wurden wieder mehrere Wechtenbrüche beobachtet.

Lawinenlage in Tirol am Dienstag, den 09.04.2018

Die Lawinengefahr ist sowohl von der Höhe als auch von der Tageszeit abhängig. Am Morgen herrscht unterhalb etwa 2600m mäßige, darüber geringe Gefahr. Noch während des Vormittags steigt die Gefahr allerdings mit der fortschreitenden Durchfeuchtung bzw. Durchnässung der Schneedecke und dem Aufweichen des oberflächigen Harschdeckels an und wird unterhalb etwa 2600m erheblich, darüber mäßig. Am meisten aufpassen muss man weiterhin auf Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen. Durch das bis zum Boden eindringende Wasser verringert sich die Reibung am Boden, gleichzeitig erhöht sich die Abgangsbereitschaft. Wintersportler können zudem v.a. nasse Lockerschneelawinen im extrem steilen Gelände überall dort auslösen, wo die Schneedecke oberflächig durchnässt ist. Schneebrettlawinen sind am ehesten im W- und O-exponierten Gelände in einem Höhenbereich zwischen etwa 2500m und 2900m sowie im schattigen Gelände um 2000m zu beachten. Insbesondere am Nachmittag können Wintersportler dort im sehr steilen Gelände vereinzelt Lawinen auslösen.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen, für Montag, den 09.04.2018

In den Allgäuer Alpen, den Werdenfelser Alpen und in den Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 2200m geringe, in tieferen Lagen und im übrigen bayerischen Alpenraum mäßige Lawinengefahr. Aufgrund der Tageserwärmung und insbesondere bei Sonneneinstrahlung weicht der Schnee schon am frühen Vormittag auf und es können sich an steilen, noch nicht entladenen Grashängen unterhalb von 2200m kleine und vereinzelt auch mittlere Gleitschneelawinen lösen. Schneemäuler und Risse in der Schneedecke weisen meist auf die Gefahr hin. Daneben sind überwiegend kleine oberflächliche Feucht- und Nassschneelawinen, vor allem aus felsdurchsetztem Steilgelände, weiterhin möglich. Weitere Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 2200m vorwiegend im kammnahen schattseitigen Steilgelände sowie in extrem steilen Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist nur noch vereinzelt bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung kleinerer Schneebrettlawinen möglich. Ein zusätzlicher Hinweis: In diesem Winter sind in den Bergen zum Teil mächtige Wechten anzutreffen. Vereinzelt wurden schon Wechtenbrüche beobachtet, die zu größeren Lawinen führten.

Lawinenlage in Tirol am Montag, den 08.04.2018

Die Lawinengefahr unterliegt einem tageszeitlichen Gang. In den Morgenstunden ist die Gefahr unterhalb etwa 2600m mäßig, darüber gering. Während des Vormittags steigt die Gefahr rasch an und wird unterhalb etwa 2800m erheblich, darüber mäßig. Die Hauptgefahr geht - wie während der vergangenen Tage - auch heute wieder von Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen aus. Aufgrund der überdurchschnittlichen Schneehöhen können Lawinen auch groß werden. Zudem können Wintersportler in extrem steilem Gelände, dort wo die Schneedecke oberflächig durchnässt ist, nasse Lockerschneelawinen auslösen. In Nordtirol sind mit der Sonneneinstrahlung ebenso weiterhin spontane Lockerschneelawinen möglich, die die darunter befindliche nasse Schneedecke bis zum Boden mitreißen können. Die Gefahr von Schneebrettlawinen ist vor allem in einem Höhenband zwischen etwa 2500m und 2900m in sehr steilen West- und Ost-Hängen zu beachten. Deren Auslösewahrscheinlichkeit steigt während des Tages an. Allgemein gilt: Je früher und höher man unterwegs ist, desto vergleichsweise günstiger ist die Lawinensituation.

14.36 Uhr: Mehrere Menschen sind am Sonntag an der Alplespleisspitze bei Kaisers in Österreich von einer Lawine mitgerissen worden. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Menschen verletzt. Dabei soll es sich laut zoom.Tirol um ein deutsches Ehepaar handeln. Zeugen hatten den Lawinenabgang von einem gegenüberliegenden Hang beobachtet und Hilfe gerufen.

Die Verletzten wurden mit dem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Die Suche nach weiteren Verschütteten wurde rasch eingestellt. Der Lawinenwarndienst Tirol hatte für Sonntag eine stetig steigende Gefahr vorausgesagt. Grund seien die noch vorhandenen Schneemassen und die relativ schnell steigenden Temperaturen.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen für Sonntag, den 08.04.2018

In den Allgäuer Alpen, den Werdenfelser Alpen und in den Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 2200m geringe, in tieferen Lagen und im übrigen bayerischen Alpenraum mäßige Lawinengefahr. Während in den frühen Morgenstunden noch weitgehend lawinensichere Verhältnisse vorherrschen, weicht aufgrund der Tageserwärmung und insbesondere bei Sonneneinstrahlung der Schnee schon am Vormittag auf und es können sich an steilen, noch nicht entladenen Grashängen unterhalb von 2200m kleine und vereinzelt auch mittlere Gleitschneelawinen lösen. Schneemäuler und Risse in der Schneedecke weisen meist auf die Gefahr hin. Daneben sind überwiegend kleine oberflächliche Feucht- und Nassschneelawinen, vor allem aus felsdurchsetztem Steilgelände, weiterhin möglich. Weitere Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 2200m vorwiegend im kammnahen schattseitigen Steilgelände sowie in extrem steilen Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist nur noch vereinzelt bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung kleinerer Schneebrettlawinen möglich. Ein zusätzlicher Hinweis: In diesem Winter sind in den Bergen zum Teil mächtige Wechten anzutreffen. Vereinzelt wurden schon Wechtenbrüche beobachtet, die zu größeren Lawinen führten.

Lawinenlage in Tirol am Sonntag, 08.04.2018

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten unterliegt heute einem starken Tagesgang: in den Morgenstunden ist sie meist gering, steigt dann aber schon am Vormittag rasch auf mäßig an und kann lokal auch erheblich werden. Die Hauptgefahr bilden dabei Nassschnee- und Gleitschneelawinen. Mit Selbstauslösungen ist vor allem unterhalb 2600m zu rechnen, bevorzugt in den Expositionen von Ost über Süd bis West. Achtung: wegen der überdurchschnittlichen Schneehöhen in diesem Winter können ausgelöste Lawinen auch gefährlich groß werden! Vereinzelte Gefahrenstellen für trockene Schneebrettlawinenfindet man noch in hochalpinen, sehr steilen schattseitigen Hängen und Kammlagen.

Lawinenlage in Tirol am Samstag, 07.04.2018

In den Tiroler Tourengebieten herrschen zunehmend frühlingshafte Verhältnisse: in den Morgenstunden ist die Gefahr meist gering und steigt dann ab dem späten Vormittag auf mäßig an. Gefahrenstellen für trockene Schneebrettlawinen findet man noch in steilen, schattseitigen Hängen und Kammlagen oberhalb etwa 2400m. Eine Lawinenauslösung ist aber meist nur noch bei großer Zusatzbelastung möglich. Unbedingt zu beachten ist aber der tageszeitliche, rasche Festigkeitsverlust der Schneedecke unterhalb etwa 2600m. Hier muss dann vermehrt mit Selbstauslösungen von Nassschnee- und von Gleitschneelawinen gerechnet werden. Das betrifft vor allem Expositionen von Ost über Süd bis West, in tieferen Lagen auch schattseitiges Gelände. Achtung: Auf Grund der überdurchschnittlichen Schneehöhen in diesem Winter können ausgelöste Lawinen jedenfalls groß werden!

Schneedeckenaufbau Neuschnee und Triebschnee dieser Woche setzen und verfestigen sich unter Einfluss von Temperaturanstieg und Sonneneinstrahlung rasch. Auch die Verbindung mit der Altschneeoberfläche hat zugenommen. Die vergangene Nacht war weitgehend klar, so dass die Schneedecke entsprechend ausstrahlen und sich oberflächlich verfestigen konnte. Im Tagesverlauf sorgen dann frühlingshafte Temperaturen und starke Einstrahlung für einen raschen Festigkeitsverlust.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen für Samstag, den 07.04.2018

Im bayerischen Alpenraum herrscht geringe Lawinengefahr die in der zweiten Tageshälfte unterhalb von 2200m auf mäßig ansteigt.

Mit der Tageserwärmung und insbesondere bei Sonneneinstrahlung weicht der Schnee schon am Vormittag auf und es können sich ab der zweiten Tageshälfte an steilen, noch nicht entladenen Grashängen unterhalb von 2200m Gleitschneelawinen lösen. Gleitschneelawinen können vereinzelt mittlere Größe erreichen. Schneemäuler weisen meist auf die Gefahr hin. Kleine oberflächliche Feucht- und Nassschneerutsche sind vor allem aus felsdurchsetztem Steilgelände insbesondere bei Sonneneinstrahlung weiterhin möglich. Weitere Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 2200m vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Nordost sowie in steilen eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist nur noch vereinzelt bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung kleinerer Schneebrettlawinen möglich. Ein zusätzlicher Hinweis: In diesem Winter sind in den Bergen zum Teil mächtige Wechten anzutreffen. In den letzten Tagen wurden mehrere Wechtenbrüche gemeldet, die vereinzelt zu größeren Lawinen führten.

Lawinenlage in Tirol am Freitag, 06.04.2018

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten unterliegt eine Tagesgang: in den Morgenstunden ist sie mäßig und steigt dann ab dem späten Vormittag auf erheblich an. Gefahrenstellen für trockene Schneebrettlawinen findet man vor allem noch in schattseitigen Steilhängen und Kammlagen oberhalb 2200m. Hier lassen sich frische und schon etwas ältere Triebschneeansammlungen vereinzelt noch durch geringe Zusatzbelastung auslösen. Unterhalb 2400m ist der rasche Festigkeitsverlust der Schneedecke zu beachten. Ab dem späten Vormittag ist zunehmend mit Selbstauslösungen von Nassschnee- und von Gleitschneelawinen zu rechnen. Das betrifft vor allem Hangrichtungen von Ost über Süd bis West.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen für Freitag, den 06.04.2018

In den Allgäuer Alpen, den Werdenfelser Alpen und in den Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 2200m geringe, in tieferen Lagen und im übrigen bayerischen Alpenraum mäßige Lawinengefahr. Nach meist lawinensicheren Verhältnissen in den Morgenstunden weicht der Harschdeckel insbesondere bei Sonneneinstrahlung rasch auf und es kann schon am Vormittag an steilen, noch nicht entladenen Grashängen unterhalb von 2200m, die durchfeuchtete Schneedecke am Boden abgleiten. Gleitschneelawinen können vereinzelt mittlere Größe erreichen. Schneemäuler weisen meist auf die Gefahr hin. Kleine oberflächliche Feucht- und Nassschneerutsche sind vor allem aus felsdurchsetztem Steilgelände insbesondere bei Sonneneinstrahlung weiterhin möglich. Weitere Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 2200m vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Nordost sowie in steilen eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist nur noch vereinzelt bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung kleinerer Schneebrettlawinen möglich. Ein zusätzlicher Hinweis: In diesem Winter sind in den Bergen zum Teil mächtige Wechten anzutreffen. In den letzten Tagen wurden mehrere Wechtenbrüche gemeldet, die vereinzelt zu größeren Lawinen führten.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen für Donnerstag, den 05.04.2018

Im bayerischen Alpenraum herrscht mäßige Lawinengefahr. An steilen, noch nicht entladenen Grashängen kann in tiefen und mittleren Lagen die durchfeuchtete Schneedecke am Boden abgleiten. Gleitschneelawinen können vereinzelt mittlere Größe erreichen. Schneemäuler weisen meist auf die Gefahr hin. Kleine oberflächliche Feucht- und Nassschneerutsche sind vor allem aus felsdurchsetztem Steilgelände aufgrund des Regens weiterhin möglich. Weitere Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 2200m vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Nordost sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung kleinerer Schneebrettlawinen möglich.

Lawinenlage in Tirol am Donnerstag, 05.04.2018

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten ist verbreitet als erheblich einzustufen. Oberhalb etwa 2200m bilden Triebschneeansammlungen das Hauptproblem. Diese sind mit der Unterlage meist nur ungenügend verbunden und können daher häufig schon bei geringer Zusatzbelastung als Lawine ausgelöst werden. Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen und Kammlagen aller Richtungen. Unterhalb 2400m ist die Durchfeuchtung der Schneedecke und der damit verbundene Festigkeitsverlust zu beachten. Man muss daher unverändert mit Selbstauslösungen von Nassschnee- und von Gleitschneelawinen rechnen. Durch den Temperaturrückgang und die reduzierte Einstrahlung ist dieser Prozess nur etwas vermindert.

Lawinenlage in Tirol am Mittwoch, 04.04.2018

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten unterliegt einem Tagesgang: in den Morgenstunden ist die Gefahr meist mäßig und steigt dann ab dem späten Vormittag verbreitet auf erheblich an. Oberhalb 2200m ist dabei auf frische und schon etwas ältere Triebschneeansammlungen zu achten. Diese können zum Teil immer noch bei geringer Zusatzbelastung als Lawine ausgelöst werden. Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen und vor allem Kammlagen aller Expositionen. Unterhalb 2400m ist der tageszeitliche Festigkeitsverlust der Schneedecke zu beachten. Hier muss man zunehmend mit Selbstauslösungen von Nassschnee- und von Gleitschneelawinen rechnen

Lawinenlage in den bayerischen Alpen für Mittwoch, den 04.04.2018

Im bayerischen Alpenraum herrscht mäßige Lawinengefahr. Während in den Morgenstunden unterhalb von 2200m noch nicht mit der Selbstauslösung von Lawinen zu rechnen ist, weicht aufgrund der Tageserwärmung und insbesondere bei Sonneneinstrahlung die oberflächlich leicht verharschte Altschneedecke rasch auf und es sind an glatten Wiesenhängen ab dem späten Vormittag, sonnseitig schon früher, vereinzelt kleine bis mittlere Gleitschneelawinen sowie aus felsdurchsetzdem Steilgelände kleine oberflächliche Nassschneelawinen möglich. Weitere Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 2200m vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Nordost sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung kleinerer Schneebrettlawinen möglich.

Lawinenlage für Dienstag, den 03.04.2018, um 07:30 Uhr

Lawinengefahr im bayrischen Alpenraum

Die Lawinengefahr für den bayrischen Alpenraum hält weiter an. In den Hochlagen kommt es aufgrund von starkem Südwind zu frischen, eher kleineren Triebschneeansammlungen, die störanfällig sind. Sie überdecken älteren Triebschnee, der sich am Montag bei milden Temperaturen gut gesetzt und mit der Altschneeoberfläche verbunden hat. Trotzdem sind tiefer in der Schneedecke örtlich schwache Zwischenschichten erhalten geblieben.

In mittleren Lagen muss wegen tiefreichender Durchfeuchtung der Schneedecke auch mit größeren Nass- und Gleitschneelawinen gerechnet werden. Nachts bei Aufklaren ist dünner Bruchharsch entstanden, der im Tagesverlauf schnell aufweicht. Darunter ist der Schnee gut gesetzt und feucht. Nur nordseitig kann noch Pulver angetroffen werden. Die Altschneedecke ist tiefreichend durchfeuchtet, aber kompakt. Folge der Durchfeuchtung sind Festigkeitsverluste in der Schneedecke, die auf glatten Steilflächen in Bewegung kommt.

In den mittleren Lagen der Allgäuer bis zu den Werdenfelser Alpen ist die Lawinengefahr als erheblich, im übrigen bayerischen Alpenraum als mäßig einzustufen. Milde Temperaturen und Sonneneinstrahlung bedingen in den mittleren Lagen die Selbstauslösung von nassen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen, die vereinzelt auch größere Ausmaße einnehmen können. Die tiefreichend durchfeuchtete Schneedecke gleitet auch am Boden und rutscht an glatten Wiesenhängen und auf Freiflächen im Bergwald in Form von Gleitschneelawinen am Boden ab. Weitere Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich in den Hochlagen vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Ost sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer, die Auslösung kleinerer Schneebrettlawinen möglich.

Am Dienstag bleiben die Temperaturen mild bei wechselnd bewölktem Himmel. In 2000m liegen die Temperaturen tagsüber bei +7 Grad. Föhnsturm weht in höheren Lagen. Die nächsten Tage bleibt es mild und windig. Die Lawinensituation wird sich nicht wesentlich ändern.

Z-o: oberhalb 2000m - frischer Triebschnee

Z-u: in mittleren Lagen - Nass-/Gleitschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

Lawinengefahr in Tirol

Der Lawinenwarndienst Tirol spricht von einem tageszeitlichen Anstieg der Lawinengefahr und hat die allgemeine Gefahrenstufe 2 ausgerufen. In den Morgenstunden ist die Gefahr meist mäßig und steigt dann ab dem späten Vormittag erheblich an. Oberhalb etwa 2200m ist auf Triebschneeansammlungen der vergangenen Tage zu achten. Diese sind vereinzelt noch durch geringe Zusatzbelastung auslösbar. Unterhalb etwa 2400m steigt im Tagesverlauf die Gefahr der Selbstauslösung von Nassschnee- und Gleitschneelawinen an. Diese können zu Teil auch größere Ausmaße erreichen.

Schneedeckenaufbau

Die Triebschneeansammlungen der vergangenen Tage lagern zum Teil auf Graupel, zum Teil auch auf Schwachschichten in den obersten Bereichen der Altschneedecke. Jahreszeitlich bedingt setzen und verfestigen sich Neuschnee und Triebschnee aber rasch. Im Tagesverlauf verliert die Schneedecke durch Temperaturanstieg und Sonneneinstrahlung deutlich an Festigkeit.

Lawinenlage für Montag, den 02.04.2018, um 07:02 Uhr

Im gesamten bayerischen Alpenraum herrscht erhebliche Lawinengefahr! Bereits am Morgen kommt es bei warmen Temperaturen und Sonne zur Selbstauslösung vieler nasser Lockerschnee- und Schneebrettlawinen. In mittleren Lagen ist die Schneedecke tiefreichend durchfeuchtet und auf glatten Wiesenhängen aller Expositionen können Gleitschneelawinen am Boden abrutschen. Die Größe der zu erwartenden Lawinen nimmt im Tagesverlauf zu und exponierte Verkehrswege können in Folge gefährdet sein.

Zudem finden sich viele Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, oberhalb 1800m vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Ost bis Süd, sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer, die Auslösung von gefährlich großen Schneebrettlawinen möglich. Auch für Tirol meldet der Lawinenwarndienst eine „heikle Situation“.

Besserung ist auf bayerischer Seite vorerst nicht zu erwarten: Heute wird es sonnig und warm. In 2000m steigen die Temperaturen auf +5 Grad an. Die nächsten Tage wird es noch deutlich wärmer. Die Gefahr der Selbstauslösung nasser Lockerschnee-, Schneebrett- und Gleitschneelawinen wird bestehen bleiben.

Lawinenlage für Samstag, den 30.03.2018, um 19:26 Uhr

Morgen steigt auch im Osten die Lawinengefahr in den Hochlagen auf erheblich an. Mit starkem Wind aus südlichen Richtungen sind frische störanfällige Triebschneeansammlungen entstanden. Diese können bereits vom einzelnen Skifahrer als Schneebrett ausgelöst werden. In mittleren Lagen kann die feuchte Schneedecke weiterhin in Form von Gleitschneelawinen am Boden abgleiten.

Z-o: oberhalb 2000m - Triebschnee

Z-u: unterhalb 2000m - Gleitschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

Lawinenlagebericht für Tirol vom Freitag, den 30.03.2018, um 07:30 Uhr

Verbreitet erhebliche Lawinengefahr - im Süden zunehmend heikle Situation für Wintersportler

Beurteilung der Lawinengefahr

In Tirol herrscht allgemein erhebliche Lawinengefahr, wobei im Wesentlichen auf zwei Probleme zu achten ist. In tieferen Lagen haben wir ein Nassschneeproblem. Die Schneedecke verliert durch Regen und warme Temperaturen an Festigkeit. Aus extrem steilem Gelände können deshalb - ähnlich wie gestern - wieder nasse Lockerschneelawinen abgehen. Ebenso erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Gleitschneelawinen auf Wiesenhängen. In größeren Höhen spielen der zum Teil schon starke Südwind samt zunehmendem Schneefall - ganz speziell in den südlicheren Regionen - eine immer größere Rolle. Frische Triebschneepakete lassen sich v.a. im schattigen Gelände beginnend von etwa 2400m aufwärts bereits durch das Gewicht eines einzelnen Wintersportlers auslösen. Während der Abend- und Nachtstunden können dann bei erwarteten Neuschneesummen von etwa 50cm in größeren Höhen Schneebrettlawinen bis mittlerer Größe auch von selbst abgehen. Dies betrifft oberhalb etwa 2100m schattiges Gelände, oberhalb etwa 2500m dann zunehmend alle Expositionen.

Schneedeckenaufbau

Von gestern auf heute schneite es meist um 10cm, in der Brennergegend und in den Osttiroler Tauern bis zu 20cm, während es in tieferen Lagen regnete. Die Schneedecke ist inzwischen bis 2000m in allen Expositionen bis in tiefere Schichten feucht bzw. nass. In oberflächennahen Schichten reichte die Durchfeuchtung auch schattseitig gebietsweise bereits bis etwa 2700m hinauf. Durch neuerlichen Schneefall, beginnend im Süden, samt starkem Wind entstehen Triebschneepakete, die in der Höhe umfangreich werden können. Brüche in oberflächennahen Schwachschichten (Oberflächenreif und kantige Schichten im Bereich von Schmelzkrusten), beginnend von etwa 2100m schattseitig und ab etwa 2500m in W- und O-Hängen, hochalpin auch in S-Hängen werden in den neuschneereichen Regionen ab den Abendstunden immer wahrscheinlicher.

Alpinwetterbericht der ZAMG-Wetterdienststelle Innsbruck

Aufkommende Südföhnlage. Die am Morgen noch starke Bewölkung beginnt aufzulockern und es stellt sich in den Nordalpen und nördlichen Zentralalpen meist eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken ein, wobei die Berge meist wolkenfrei sind und es bleibt trocken. Am Hauptkamm und in den Südalpen dagegen schlechte Sicht durch Wolkenstau und ab 1300-1700m schneit es zumindest zeitweise. Temperatur in 2000m: -2 bis +2 Grad, Temperatur in 3000m: -8 bis -4 Grad, Höhenwind: zunehmender, nachmittags starker bis stürmischer Südwind.

Lawinenlagebericht für den bayerischen Alpenraum Freitag, 30.03.2018, 07:00 Uhr

Vorsicht, schwer erkennbare Triebschneeansammlungen in den Hochlagen störanfällig. Sonnseitig nasse Gleitschnee- und Lockerschneelawinen.

Beurteilung der Lawinengefahr

In den Hochlagen der Allgäuer-, Ammergauer sowie Werdenfelser Alpen herrscht eine erhebliche Lawinengefahr. Ansonsten ist die Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum als mäßig einzustufen. Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich in den Hochlagen im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Ost bis Südost sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Zudem ist die Altschneedecke durch Regen und warme Temperaturen in mittleren Lagen in ihrer Festigkeit tiefreichend geschwächt. Auf glatten Wiesenhängen kommt es zur Selbstauslösung meist kleinerer, vereinzelt auch größerer Gleitschneelawinen. Sonnseitig lösen sich bereits morgens bis in die Hochlagen aus felsigem Steilgelände nasse Lockerschnee- und Schneebrettlawinen.

Schneedecke

Seit gestern erhielt der bayerische Alpenraum oberhalb 1400m einen weiteren Neuschneezuwachs von bis zu 10cm. Der lockere Neuschnee überdeckt in den Hochlagen Triebschneeansammlungen, die auf lockeren Schneeschichten liegen und störanfällig sind. In mittleren Lagen konnte sich nachts oberflächlich ein dünner Harschdeckel ausbilden, der sonnseitig rasch aufweicht. Darunter ist die Schneedecke tiefreichend durchfeuchtet; Gleitschneemäuler deuten auf die Bewegung der Schneedecke am Boden hin.

Hinweise und Tendenz

Heute wird es sonnig und zunehmend föhnig und mild. Die Temperaturen steigen tagsüber in 2000m auf +3 Grad an. Ab den Mittagsstunden können im Nordsektor frische Triebschneeansammlungen entstehen. Die nächsten Tage wird das Wetter wechselhaft, die Lawinengefahr bleibt angespannt.

Zwei Lawinenunglücke am Samstag, 24. März

Zwei Deutsche wurden am Samstag bei einem Lawinenunglück in Tirol verschüttet. Zwei Österreicher konnten sich dank ihres Airbags andernorts vor einer Lawine retten. Dank frischer Schneefälle und den gleichzeitig steigenden Temperaturen steigt die Lawinengefahr in den Alpen ab 2000 Meter wieder erheblich. Unter der 2000-Meter-Grenze besteht laut Meldezentrale allerdings weiter eine geringe Gefahr.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Mittwoch, 07. März

Bis Mittwochvormittag erwarten die Meteorologen nur geringen Niederschlag. An der Lawinengefahr wird sich daher wenig ändern. Im Laufe des Tages sind von Westen her stärkere Schneeschauer angekündigt. Je nach Umfang und Windstärke kann die Lawinengefahr in der zweiten Tageshälfte in höheren Lagen ansteigen. Im kammnahen Steilgelände sind vereinzelt kleinräumige Triebschneeansammlungen zu beachten die leicht zu stören sind. Allgemein herrrscht Lawinenwarnstufe 1 - im Laufe des Tages kann sie auf Stufe 2 ansteigen.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Samstag, 04. März

Die Lawinengefahr wird morgen im bayerischen Alpenraum mit gering eingestuft werden. Im kammnahen Steilgelände sind vereinzelt noch kleine Triebschneeansammlungen erhalten geblieben, die zu stören sind. Das Absturzrisiko ist hier höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden. Ansonsten ist die Altschneedecke allgemein gut verfestigt und stabil.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Samstag, 03. März

Gute Nachricht für Skifahrer in den bayerischen Alpen: Die Lawinengefahr bleibt bei guten Schneeverhältnissen weiter mäßig bis gering. „Die Absturzgefahr ist höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden“, fasste der Lawinenwarndienst die Situation am Samstagmorgen zusammen. Generell besteht in den bayerischen Alpen oberhalb von 1800 Metern eine mäßige Lawinengefahr, darunter wird sie als gering eingestuft.

Örtliche Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb von 1800 Metern, im kammnahen Steilgelände sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. Dort ist die Auslösung von kleineren Schneebrettlawinen möglich. Die Experten erwarten nicht, dass sich die Lage in den kommenden Tagen wesentlich ändern wird.

Lawinenlagen in den bayerischen Alpen am Donnerstag 01. März

Von den Werdenfelser Alpen über die Bayerischen Voralpen und die Chiemgauer Alpen besteht oberhalb 1600m eine erhebliche Lawinengefahr, im übrigen bayerischen Alpenraum eine mäßige Lawinengefahr. Unterhalb 1600m ist die Lawinengefahr als gering einzustufen. Im Tagesverlauf steigt durch den starken Südwind mit der Anzahl und Größe der frischen Triebschneeansammlungen in den übrigen Regionen die Lawinengefahr oberhalb 1600m auf erheblich an.

Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb 1600m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Ost sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Abgesehen von kleineren Lockerschneelawinen aus steilem, felsdurchsetztem Steilgelände ist derzeit nicht mit Lawinenabgängen zu rechnen.

Lawinenlage in den Tiroler Alpen am Donnerstag, 01. März

Der in der Höhe zunehmende Wind lässt die Lawinengefahr ansteigen. Oberhalb etwa 1800m ist diese inzwischen meist schon erheblich, darunter häufig gering, in den Föhnschneisen mäßig. Die Hauptgefahr für Wintersportler geht derzeit von frischen Triebschneepaketen aus. Am meisten aufpassen sollte man dabei im Steilgelände im Sektor W über N bis O. Dort lagert der vom Wind verfrachtete Schnee häufig auf lockeren Kristallen und lässt sich deshalb sehr leicht bereits durch geringe Belastung stören. Dort, wo mehr Schnee verfrachtet wird, ist auch mit kleinen spontanen Lawinen zu rechnen. In windberuhigten Bereichen sowie im ständig verspurten Gelände findet man hingegen immer noch recht gute Bedingungen. Dort ist insbesondere auf das vereinzelte Abgleiten von Schnee auf steilen Wiesenhängen zu achten

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Sonntag, 25. Februar

In den bayerischen Alpen herrscht oberhalb 2000m eine mäßige Lawinengefahr. Ansonsten ist die Lawinengefahr als gering einzustufen. Örtliche Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb 2000m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Südwest über Nord bis Nordost, sowie am Übergang zu eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere mit großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Mit großen Lawinen ist kaum zu rechnen, aber die Absturzgefahr bleibt in exponiertem Gelände besonders zu beachten.

Bis auf vereinzelte, kleinere Lockerschneelawinen aus sonnseitigem, felsigen Steilgelände ist nicht mit der Selbstauslösung von Lawinen zu rechnen.

Lawinenlage in den Tiroler Alpen am Sonntag, 25. Februar

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten ist überwiegend als mäßig einzustufen. Im Westen und entlang des Alpenhauptkammes ist sie oberhalb 2400m zum Teil auch noch erheblich. Die Hauptgefahr geht dabei von frischen, aber auch älteren Triebschneeansammlungen aus. Dieser Triebschnee ist mit der Unterlage nur schlecht verbunden und kann daher vereinzelt immer noch bei geringer Zusatzbelastung als Lawine ausgelöst werden. Da diese Triebschneeansammlungen häufig von etwas lockerem Schnee überdeckt sind, können sie im Gelände nur schwer erkannt werden. Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen und Kammlagen oberhalb 2400m, bevorzugt in den Hangrichtungen von Ost über Süd bis West. Die Gefahr durch Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen hat mit dem Temperaturrückgang etwas abgenommen.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Samstag, 24. Februar

In den Allgäuer-, Ammergauer-, Werdenfelser-, und Berchtesgadener Alpen herrscht oberhalb 1800m eine mäßige Lawinengefahr. Ansonsten ist die Lawinengefahr als gering einzustufen. Örtliche Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb 1800m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Südwest über Nord bis Nordost, sowie am Übergang von wenig zu viel Schnee und in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere mit großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Mit großen Lawinen ist kaum zu rechnen, aber die Absturzgefahr bleibt in exponiertem Gelände besonders zu beachten.

Lawinenlage in den Tiroler Alpen am Samstag, 24. Februar

In den Tiroler Tourengebieten überwiegen günstige Verhältnisse mit mäßiger Lawinengefahr. Im Westen und entlang des Alpenhauptkammes kann die Gefahr oberhalb 2200m aber immer noch erheblich sein. Die Hauptgefahr geht dabei von frischen, aber auch älteren Triebschneeansammlungen aus. Diese sind wegen der Kälte spröde und mit der Unterlage meist schlecht verbunden. Eine Lawinenauslösung ist daher zum Teil schon bei geringer Zusatzbelastung möglich. Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen und Kammlagen oberhalb 2200m, bevorzugt in den Expositionen von Ost über Süd bis West. Unterhalb etwa 2200m ist in diesem Winter ständig die Gefahr durch Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen zu beachten.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Freitag, 23. Februar

Im bayerischen Alpenraum herrscht oberhalb 1500m eine mäßige Lawinengefahr. Unterhalb von 1500m ist die Lawinengefahr als gering einzustufen. Örtliche Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb 1500m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Südwest über Nord bis Nordost, sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden und am Übergang von wenig zu viel Schnee. In diesen Bereichen ist bereits bei geringer Zusatzbelastung die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Lawinen sind aber meist klein und die Absturzgefahr ist in exponiertem Gelände besonders zu beachten.

Lawinenlage in den Tiroler Alpen am Freitag, 23. Februar

Die Lawinengefahr in Tirol ist verbreitet mäßig, im Westen und entlang des Alpenhauptkammes aber immer noch erheblich. Die Hauptgefahr bilden frische und ältere Triebschneeansammlungen. Diese sind zwar meist eher klein, können zum Teil aber schon bei geringer Zusatzbelastung als Lawine ausgelöst werden. Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen und Kammlagen oberhalb etwa 2200m, bevorzugt in den Expositionen von Ost über Süd bis West. Da die Gefahrenstellen häufig von etwas lockerem Schnee überdeckt sind, können sie im Gelände nur schwer erkannt werden. Unterhalb etwa 2200m ist weiterhin auf einzelne Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen zu achten.

+++ Viel Schnee und in den Bergen rund um Bad Tölz herrschen beste Wintersportbedingungen: Die Faschingsferien lassen Sportlerherzen höher schlagen. Die Lawinen-Experten warnen aber, bei Skitouren vorsichtig zu sein.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Dienstag, 20. Februar

Im bayerischen Alpenraum herrscht oberhalb 1800m eine mäßige Lawinengefahr. Unterhalb von 1800m ist die Lawinengefahr als gering einzustufen. Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb von 1800m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Ost, sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich.

Lawinenlage in den Tiroler Alpen am Dienstag, 20. Februar

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten ist oberhalb etwa 2200m verbreitet als erheblich einzustufen. Die Hauptgefahr geht dabei von etwas älteren Triebschneeansammlungen aus. Diese sind zwar eher klein, können aber schon bei geringer Zusatzbelastung als Lawine ausgelöst werden. Anzahl und Größe der Gefahrenstellen nehmen mit der Seehöhe zu. Unterhalb etwa 2200m ist unverändert auf vereinzelte Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen zu achten. Skitouren und Variantenfahrten erfordern weiterhin Erfahrung in der Beurteilung der Lawinensituation.

Lawinenlage in den Tiroler Alpen am Montag, 19. Februar

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten ist oberhalb 2200m verbreitet als erheblich einzustufen. Die Hauptgefahr geht dabei von frischen Triebschneeansammlungen der vergangenen Tage aus. Da dieser Triebschnee häufig auf Schwachschichten aus lockeren Schneekristallen (unter Krusten) oder Oberflächenreif lagert, kann eine Lawine schon bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden.

Es reicht dazu also schon das Gewicht eines einzelnen Wintersportlers. Unterhalb etwa 2200m ist unverändert die Gefahr durch Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen zu beachten. Skitouren und Variantenfahrten erfordern derzeit Erfahrung in der Beurteilung der Lawinensituation.

Lawinenlage in der bayerischen Alpen am Sonntag, 18. Februar

Im bayerischen Alpenraum herrscht laut Lawinenwarndienst oberhalb von 1800 Metern mäßige Lawinengefahr. Unterhalb von 1800 Metern ist die Lawinengefahr gering, steigt aber in der zweiten Tageshälfte auf mäßig an.

Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb von 1800 Metern im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Ost sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Freitag, 16. Februar

Im bayerischen Alpenraum herrscht unterhalb von 1800 Metern erhebliche, in höheren Lagen mäßige Lawinengefahr. Dies teilt der Lawinenwarndienst Bayern mit. Aufgrund des Regens und der damit verbundenen Durchfeuchtung der Schneedecke seien unterhalb von 1800m in allen Hangrichtungen vermehrt Selbstauslösungen von Nass- und Gleitschneelawinen möglich, die auf glatten Wiesenhängen, aber auch aus lückigen Bergwäldern mit glattem Untergrund am Boden abgleiten. Vereinzelt könnten die Lawinen auch größere Ausmaße annehmen.

Weitere Gefahrenstellen lägen oberhalb von 1800 Metern vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Südost sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen sei insbesondere bei großer Zusatzbelastung die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Donnerstag, 15. Februar

Im bayerischen Alpenraum herrscht oberhalb 1400m mäßige, in tieferen Lagen geringe Lawinengefahr, die am späteren Nachmittag ebenfalls auf mäßig ansteigt.

Gefahrenstellen liegen oberhalb von 1400m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Nordost bis Ost sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. In der ersten Tageshälfte ist nicht mit einer Selbstauslösung von Lawinen zu rechnen. Ab dem späteren Nachmittag kann es in tieferen Lagen aufgrund des angekündigten Regens vermehrt zur Selbstauslösung kleiner, meist oberflächlicher Lockerschnee- und Schneebrettlawinen kommen.

Lawinengefahr in den Tiroler Alpen am Dienstag, 13. Februar

Die Lawinengefahr in Tirol ist von der Seehöhe abhängig. Oberhalb etwa 1800m herrscht verbreitet erhebliche Gefahr, darunter ist diese in Nordtirol gering, in Osttirol mäßig. Die Gefahr hängt dabei unmittelbar vom Neuschneefall und v.a. vom Windeinfluss der vergangenen Tag ab - in Osttirol wehte der Wind vergleichsweise am kräftigsten. Die durch den Wind entstandenen frischen Triebschneepakete sind durchwegs sehr störanfällig und können zum Teil auch von selbst abgehen. Dies trifft insbesondere für den Sektor W über N bis O zu. Dort lagert Triebschnee bevorzugt auf sehr störanfälligen Schwachschichten. Meist handelt es sich um kleinräumige Gefahrenstellen, die mit etwas Erfahrung recht gut zu erkennen sind. Vorsicht allgemein auch im kammnahen Steilgelände aller Expositionen. Günstiger ist die Situation überall dort, wo während der vergangenen Tage kein Wind wehte. Günstiger ist es auch im ständig befahrenen bzw. begangenen Gelände, weil dort mögliche Schwachschichten konsequent zerstört wurden. Allgemein ist noch auf Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen zu achten.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Dienstag, 13. Februar

Es besteht im bayerischen Alpenraum oberhalb von 1400m eine erhebliche Lawinengefahr. In tieferen Lagen ist die Lawinengefahr gering. Gefahrenstellen liegen oberhalb von 1400m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen insbesondere bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Aus stark besonnten meist felsdurchsetzten Steilgelände können sich im Tagesverlauf vermehrt oberflächliche Lockerschnee- und vereinzelt auch kleine Schneebrettlawinen lösen.

Lawinengefahr in den Tiroler Alpen am Montag, 12. Februar

Die Lawinengefahr ist am Vormittag verbreitet mäßig und steigt während des Tages mit weiteren Neuschneefällen oberhalb der Waldgrenze im Norden des Landes auf erheblich an. Schuld daran hat die vielfach locker aufgebaute Altschneeoberfläche, auf der man häufig Oberflächenreif beobachten konnte. Diese bildet eine sehr störanfällige Schwachschicht für den darauf abgelagerten und oberhalb der Waldgrenze häufig vom Wind beeinflussten Neuschnee. Entsprechend leicht können bereits durch geringe Belastung Schneebrettlawinen geringer Größe ausgelöst werden. Vereinzelt ist sogar mit Selbstauslösungen von Rutschen zu rechnen. Weiterhin günstig bleiben die Verhältnisse überall dort, wo der Neuschnee ohne Windeinfluss gefallen ist. Aufpassen sollte man zudem unverändert auf mögliche Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Montag, 12. Februar

Im bayerischen Alpenraum herrscht oberhalb 1600m eine mäßige Lawinengefahr, die im Tagesverlauf auf erheblich ansteigen kann. Darunter ist die Lawinengefahr als gering einzustufen.

Einige Gefahrenstellen liegen über der Waldgrenze im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer, die Auslösung eher noch kleinerer Schneebrettlawinen möglich. Im Tagesverlauf nehmen Anzahl und Größe der Gefahrenstellen mit Neuschnee und Wind zu. Aus felsdurchsetztem Steilgelände höherer Lagen können vereinzelt kleinere, oberflächliche Lockerschneelawinen abgehen.

Lawinenlage in den bayerischen Alpen am Samstag:

Die Lawinengefahr wird für den Samstag als gering eingestuft. Lediglich in den Hochlagen über 2200 Meter sind laut dem bayerischen Lawinenwarndienst im extremen Steilgelände noch vereinzelt kleinere, ältere Triebschnee-Ansammlungen geblieben, die bei großer Belastung ausgelöst werden können.

Mittwoch: So ist die Lage in den Tiroler Alpen

+ © dpa Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten ist verbreitet als mäßig einzustufen. Die Hauptgefahr geht dabei von frischen Triebschneeansammlungen aus, die sich unter Föhneinfluss gebildet haben. Diese sind zwar meist klein, können aber vereinzelt schon bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden. Gefahrenstellen liegen hauptsächlich in Kammlagen sowie eingewehten Rinnen und Mulden oberhalb etwa 2200m. Anzahl und Größe der Gefahrenstellen nehmen dabei mit der Seehöhe zu. Unterhalb etwa 2400m ist unverändert auf die Gefahr der Selbstauslösung von Gleitschneelawinen zu achten.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Mittwoch

Im bayerischen Alpenraum herrscht allgemein eine geringe Lawinengefahr. Vereinzelte Gefahrenstellen liegen in den Hochlagen im kammnahen extremen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Ost sowie in sehr steilen eingewehten Rinnen. In diesen Bereichen ist bei großer Zusatzbelastung die Auslösung eher kleinerer Schneebrettlawinen möglich. Vereinzelter frischer, kleinflächiger Triebschnee ist bereits bei geringer Zusatzbelastung auslösbar. Die Absturzgefahr ist dabei höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden. Abgesehen von vereinzelten Gleitschneelawinen, die am Boden abgehen können, ist derzeit nicht mit der Selbstauslösung von Lawinen zu rechnen.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Dienstag

Im bayerischen Alpenraum herrscht in den Hochlagen eine mäßige Lawinengefahr, ansonsten ist die Lawinengefahr allgemein als gering einzustufen. Örtliche Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb 2000m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Ost sowie in frisch eingewehten Rinnen. In diesen Bereichen ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer, die Auslösung eher kleinerer Schneebrettlawinen möglich. Die Absturzgefahr ist dabei höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden. Bei Sonneneinstrahlung und Plusgraden kann es auf vormals schneefreien und jetzt wieder eingeschneiten, steilen Wiesenhängen mittlerer Lagen vereinzelt zur Selbstauslösung kleinerer Gleitschneelawinen kommen. Aus felsdurchsetztem Steilgelände meist kleinere Lockerschneelawinen beachten.

Lawinengefahr in den Tiroler Alpen am Dienstag, 6. Februar

In den Tiroler Tourengebieten überwiegen günstige Verhältnisse. Die Gefahr ist oberhalb etwa 2200m meist mäßig, darunter oft schon gering. Die Hauptgefahr geht dabei von frischen Triebschneeansammlungen aus, die sich mit dem Südwind immer wieder neu gebildet haben. Diese Triebschneepakete sind zwar meist nur klein, können aber vereinzelt schon durch geringe Zusatzbelastung ausgelöst werden. Brüche in die Altschneedecke wurden schon seit längerer Zeit nicht mehr beobachtet. Gefahrenstellen liegen neben Kammlagen vor allem in eingewehten Rinnen und Mulden, wobei Anzahl und Verbreitung der Gefahrenstellen mit der Seehöhe zunehmen. Unterhalb etwa 2400m ist besonders auf steilen Grashängen auf Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen zu achten. Diese können zu jeder Tages- und Nachtzeit auftreten.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Montag

Im gesamten bayerischen Alpenraum herrscht oberhalb 1800m eine mäßige Lawinengefahr, darunter ist die Lawinengefahr als gering einzustufen. Örtliche Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, liegen oberhalb 1800m im kammnahen, extremen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Südost sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung von meist kleinen Schneebrettlawinen möglich. Schollenartiges abgleiten des Schnees oder Lockerschneelawinen sind wahrscheinlicher und die Absturzgefahr ist allgemein höher einzuschätzen, als die Gefahr verschüttet zu werden. Auf steilen Wiesenhängen mittlerer Lagen, kann es noch vereinzelt zur Selbstauslösung meist kleinerer Gleitschneelawinen kommen. Mit Sonne lösen sich kleinere Lockerschneelawinen aus felsigem Steilgelände von selbst.

Lawinengefahr in den Tiroler Alpen am Montag, 5. Februar

In den Tiroler Tourengebieten herrschen mehrheitlich günstige Verhältnisse. Die Gefahr ist oberhalb 2000m verbreitet mäßig, darunter gering. Die Hauptgefahr geht dabei von frischen Triebschneepaketen aus. Diese sind zwar meist nur klein, können aber häufig schon bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden. Gefahrenstellen liegen neben Kammlagen vor allem in eingewehten Rinnen und Mulden. Anzahl und Verbreitung der Gefahrenstellen nehmen dabei mit der Seehöhe zu. Unterhalb etwa 2200m ist in steilen Grashängen unverändert auf mögliche Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen zu achten.

Lawinengefahr am Mittwoch, 31. Januar

Weiterhin sind vereinzelte Gleitschneelawinen möglich. In höheren Lagen herrschen weitgehend sichere Verhältnisse. In den bayerischen Voralpen und den Chiemgauer Alpen, sowie in den Berchtesgadener Alpen unterhalb 1800m herrscht eine mäßige Lawinengefahr, ansonsten ist die Lawinengefahr als gering einzustufen, berichtet der Lawinendienst Bayern. Auf steilen Wiesenhängen und aus Waldlücken mittlerer Lagen kommt es vor allem in den Expositionen Ost bis Süd mit Sonneneinstrahlung örtlich zur Selbstauslösung von Gleitschneelawinen. Nach Osten hin nimmt die Anzahl und die Größe der zu erwartenden Lawinen, je nach Mächtigkeit der Schneedecke, zu. Des weiteren finden sich vereinzelte Gefahrenstellen, an denen insbesondere bei großer Zusatzbelastung kleine Schneebrettlawinen ausgelöst werden können, in den Hochlagen im schattigen, extremen Steilgelände am Übergang von wenig zu viel Schnee. Das Absturzrisiko ist jedoch höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden.

Lagebericht am Dienstag, 30. Januar

Wie der Lawinenwarndienst Bayern mitteilt, herrscht im gesamten bayerischen Alpenraum eine mäßige Lawinengefahr. Gefahrenstellen befinden sich demnach in den Hochlagen im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Südost sowie am Übergang zu triebschneeverfüllten Rinnen und Mulden. Hier ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z. B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, eine Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Frische, kleinere Triebschneeansammlungen, die gut zu erkennen sind, können vom einzelnen Skifahrer ausgelöst werden. Hier ist das Absturzrisiko jedoch höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden. Auf steilen Wiesenhängen und auf felsigem Steilgelände mittlerer Lagen kommt es örtlich zur Selbstauslösung meist kleinerer Gleitschneelawinen. Laut dem Lawinenwarndienst Bayern ziehen heute letzte Schauer rasch nach Osten ab und es wird zunehmend sonnig. Die Lawinensituation wird sich vorerst kaum ändern, kann aber gegen Ende der Woche mit Niederschlägen und Wind wieder ansteigen.

Gefahrenstufen regional:

Z-o: oberhalb 2000m - vereinzelt Triebschnee

Z-u: unterhalb 2000m - Gleitschnee

Allgemeine Gefahrenstufe: 2

Lawinenabgang am Taubenstein im Spitzinggebiet am Montag

Die strahlende Sonne und die ungewöhnlich hohen Temperaturen haben die Lawinenlage nicht verbessert. Im Gegenteil: Am Montagnachmittag gab es einen Abgang am Taubenstein in der Nähe von Schliersee.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Sonntag

Es besteht im bayerischen Alpenraum oberhalb 1800m eine mäßige Lawinengefahr, unterhalb 1800m ist sie als gering einzustufen. Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 1800m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest bis Ost sowie in triebschneeverfüllten Rinnen und Mulden.

Hier ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z. B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, eine Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Frische, kleinere Triebschneeansammlungen, die gut zu sehen sind, können vom einzelnen Skifahrer ausgelöst werden. Hier ist das Absturzrisiko jedoch höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden.

Auf vormals ausgeaperten, steilen Wiesenhängen mittlerer Lagen ist die Selbstauslösung vereinzelter, meist kleinerer Gleitschneelawinen möglich.

Lagebericht des Lawinenwarndienstes Tirol für Sonntag

In den Tiroler Tourengebieten herrschen zunehmend günstige Verhältnisse mit mäßiger Lawinengefahr. Die Hauptgefahr geht dabei von ständig neu gebildeten, eher kleinräumigen Triebschneeansammlungen aus. Diese sind recht störanfällig. Eine Lawinenauslösung ist aber zumeist nur noch bei großer Zusatzbelastung möglich. Gefahrenstellen liegen dabei in steilen Hängen und Kammlagen aller Richtungen, hauptsächlich oberhalb etwa 2000m. Große spontane, trockene Lawinen sind nicht mehr zu erwarten. Unterhalb 2400m ist weiterhin auf mögliche Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen zu achten.

Lawinenlage für die bayerischen Alpen am Samstag

Es besteht im bayerischen Alpenraum eine mäßige Lawinengefahr. Einige Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 1800m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest bis Ost sowie in triebschneeverfüllten Rinnen und Mulden. Hier ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z. B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, eine Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Auf vormals ausgeaperten, steilen Wiesenhängen mittlerer Lagen sowie in lückigen Bergwäldern ist mit der Selbstauslösung meist kleinerer Gleitschneelawinen zu rechnen. Aus felsdurchsetzten Steilflächen gehen bei Sonneneinstrahlung auch oberflächliche Lockerschnee- und Schneebrettlawinen kleinerer Größe ab.

Lagebericht des Lawinenwarndienstes Tirol für Samstag

Die Lawinengefahr in den Tiroler Tourengebieten ist verbreitet als mäßig einzustufen. Die Hauptgefahr bilden inzwischen frische, eher kleinräumige Triebschneepakete, die sich unter Föhneinfluss gebildet haben. Eine Lawinenauslösung ist aber zunehmend nur noch bei großer Zusatzbelastung möglich. Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen und Kammlagen aller Expositionen oberhalb etwa 2000m. Mit Selbstauslösungen großer, trockener Lawinen ist nicht mehr zu rechnen. Unterhalb 2200m ist vor allem auf steilen Grashängen unverändert auf die Gefahr durch Gleitschneelawinen zu achten.

Starker Föhnwind am Freitag

Es besteht im bayerischen Alpenraum eine mäßige Lawinengefahr. Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 1800m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest bis Ost sowie in triebschneeverfüllten Rinnen und Mulden. Hier ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z. B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, eine Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Frische, kleinere Triebschneeansammlungen, die gut zu sehen sind, können vom einzelnen Skifahrer ausgelöst werden. Hier ist das Absturzrisiko jedoch höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden. Auf vormals ausgeaperten, steilen Wiesenhängen mittlerer Lagen sowie in lückigen Bergwäldern ist mit der Selbstauslösung meist kleinerer Gleitschneelawinen zu rechnen. Aus felsdurchsetztem Steilflächen gehen bei Sonneneinstrahlung auch oberflächliche Lockerschnee- und Schneebrettlawinen kleinerer Größe ab.

Warnung am Mittwoch: weiterhin hohe Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

Wegen der milden Temperaturen besteht in den Allgäuer, Ammergauer, Berchtesgadener und Werdenfelser Alpen noch immer eine hohe Lawinengefahr. Dort gelte überall ab einer Höhe von 1600 Metern Warnstufe 3, teilte der Lawinenwarndienst am Mittwoch mit. An steilen Wiesenhängen in mittleren Lagen kann es zudem zu Gleitschneelawinen kommen. So können Straßen und Wanderwege in Hangnähe gefährdet sein. Im übrigen bayerischen Alpenraum ist die Lawinengefahr als mäßig einzustufen. Aufgrund der warmen Temperaturen geht der Lawinenwarndienst von einer Entspannung der Lage in den kommenden Tagen aus. Dennoch rät er bei Unternehmungen abseits gesicherter Pisten noch zu Vorsicht und eine überlegte Routenwahl

Warnung für Dienstag: große Lawinengefahr

Auch am Dienstag sollten Wintersportler die Gefahr von Lawinen ernst nehmen. Von den Allgäuer bis zu den Werdenfelser Alpen und oberhalb von 1600 Metern in den Berchtesgadener Alpen herrscht eine große Lawinengefahr. In der Nacht zum Dienstag regnet es noch bis auf etwa 1600 Meter zum Teil heftig, in höheren Lagen gibt es Neuschnee zwischen 30 und 50 Zentimetern. Starker Westwind bildet hier neue, störanfällige Triebschneeansammlungen. Daher Achtung: Schon ein einzelner Wintersportler kann gefährliche Schneebretter auslösen. Mit der zunehmenden Durchfeuchtung bis Dienstagmittag ist in mittleren Lagen mit der Selbstauslösung von vielen mittleren, teilweise auch großen Nassschneelawinen zu rechnen. Lesen Sie auf merkur.de mehr über die Lawinengefahr in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Miesbach.

Z-o: oberhalb 1600m - Triebschnee

Z-u: unterhalb 1600m - Nassschnee

Allgäuer Alpen

Z-o Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 3

Warnung am Montagmorgen: Kritische Lawinengefahr in bayerischen und Tiroler Alpen

Am Montag herrscht laut Warnzentrale große Lawinengefahr im gesamten bayerischen Alpenraum (Gefahrenstufe 4 von 5). „Ein einzelner Wintersportler kann an vielen Stellen Lawinen auslösen“, heißt es in der Meldung von Montagmorgen. Die Warnstufe 4 bezieht sich auf alle Alpenregionen in Bayern, sowohl unterhalb als auch oberhalb von 1500 Metern.

Auch der Lawinenwarndienst Tirol meldet kritische Situationen in den Tiroler Alpen und warnt gebietsweise sogar vor sehr großer Lawinengefahr. Im Laufe des Tages könnte die höchste Gefahrenstufe 5 erreicht werden.

Lawinenlage am Sonntag, 21. Januar: 30-Jähriger stirbt nach Lawinen-Unglück

22.59 Uhr: Laut Warndienst herrscht in den gesamten bayerischen Alpen derzeit erhebliche Lawinengefahr - auch am Montag. Durch den Neuschnee vom Wochenende seien störanfällige Ansammlungen von Triebschnee entstanden, hieß es am Sonntag. Durch starken Wind sei die Verbindung unterschiedlicher Schneeschichten sehr instabil. Berg- und Skitouren seien nur in sicheren Gebieten erlaubt.

Da es in den kommenden Tagen wärmer und regnerischer werden soll, steige auch die Gefahr der Selbstauslösung von Lawinen, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit. Auch in Österreich verschärfte sich die Lage: In Teilen von Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Niederösterreich hoben die Behörden die Warnstufe von 3 (erheblich) auf 4 (groß) an.

22.30 Uhr: Bei drei Lawinenabgängen sind in Oberbayern am Sonntag mehrere Skifahrer verletzt worden - einer von ihnen ist im Krankenhaus gestorben. Der 30-jährige Mann aus Sachsen hatte am Sonntagvormittag eine Skitour im Geigelsteingebiet unternommen, teilte die Polizei am Abend mit. Er war mit einem 57-Jährigen unterwegs, der sich selbst und auch den Jüngeren aus der Lawine befreien konnte. Die Reanimationsmaßnahmen bei dem 30-Jährigen blieben aber schließlich erfolglos.

22.17 Uhr: Ein Teil der am Sonntag verunglückten Skifahrer konnte sich selbst retten, den weiteren half die Bergwacht, wie die Polizei mitteilte. Alle Betroffenen kamen zunächst in medizinische Behandlung.

+ © Leitner, BRK BGL Die Bergwacht hatte am Sonntag umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Nach starkem Schneefall in der Nacht zuvor waren im Lauf des Tages sowohl am 1808 Meter hohen Geigelstein in den Chiemgauer Alpen als auch am 1619 Meter hohen Brünnstein im Mangfallgebirge und dem Zwiesel (1782 Meter) nahe Bad Reichenhall Schneemassen in Richtung Tal gestürzt.

Ein 35-jähriger Münchner, der mit seiner Frau und seinem Schwager an der Brünnsteinschanze unterwegs war, wurde von einem Schneebrett erfasst, etwa 200 Meter mitgerissen und rund einen Meter tief verschüttet. Der Schwager konnte ihn mit Hilfe eines Lawinensuchgerätes orten. Die Bergwacht kümmerte sich um den Verletzten, der mit Frakturen und einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

19.47 Uhr: Bei zwei der aus der Lawine in den Reichenhaller Bergen befreiten Personen handelte es sich um einheimische Skitourengeher. Glücklicherweise konnten sie nach der Verschüttung zeitnah von einer Gruppe von Skibergsteigern befreit werden, die zufällig kurze Zeit später vor Ort war. Auch ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde losgeschickt. Die beiden froren, waren aber unverletzt. Nähere Informationen zu dem Unfall finden Sie auf rosenheim24.de.

18.00 Uhr:

Wegen hoher Lawinengefahr ist St. Anton am Arlberg im österreichischen Tirol nur noch sehr eingeschränkt erreichbar. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) stellten laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Sonntag den Zugverkehr in den Wintersportort ein. Die Behörden sperrten zudem sämtliche Zufahrtsstraßen.

Anders als im Schweizer Wintersportort Zermatt, der am Sonntag erneut nur noch aus der Luft erreichbar war, konnten Menschen in St. Anton den Ort zumindest noch verlassen. In einzelnen Zeitfenstern war eine Ausreise für Privatfahrzeuge mit Schneeketten und ausgewählte Busse möglich. Die Streckensperrungen sollten zunächst bis mindestens Montag dauern. Die ÖBB und der Tourismusverband Tirol West stellten Reisenden Ersatzunterkünfte bereit.

17.41 Uhr: Laut dem Lawinenwarndienst Bayern wird die Lawinengefahr bis morgen in allen Höhenlagen deutlich ansteigen. Der angekündigte Temperaturanstieg, begleitet von Regen, sorgt im Laufe des Tages für eine tiefgreifende Durchnässung der Schneedecke. Nasse Schneebrett-, Lockerschnee und Gleitschneelawinen sind in mittleren Lagen aus allen Expositionen zu erwarten. Auch in höheren Lagen lösen sich teilweise große Lawinen von selbst oder schon durch die Zusatzbelastung eines einzelnen Wintersportlers.

Z-o: oberhalb 1500m - Triebschnee

Z-u: unterhalb 1500m - Nassschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 4

----------------------------------------------------

17.00 Uhr:

Eine dritte Lawine löste sich in den Reichenhaller Bergen. Bei den drei Lawinenabgängen sind in Oberbayern am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Ein Teil von ihnen konnte sich selbst retten, den weiteren half die Bergwacht, wie die Polizei mitteilte. Alle Betroffenen kamen zunächst in medizinische Behandlung. Ob und wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar. Laut Polizei vermuteten die Retter am späten Nachmittag keine weiteren Personen mehr unter den Lawinen.

Nach starkem Schneefall in der Nacht zuvor waren im Lauf des Sonntags sowohl am 1808 Meter hohen Geigelstein in den Chiemgauer Alpen als auch am 1619 Meter hohen Brünnstein im Mangfallgebirge und dem Zwiesel (1348 Meter) nahe Bad Reichenhall Schneemassen in Richtung Tal gestürzt. Laut Warndienst herrscht in den gesamten bayerischen Alpen derzeit erhebliche Lawinengefahr.

15.31 Uhr: Am Sonntag hatte es in den Chiemgauer Alpen zwei Lawinenabgänge gegeben. Zunächst gab es einen Abgang am Vormittag, als sich am Geigelstein nahe Schleching eine Lawine löste. Gegen 14 Uhr gab es eine Lawine am Brunnstein bei Oberaudorf. Bei beiden Lawinenabgängen wird davon ausgegangen, dass Personen verschüttet wurden, teilte die Polizei der Redaktion von rosenheim24.de* mit.

Lawinenlage am Samstag, 20. Januar: Lawinengefahr steigt an

Die Lawinengefahr wird bis morgen im Allgäu in tieferen Lagen ansteigen, ansonsten bleibt die Lawinengefahr vor allem oberhalb der Waldgrenze angespannt. Mit Wind und Neuschnee, im Allgäu bis zu einem halben Meter, entstehen frische, störanfällige Triebschneeansammlungen. Hier können Lawinen bereits vom einzelnen Wintersportler ausgelöst werden. Aus steilen Einzugsgebieten kann es zur Selbstauslösung von Locker-, Schneebrett- und Gleitschneelawinen kommen. Das berichtet die Lawinenwarnzentrale des Bayerischen Landesamts für Umwelt.

Z-o: über der Waldgrenze - Triebschnee

Z-u: unterhalb der Waldgrenze - Triebschnee

Allgäuer Alpen Z-o:

Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen:

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen:

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen:

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen:

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen:

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

Lawinenlage am Freitag, 19. Januar: Situation entspannt sich

Die Lawinensituation entspannt sich langsam. Mit zurückgehenden Temperaturen und unter ihrem eigenen Gewicht setzen sich die umfangreichen Triebschneeansammlungen der letzten Tage zunehmend. Mit der Setzung geht eine bessere Bindung der Schichten innerhalb der Triebschneepakete einher. Vor allem oberhalb der Waldgrenze können Schneebrettlawinen aber weiterhin vom einzelnen Wintersportler ausgelöst werden.

Die Gefahrenstufen wurden oberhalb der Waldgrenze auf 3 herabgesetzt sowie unterhalb der Waldgrenze auf 2.

Lawinenlagebericht für den bayerischen Alpenraum am Donnerstag 18. Januar

Oberhalb der Waldgrenze herrscht im gesamten bayerischen Alpenraum eine große Lawinengefahr, unterhalb der Waldgrenze ist die Lawinengefahr als erheblich einzustufen. Viele Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb der Waldgrenze im kammnahen Steilgelände aller Expositionen, in eingewehten Rinnen und Mulden aber auch hinter kammfernen Geländekanten, sowie örtlich in steilen Lichtungen und Waldschneisen. Hier ist eine Auslösung gefährlich großer Lawinen bereits bei geringer Zusatzbelastung, z. B. durch einen einzelnen Skifahrer möglich. Zudem kommt es aus felsigem Steilgelände und kammnahen Steilhängen bereits im Laufe des Vormittags vermehrt zur Selbstauslösung von feuchten Lockerschnee- und Schneebrettlawinen. Diese können mittelgroß werden und exponierte Verkehrs- und Wanderwege gefährden. Auf steilen Wiesenhängen mittlerer Lagen, die bereits ausgeapert waren, rutscht der Schnee in Form von Gleitschneelawinen am Boden ab.

Gefahrenstufen regional

Z-o: über der Waldgrenze - Triebschnee

Z-u: unterhalb der Waldgrenze - Nassschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 4

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Erhöhte Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum am Donnerstag

Die Lawinenlage bleibt angespannt. Die Triebschneeansammlungen sind weiter angewachsen und bleiben sehr störanfällig. Der einzelne Wintersportler kann sehr leicht Lawinen auslösen. Zudem kommt es mit steigenden Temperaturen und Regen in tieferen Lagen vermehrt zur Selbstauslösung von feuchten Schneebrett- und Lockerschneelawinen.

Die Gefahrenstufe 4 - und damit eine große Gefahr - besteht am Donnerstag oberhalb der Waldgrenze für alle Alpenregionen in Bayern. Darunter herrscht in allen Regionen mit Stufe 3 eine „erhebliche Lawinengefahr“.

Lawinenlagebericht für den bayerischen Alpenraum am Dienstag 16. Januar und Mittwoch 17. Januar

Aus dem Bericht des Lawinenwarndienstes Bayern:

„In den Allgäuer Alpen besteht oberhalb 1400m eine erhebliche Lawinengefahr, darunter ist die Lawinengefahr mäßig. Im restlichen bayerischen Alpenraum herrscht oberhalb 1400m morgens eine mäßige Lawinengefahr, die im Tagesverlauf auf erheblich ansteigt, unterhalb 1400m ist die Lawinengefahr morgens als gering, im Tagesverlauf als mäßig einzustufen.

Am Dienstag ist es stürmisch und es kommt immer wieder zu schauerartigem Niederschlag, der im Laufe des Nachmittags bis in tiefe Lagen in Schnee übergeht. Die Temperaturen liegen mittags in 2000m um -2 Grad. Die nächsten Tage ist das Wetter wechselhaft, die Lawinensituation bleibt angespannt. Unternehmungen abseits gesicherter Pisten erfordern derzeit Vorsicht und eine überlegte Routenwahl.“

Video: Todesfalle Lawine - Dieser Mann hat überlebt

Lawinenlagebericht für Tirol vom Dienstag, 16. Januar

Die Lawinengefahr steigt heute im Tagesverlauf deutlich an. Bereits am Vormittag muss die Gefahr oberhalb der Waldgrenze verbreitet als erheblich beurteilt werden.

Schuld daran haben der kräftige Höhenwind und die flächige Verbreitung von Oberflächenreif. Oberflächenreif stellt eine sehr störanfällige Schwachschicht dar, sobald diese eingeschneit bzw. von frischem Triebschnee überlagert wird. Mit den vorhergesagten Neuschneefällen, die sich während des Tages intensivieren werden, nimmt die Anzahl an Gefahrenstellen im Laufe des Tages weiter zu. Wichtig erscheint heute somit, frischen Triebschneepaketen im Steilgelände konsequent auszuweichen. In Osttirol sind alle Expositionen betroffen, in Nordtirol vermehrt der Sektor W über N bis O, in großen Höhen allerdings auch südliche Expositionen.

Weiterhin günstig ist die Situation überall dort, wo kein Wind im Spiel ist. Dies trifft vermehrt für Gebiete unterhalb der Waldgrenze zu.

Wichtig erscheint noch, dass in den neuschneereichen Regionen ab den Abendstunden vermehrt auch spontane Lawinen zu erwarten sind. Lawinen werden klein bis mittelgroß sein.

Lawinenlagebericht für den bayerischen Alpenraum am Montag 15. Januar

Aus dem Bericht des Lawinenwarndienstes Bayern:

„In der Nacht sind in der östlichen Hälfte der bayerischen Alpen bei kräftigem Wind aus Nord bis West vor allem in höheren Lagen kammnah frische, kleinere Triebschneeansammlungen entstanden, die störanfällig sind.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Es besteht in den Hochlagen der Werdenfelser und Berchtesgadener Alpen eine mäßige Lawinengefahr, im übrigen bayerischen Alpenraum ist die Lawinengefahr als gering anzusprechen.

Einige Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich oberhalb 2000m im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd sowie in frisch eingewehten Rinne und Mulden. Hier kann es bereits bei der geringen Zusatzbelastung eines einzelnen Skifahrers zur Auslösung kleiner Schneebretter kommen. Dabei ist die Absturzgefahr höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden.

Abgesehen von vereinzelten kleineren Gleitschneelawinen, die an noch nicht entladenen, steilen Wiesenhängen mittlerer Lagen abgehen können, ist heute nicht mit der Selbstauslösung größerer Lawinen zu rechnen.“

Lawinenlagebericht für Tirol vom Montag, 15. Januar

Lagebericht des Lawinenwarndienstes Tirol:

„Günstige Verhältnisse - Gleitschnee bildet das Hauptproblem, zunehmend Triebschnee beachten

Allgemeine Gefahrenstufe: 1

Beurteilung der Lawinengefahr

In Tirol herrschen verbreitet günstige Verhältnisse. Die Lawinengefahr ist meist gering, oberhalb etwa 2200m gebietsweise noch mäßig. Mit Zunahme des Windes während des Tages steigt die Gefahr oberhalb der Waldgrenze allgemein auf mäßig an.

Das Hauptproblem stellt vorerst noch das Abgleiten von Schnee auf steilen Wiesenhängen dar. Oft kündigen sich Gleitschneelawinen durch Risse in der Schneedecke an. Wir raten deshalb, Bereiche unterhalb von Rissen zu meiden.

Speziell entlang des Alpenhauptkammes sowie im Unterland weht der Wind in größeren Höhen bereits über Verfrachtungsstärke. Dort sollte man auf frische Triebschneepakete achten. Diese lagern teilweise auf Oberflächenreif und sind deshalb leicht zu stören. Mit etwas Erfahrung sind diese Gefahrenstellen gut zu erkennen. Mit Windzunahme werden Triebschneepakete spätestens ab den Abendstunden allgemein verbreiteter.

In den Regionen Zentralosttirol sowie Südliches Osttirol sollte zudem noch auf ein Altschneeproblem geachtet werden, das allerdings nur in Ausnahmefällen zum Tragen kommt. Eine Lawinenauslösung ist dabei am ehesten oberhalb etwa 2200m an schneearmen Stellen, bevorzugt im sehr steilen schattigen Gelände durch große Belastung denkbar.

Schneedeckenaufbau

Die Schneedecke ist derzeit verbreitet stabil, mögliche Schwachschichten kaum ansprechbar. Wichtig erscheint aber die zumindest in Schattenhängen meist lockere, aufbauend umgewandelte Schneeoberfläche. Häufig konnte auch Oberflächenreif beobachtet werden (zum Teil verstärkt in schattigen Kammlagen durch den Nigg-Effekt). Am ausgeprägtesten ist dieser derzeit im nebelbeeinflussten Osttirol. Sobald diese Schneeoberfläche von Triebschnee überlagert wird, muss von einer hohen Störanfälligkeit ausgegangen werden.

Alpinwetterbericht der ZAMG-Wetterdienststelle Innsbruck

Das Bergwetter am Montag hat nochmals viel Sonne zu bieten, an der Alpennordseite ist vormittags in Höhen um 1200m Hangnebel lästig. In den Lechtaler Alpen und der Arlbergregion tauchen nachmittags höhere Wolken aus Westen auf, die aber über allen Gipfeln liegen. Temperatur in 2000m: -5 Grad, Temperatur in 3000m: -12 Grad. Höhenwind: schwach bis mäßig aus Nordwest, abends in den Nordalpen stark aus West.

Tendenz

Anstieg der Gefahr mit Schneefall und Sturm! Vorsicht, es werden sehr störanfällige Triebschneepakete entstehen!“

Es besteht im bayerischen Alpenraum allgemein eine geringe Lawinengefahr. Einzelne Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, finden sich oberhalb 2000m im kammnahen, extremen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Ost sowie am Übergang von viel zu wenig Schnee im Randbereich eingewehter Rinnen. Hier kann es noch bei großer Zusatzbelastung, z. B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, zur Auslösung von Schneebrettlawinen kommen. Mit der Sonneneinstrahlung kann an Steilflächen höherer Lagen der wenige Neuschnee in Form von Lockerschneerutschen abgehen. Daneben sind an noch nicht entladenen, steilen Wiesenhängen mittlerer Lagen vereinzelt kleinere Gleitschneelawinen möglich. Bereiche unterhalb von Gleitschneemäulern und -rissen sollten gemieden werden.

In den Tiroler Tourengebieten herrschen mehrheitlich günstige Verhältnisse mit mäßiger Lawinengefahr. Vereinzelte Gefahrenstellen für trockene Schneebrettlawinen findet man noch in Kammlagen sowie an den Übergängen von viel zu wenig Schnee. Das betrifft hauptsächlich das Gelände oberhalb etwa 2200m in den Expositionen West über Nord bis Ost. In tiefen und mittleren Lagen ist unverändert auf Selbstauslösungen von Gleitschneelawinen zu achten. Vorsichtig zu beurteilen sind hier vor allem steile Grashänge aller Richtungen.“

Beurteilung der Lawinengefahr am Sonntag, 7. Januar, für Tirol

Die Lawinengefahr in Tirol ist von der Seehöhe abhängig. In Nordtirol ist die Gefahr oberhalb etwa 2300m erheblich, darunter verbreitet mäßig. In Osttirol herrscht oberhalb etwa 1800m erhebliche, darunter mäßige Gefahr. Wir haben es mit drei Problemen zu tun, einem Gleitschnee-, Triebschnee- und Altschneeproblem. Das Gleitschneeproblem ist auf steilen Wiesenhängen zu beachten und wurde während der vergangenen Tage gehäuft beobachtet. In den schneereichen Regionen im Westen des Landes können Gleitschneelawinen weiterhin groß werden. Das Triebschneeproblem ergibt sich durch den starken Südwind. Beginnend von etwa 2300m aufwärts kann der frisch eingefrachtete Schnee gestört werden. Die Störanfäligkeit nimmt dabei mit zunehmender Seehöhe zu. In Osttirol ist zudem vermehrt auf ein Altschneeproblem zu achten. Dies gilt für schattiges Gelände beginnend von etwa 1800m aufwärts, für besonntes Gelände von etwa 2200m aufwärts. Lawinen können dort durch geringe Belastung, vermehrt an Übergangsbereichen von wenig zu viel Schnee ausgelöst werden. In Nordtirol ist dieses Problem weniger ausgeprägt und gilt für Höhenlagen beginnend von etwa 2200m aufwärts.

So beurteilt der Lawinenwarndienst Bayern die Gefahr am Sonntag, 7. Januar (7.00 Uhr):

Im gesamten bayerischen Alpenraum ist die Lawinengefahr als mäßig einzustufen. Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, finden sich in den Hochlagen, im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Ost, sowie am Übergang zu eingewehten Rinnen und Mulden. Hier ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände eine Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Zudem kommt es in mittleren Lagen an noch nicht entladenen steilen Wiesenhängen oder auf glatten Felsplatten aller Expositionen örtlich zur Selbstauslösung meist kleinerer Gleitschneelawinen. Vereinzelt lösen sich im extremen, felsdurchsetzten Steilgelände mit Sonneneinstrahlung nasse Lockerschneelawinen.

Hinweise und Tendenz: Heute wird es wieder sonnig und mild mit starkem Wind aus südlichen Richtungen. Die Temperatur steigt in 2000m auf +3 Grad an. Die Lawinensituation wird sich die nächsten Tage weiter entspannen, jedoch sollte die Absturzgefahr auf der verharschten oder vereisten Schneeoberfläche nicht unterschätzt werden.

Prognose der Lawinengefahr in den bayerischen Alpen am 7. Januar 2018

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Update vom 6. Januar zum Lawinenunglück am Großglockner

Traurige Nachrichten aus Österreich: Nach dem Lawinenabgang in den Tiroler Alpen ist ein zweiter Skifahrer aus Bayern tot unter den Schneemassen gefunden worden. Am Samstagmorgen bargen Bergretter den 26-Jährigen, wie Polizei-Einsatzleiter Franz Riepler der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Der Notarzt konnte nurmehr seinen Tod feststellen.“

Der Mann kam demnach am Freitag zusammen mit einem 25-jährigen Freund nahe Kals auf dem Großglockner in Osttirol ums Leben. Als die beiden Bayern zur Mittagszeit abseits der Piste unterwegs waren, löste sich auf einem steilen Hang ein etwa 100 Meter breites und 400 Meter langes Schneebrett und verschüttete die Skifahrer. Der 25-Jährige aus Aschau im Landkreis Rosenheim war bereits am Freitag gefunden worden.

So beurteilt der Lawinenwarndienst Bayern die Gefahr am Samstag, 6. Januar (7.00 Uhr):

In den Allgäuer-, Werdenfelser- und Berchtesgadener Alpen ist die Lawinengefahr oberhalb 2200m als erheblich einzustufen.

Ansonsten ist die Lawinengefahr mäßig. Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, finden sich vorwiegend oberhalb 2200m, im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Südost, sowie am Übergang zu eingewehten Rinnen und Mulden, aber auch hinter kammfernen Geländekanten.

Hier ist bereits bei geringer Zusatzbelastung eine Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Zudem kommt es in mittleren Lagen an noch nicht entladenen steilen Wiesenhängen oder auf glatten Felsplatten aller Expositionen weiterhin zur Selbstauslösung meist kleinerer, vereinzelt auch mittelgroßer Gleitschneelawinen.

Vereinzelt lösen sich an Steilhängen mit Sonneneinstrahlung nasse Lockerschnee- und Schneebrettlawinen von selbst.

Erst am Freitag kam ein junger Bayer in einer Lawine in Tirol ums Leben. Sein Freund wird noch immer vermisst.

Prognose der Lawinengefahr in den bayerischen Alpen am 6. Januar 2018

Die Lawinensituation wird sich bis morgen etwas entspannen. Triebschneeansammlungen in den Hochlagen bleiben jedoch störanfällig. Hier können Lawinen weiterhin bereits mit geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden. Unterhalb 2200m setzt und verfestigt sich der feuchte Schnee zunehmend.

Z-o: oberhalb 2200m - Triebschnee

Z-u: unterhalb 2200m - Gleitschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Update vom 5. Januar: Neue Details zu den Lawinentoten (11 und 48)

Nach dem Tod eines elfjährigen Mädchen und dessen 45-jähriger Mutter aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg geht die Suche nach den Ursachen weiter. Wie das Portal Tageszeitungen.it unter Berufung auf den Einsatzleiter der Bergrettung Reschen, Tobias Folie, berichtet, hatte die 9-köpfige Gruppe die Stelle, an der am Nachmittag die Lawine abging, bereits am Mittwochvormittag überquert.

Die Mitglieder der Gruppe, sagt Folie weiter, seien „wohl übermütig geworden“, daher sei es zur Katastrophe gekommen.

Mutter und Tochter waren mit einer Gruppe von neun Tourengehern aus Deutschland abseits der Piste unterwegs, als das Schneebrett in etwa 2100 Metern Höhe abging.

Die Mutter konnte laut Nachrichtenagentur Ansa erst eine Stunde nach dem Unglück geborgen werden, ihre Tochter sei noch vor Ort gestorben.

Die Lawinengefahr am 5. Januar 2018

Beurteilung der Lawinengefahr:

Im gesamten bayerischen Alpenraum ist die Lawinengefahr als erheblich einzustufen.

Mit der tiefreichenden Durchfeuchtung ist in tiefen und mittleren Lagen auch schattseitig mit der Selbstauslösung nasser Lockerschnee-, Schneebrett- und Gleitschneelawinen zu rechnen. Vor allem an noch nicht entladenen steilen Wiesenhängen kommt es zur Selbstauslösung mittlerer vereinzelt auch großer Gleitschneelawinen. Exponierte Verkehrswege können gefährdet sein.

Zudem finden sich Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können in den Hochlagen, vorwiegend im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd, sowie in eingewehten Rinnen und Mulden, aber auch hinter kammfernen Geländekanten. Hier ist bereits bei geringer Zusatzbelastung eine Auslösung von Schneebrettlawinen möglich.

Schneedecke:

Seit gestern fielen in den Hochlagen der bayerischen Alpen ca 30cm Neuschnee, im Allgäu örtlich bis zu 50cm. Darunter regnete es bei milden Temperaturen anhaltend. Nachts hat es kaum abgekühlt und die Schneedecke ist hier oft bis zum Boden hin nass. Festigkeitsverluste sind die Folge. Vor allem auf glattem Untergrund aber auch auf eingelagerten Harschschichten kommt die Schneedecke zunehmend ins rutschen. Starker Wind aus westlichen Richtungen hat den Neuschnee in den Hochlagen umfangreich verfrachtet und die bestehenden Triebschneeansammlungen sind weiter angewachsen. Innerhalb der Triebschneepakete sind örtlich störanfällige Schneeschichten eingelagert. Ansonsten ist die Altschneedecke weitgehend kompakt und stabil.

Hinweise und Tendenz:

Niederschlag und Wind lassen heute nach und es wird die nächsten Tage trocken und mild. Die Temperatur steigt heute Mittag in 2000m auf +4 Grad. Die Lawinensituation wird sich die nächsten Tage langsam entspannen, Unternehmungen abseits gesicherter Pisten erfordern aber weiterhin Vorsicht und eine überlegte Routenwahl.

Gefahrenstufen regional

Z-o: oberhalb 2000m - Triebschnee

Z-u: unterhalb 2000m - Gleitschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Update zu den Lawinentoten in Tirol:

Nach dem Tod eines elfjährigen Mädchen und dessen 45-jähriger Mutter aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg sind neue schreckliche Details ans Licht gekommen.

Tobias Folie, der Einsatzleiter der Bergrettung Reschen, erklärte gegenüber tageszeitung.it, dass die 9-köpfige Gruppe aus Deutschland am Mittwochnachmittag die verhängnisvolle Lawine wohl alleine ausgelöst hat.

Demnach lag die Mutter 70 Zentimeter unter den Schneemassen begraben, ihre Tochter darunter. „Sie lagen übereinander“, so Folie. Die beiden Lawinenopfer konnten aufgrund der Witterung erst nach mehr als einer Stunde aus den Schneemassen geborgen werden. Offenbar war die Sicht so schlecht, dass es sehr schwierig gewesen sei, die Lawine zu lokalisieren.

Die sieben Überlebenden – darunter der Vater des Mädchens – hatten laut Folie daher verzweifelt versucht, die Verschütteten auszugraben. Allerdings ohne Erfolg. Als die Rettungskräfte eintrafen bot sich ihnen ein dramatischer Anblick: „Sie waren total in Panik und sprangen auf der Lawine herum und mussten von uns beruhigt werden“, so der Einsatzleiter. Der Vater des Mädchens hatte im Übrigen auch den Alarm ausgelöst.

Die Lawinengefahr am 4. Januar 2018

Die Lawinengefahr steigt nach dem Sturmtief Burglind erneut an. Das berichtet der Lawinenwarndienst Bayern am Donnerstag.

Lawinenlagebericht fuer den bayerischen Alpenraum, Donnerstag, 04.01.2018, 07:00 Uhr:

In den Allgäuer und Ammergauer Alpen sowie im restlichen bayerischen Alpenraum oberhalb 1800m ist die Lawinengefahr als erheblich einzustufen. In den Werdenfelser Alpen, bayerischen Voralpen, Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen ist die Lawinengefahr unterhalb 1800m morgens mäßig, steigt aber im Tagesverlauf auf erheblich an.

Seit gestern gab es im bayerischen Alpenraum oberhalb 1000m verbreitet um die 10cm Neuschnee, im Westen örtlich bis zu 20cm. Starker Wind aus westlichen Richtungen hat den Neuschnee oberhalb 1800m umfangreich verfrachtet und es haben sich verbreitet frische Triebschneeansammlungen gebildet. Innerhalb der Triebschneepakete sind störanfällige Schneeschichten eingelagert. Die Schneedecke ist insgesamt stark vom Wind geprägt. Rücken und Grate sind abgeweht, Rinnen und Mulden sind mit meterhohem Triebschnee verfüllt. In mittleren Lagen fiel der Neuschnee auf eine feuchte Altschneedecke und konnte sich mit dieser meist gut verbinden. Hier verliert die Schneedecke mit Durchnässung jedoch zunehmend an Festigkeit und ist in tieferen Lagen bis zum Boden hin nass. Ansonsten ist die Altschneedecke weitgehend kompakt und stabil.

Heute fällt anhaltender Niederschlag, wobei die Schneefallgrenze im Tagesverlauf bis auf 2000m ansteigt. Die Temperatur liegt hier nachmittags bei +1 Grad. Das Wetter bleibt die nächsten Tage mild und es wird trockener, Unternehmungen abseits gesicherter Pisten erfordern weiterhin Vorsicht und eine überlegte Routenwahl.

Gefahrenstufen regional

Z-o: oberhalb 1800m - frischer Triebschnee

Z-u: unterhalb 1800m - Nassschnee

----------------------------------------------------



Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 3

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2 (im Tagesverlauf 3)

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2 (im Tagesverlauf 3)

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2 (im Tagesverlauf 3)

---------------------------------------------------- Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2 (im Tagesverlauf 3)

----------------------------------------------------

3. Januar 2018: Lawine verschüttet deutsche Wintersportler in Südtirol - Kind und Mutter sterben

Eine Lawine hat in Südtirol Wintersportler aus Deutschland verschüttet und ein Kind getötet. Das Mädchen - geboren im Jahr 2006 - sei zwar am Mittwoch im Vinschgau aus der Lawine gerettet worden, habe aber nicht überlebt, sagte ein Sprecher der Polizei in Bozen der Deutschen Presse-Agentur. Die Mutter, Jahrgang 1972, sei lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus der Region gekommen. Am Abend herrschte dann die traurige Gewissheit: Auch die Mutter ist gestorben. Beide kommen aus Ludwigsburg bei Stuttgart, wie tageszeitung.it berichtet.

Die beiden waren mit einer Gruppe von neun Tourengehern aus Deutschland abseits der Piste unterwegs, als sich das Schneebrett im Skigebiet Schöneben-Haideralm löste.

Die restlichen sieben Sportler seien nicht von der Lawine in mehr als 2000 Metern Höhe verschüttet worden, so der Polizeisprecher. Woher in Deutschland die Betroffenen kamen, konnte er nicht sagen. Laut Südtiroler Medien hatten die Sportler, die Mitglieder eines Skiclubs waren, das Schneebrett selbst ausgelöst.

Schlechte Sichtverhältnisse und starker Wind erschwerten die Rettung, Hubschrauber konnten im Schneegestöber zunächst nicht fliegen. Die Aktion lief auch nach Einbruch der Dunkelheit weiter.

In den letzten Tagen hatte es in den italienischen Alpen viel geschneit. Auch am Mittwoch war Neuschnee gefallen. In der ganzen Südtiroler Region herrschte „erhebliche“ Lawinengefahr der Stufe drei von fünf.

1. Januar 2018: Erhebliche Lawinengefahr

+ Lehrgang für Lawinenhundeführer © dpa In den bayerischen Alpen wird morgen die Lawinengefahr oberhalb 1800m auf mäßig eingestuft. Darunter herrscht geringe Lawinengefahr. Durch die sinkenden Temperaturen hat sich die durchfeuchtete Schneeoberfläche bis in die Hochlagen hinein oberflächlich verfestigt, der Harsch ist meist tragfähig. Darauf liegt im Westen bis zu 5cm Neuschnee, der von kräftigem Westwind verfrachtet wurde. Die vereinzelten, frischen Triebschneeansammlungen sind störanfällig, die Absturzgefahr ist dabei höher einzuschätzen als die Gefahr, verschüttet zu werden.

31. Dezember 2017: Erhebliche Lawinengefahr

In den Hochlagen der bayerischen Alpen wird am Neujahrstag die Lawinengefahr laut Bayerischem Landesamt für Umwelt auf erheblich eingestuft. Ansonsten wird die Lawinengefahr auf mäßig sinken. Durch Regen und milde Temperaturen hat sich der Schnee in mittleren Lagen stark gesetzt und verfestigt sich zunehmend. Gleitschneelawinen sind an glatten, steilen Wiesenhängen weiter möglich. In den Hochlagen bildet kräftiger Westwind neue, störanfällige Triebsschneeansammlungen. Einzelne Skifahrer könnten Schneebretter auslösen.

30. Dezember 2017: Lawinengefahr steigt

Die Lawinengefahr steigt. Das geht aus dem Lagebericht für den bayerischen Alpenrand und für Tirol hervor, den wir Ihnen hier im Wortlaut zeigen:

Lawinenlagebericht für den bayerischen Alpenraum Samstag, 30.12.2017, 07:30 Uhr

Über der Waldgrenze neuer Triebschnee durch starken Westwind in der Nacht. Der einzelne Skifahrer kann Lawinen auslösen! Im Tagesverlauf geht der Schneefall von Westen her in Regen über, die Schneefallgrenze steigt auf 2000m an. Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus felsdurchsetztem Steilgelände beachten!

Beurteilung der Lawinengefahr: Im bayerischen Alpenraum besteht über der Waldgrenze eine erhebliche Lawinengefahr, darunter ist die Lawinengefahr als mäßig einzustufen. Im Westen steigt dann die Lawinengefahr im Tagesverlauf auf erheblich an.

Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, befinden sich vor allem über der Waldgrenze im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nordwest über Nord bis Südost sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. Hier ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich. Mit dem Anstieg der Schneefallgrenze auf 2000m im Tagesverlauf ist durch Regeneintrag eine Schwächung der Schneedecke zun erwarten. Vor allem aus felsdurchsetzten Steilflächen und triebschneebeladenen Einzugsgebieten ist die Selbstauslösung von vereinzelt auch größeren Lockerschnee- und Schneebrettlawinen zu erwarten. Auf wieder eingeschneiten oder noch nicht entladenen, steilen Grashängen mittlerer Lagen kann es verstärkt zur Selbstauslösung von Gleitschneelawinen kommen.

Schneedecke: Seit gestern erhielt der bayerische Alpenraum einen Neuschneezuwachs von 10 cm. Starker Wind aus West bildete in der Nacht kammnah frischen, störanfälligen Triebschnee. Der Neuschnee der letzten Tage hat sich bisher nur leicht gesetzt, ist oft noch ungebunden und hat noch keine ausreichende Bindung zur meist glatten und verharschten Altschneeoberfläche gefunden. Rücken und Grate sind abgeweht, Rinnen und Mulden sind mit frischem Triebschnee verfüllt. Im Altschnee sind zudem Schneeschichten aus kantig aufgebauten Kristallen eingelagert. Diese können am Übergangsbereich von wenig zu viel Schnee gestört werden. In tiefen und mittleren Lagen ist die Schneedecke am Boden meist feucht und kann am Untergrund abrutschen.

Hinweise und Tendenz: Heute geht der Schneefall, begleitet von kräftigem Westwind, im Tagesverlauf bis in mittlere Lagen in Regen über. Die Lawinensituation bleibt angespannt. Unternehmungen abseits gesicherter Pisten verlangen derzeit Vorsicht und lawinenkundliches Beurteilungsvermögen.

Gefahrenstufen regional

Z-o: über der Waldgrenze - frischer Triebschnee

Z-u: unterhalb der Waldgrenze - kleinräumig Triebschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2 (im Tagesverlauf 3)

----------------------------------------------------

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2 (im Tagesverlauf 3)

----------------------------------------------------

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 3

Z-u: Gefahrenstufe 2

----------------------------------------------------

Lagebericht des Lawinenwarndienstes Tirol vom Samstag, den 30.12.2017, um 07:30

Heikle Lawinensituation mit verbreitet erheblicher Gefahr - Anstieg im Tagesverlauf!

Allgemeine Gefahrenstufe: 3

R1 Arlberg-Außerfern Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 4

R2 Westliche Nordalpen Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 4

R3 Östliche Nordalpen Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

R4 Silvretta-Samnaun Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 4

R5 Nördliche Ötzaler und Stubaier Alpen Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

R6 Tuxer Alpen Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

R7 Kitzbüheler Alpen Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

R8 Südliche Ötztaler und Stubaier Alpen Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

R9 Zillertaler Alpen Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

R10 Osttiroler Tauern Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

R11 Zentral Osttirol Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

R12 Südliches Osttirol Vormittag: < 1800m 3, > 1800m 3; Nachmittag: < 1800m 3, > 1800m 3

Problem Vormittag: Triebschnee; N,NO,O,SO,S,SW,W,NW > 1800m; frisch, störanfällig

Problem Nachmittag: Nassschnee; N,NO,O,SO,S,SW,W,NW < 2000m; Regen!

Aktuelle Gefahrenmuster

gm.6 - lockerer Schnee und Wind

gm.1 - bodennahe Schwachschicht vom Frühwinter

gm.10 - Frühjahrssituation

Beurteilung der Lawinengefahr

Ungünstige Tourenverhältnisse: Die Lawinengefahr ist in den Morgenstunden noch verbreitet erheblich, kann im Tagesverlauf aber im Westen und Norden auf groß ansteigen!

Oberhalb etwa 1800m bildet frischer Triebschnee das Hauptproblem. Da die Verbindung des Triebschnees mit der Altschneedecke nur schlecht ist, lässt er sich schon bei geringer Zusatzbelastung als Lawine auslösen, also schon durch einen einzelnen Wintersportler. Gefahrenstellen liegen in steilen Hängen aller Expositionen.

In tiefen und mittleren Lagen ist der zunehmende Festigkeitsverlust der Schneedecke auf Grund des markanten Temperaturanstieges und Regen zu beachten. Hier muss man vermehrt mit Selbstauslösungen von Nassschnee- und Gleitschneelawinen rechnen, die auch exponierte Verkehrswege gefährden können.

Unerfahrenen raten wir derzeit ab, die gesicherten Pisten zu verlassen.

Schneedeckenaufbau

In der vergangenen Nacht hat es von Westen her zu schneien begonnen. Der Schneefall wird im Tagesverlauf noch zunehmen. Dabei ist der Höhenwind aus West bis Nordwest stark bis stürmisch, so dass es zu umfangreichen Verfrachtungen kommt Triebschnee und Neuschnee sind mit der meist lockeren Altschneeoberfläche nur schlecht verbunden und damit störanfällig

In inneralpinen Regionen, entlang des Alpenhauptkammes sowie in Osttirol ist zudem ein Altschneeproblem zu beachten: hier findet man unter härteren Krusten dünne Schichten aus aufbauend umgewandelten, lockeren Schneekristallen. Falls ausgelöste Lawinen bis in diese Schichten durchbrechen, können sie auch größere Ausmaße erreichen.

In tiefen und mittleren Lagen verliert die Schneedecke im Tagesverlauf durch Regen immer mehr an Festigkeit.

Alpinwetterbericht der ZAMG-Wetterdienststelle Innsbruck

Wetterlage: Der Alpenraum liegt in einer stürmischen Nordwestströmung, mit der heute Samstag eine kräftige Warmfront quert. Dahinter stellt sich Westströmung ein, die mal mehr nach SW, mal mehr nach NW meandert und immer wieder Störungen nach Tirol führt. Dabei schwanken Temperaturen und Schneefallgrenze wild auf und ab.

Bergwetter heute: Stürmisches und unwirtliches Bergwetter: Die Berge geraten rasch in Wolken, daher schlechte Sichten und nach einer kurzen Niederschlagsberuhigung gibt es leichten bis mäßigen, rund um den Arlberg kräftigen Schneefall. Dabei wird es in allen Höhen milder, die Schneefallgrenze steigt bis zum Abend teilweise über 1500m! Leichter Schneefall greift auch auf Osttirol über. Temperatur in 2000m: -9 bis -1 Grad, Temperatur in 3000m: -15 auf -7 Grad. Höhenwind: stark bis stürmisch aus West bis Nordwest.

Tendenz

Nach Neuschnee, Regen und Wind ungünstige Tourenverhältnisse!

28. Dezember 2017: Auch Tölzer von der Lawine im Zillertal mitgerissen

Update 18.06 Uhr:

Am Donnerstagvormittag wurden zwei deutsche Brüder (16 und 19 Jahre alt) im Skigebiet Hochzillertal von einer Lawine erfasst und mitgerissen. Sie wurden verschüttet und nach einigen Minuten vom Schnee befreit. Laut den Tiroler Tageszeitung konnte der 19-Jährige sogar erst nach 15 Minuten gerettet werden.

Die beiden unterkühlten Jugendlichen wurden mit Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen. Wie schwer sie verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Update 12.20 Uhr:

Der Lawinenwarndienst Bayern hat am Donnerstag die dritte von fünf Warnstufen ausgegeben. „In der Nacht haben wir recht viel Neuschnee bekommen, etwa 20 bis 30 Zentimeter“, erklärte ein Experte. Bei den windigen Verhältnissen bestehe im gesamten bayerischen Alpenraum oberhalb der Waldgrenze eine erhebliche Lawinengefahr - „dort kann der Wind richtig wirken“. Mit dem Tauwetter, das zum Wochenende hin einsetzen soll, werde das Risiko vorerst so hoch bleiben.

27. Dezember 2017: Murnauerin teilverschüttet

Eine Gruppe von Skifahrern hat am Mittwoch im Zillertal eine Lawine ausgelöst. Eine Murnauerin wurde teilverschüttet und verletzt.

Als die Skigruppe aus Bayern am Mittwoch eine Lawine auslöste, wurde auch ein Mann aus Bad Tölz mitgerissen.

Video: Gefangen in der Lawine: Dieser Mann berichtet wie es war.

Verschüttet zu werden, ist der Alptraum eines jeden Skifahrers. Doch was passiert, wenn man mitten in einer Lawine steckt? Wie lange kann man überleben? Dieser Mann hat nur aus einem Grund überlebt.

25. Dezember 2017: Drei Tote in der Schweiz

Bei Lawinenunglücken in den Schweizer Alpen sind seit Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein Franzose am Samstag beim Skiwandern im östlichen Kanton Graubünden von einer Lawine verschüttet. Seine Leiche habe unter drei Meter hohen Schneemassen gelegen.

+ Lawinenunglücke seit Samstag in der Schweiz: Drei Menschen starben. © dpa Am Montag wurden im südlichen Kanton Wallis fünf Skiwanderer von einer Lawine überrascht. Einer von ihnen wurde von den Schneemassen mitgerissen, wie die Polizei meldete. Obwohl seine Begleiter ihn rasch befreien konnten, konnten die herbeigerufenen Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen.

Ebenfalls im Wallis wurden am Samstag drei Wanderer von einer Lawine verschüttet. Einer von ihnen konnte sich selbst befreien und Hilfe herbeirufen, wie die Polizei mitteilte. Die Rettungskräfte konnten die beiden anderen Wanderer aus dem Schnee befreien. Aber eine Frau aus der Gruppe erlag anschließend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Für die Alpen in Bayern und Tirol gibt es derzeit eine mäßige Lawinengefahr (Warnstufe 2).

Lawinenlage-Bericht am Sonntag, 24. Dezember 2017 für Tirol

In Nordtirol herrscht inzwischen überwiegend mäßige Lawinengefahr, in Osttirol ist diese oberhalb etwa 2300m noch erheblich. Aufpassen sollte man derzeit vor allem auf kürzlich vom Wind verfrachteten Schnee.

Lawinenlage-Bericht am Sonntag, 24. Dezember 2017 für Bayern

Im gesamten bayerischen Alpenraum herrscht eine mäßige Lawinengefahr. Auf noch nicht entladenen, steilen Grashängen mittlerer und tiefer Lagen und Freiflächen im Bergwald muss bei warmen Temperaturen, Sonne und nassem Untergrund weiterhin mit der Selbstauslösung von Gleitschneelawinen gerechnet werden. Vereinzelt sind Lawinen mittlerer Größe möglich. Zudem kommt es sonnseitig aus felsigem Steilgelände zur Selbstauslösung oberflächlicher, feuchter Lockerschneelawinen.

Lawinenlage-Bericht am Samstag, 23. Dezember 2017 für Tirol

Oberhalb etwa 2300m verbreitet erhebliche Lawinengefahr

Allgemeine Gefahrenstufe: 3

R1 Arlberg-Außerfern Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R2 Westliche Nordalpen Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R3 Östliche Nordalpen Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 2; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 2

R4 Silvretta-Samnaun Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R5 Nördliche Ötzaler und Stubaier Alpen Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R6 Tuxer Alpen Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R7 Kitzbüheler Alpen Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 2; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 2

R8 Südliche Ötztaler und Stubaier Alpen Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R9 Zillertaler Alpen Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R10 Osttiroler Tauern Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R11 Zentral Osttirol Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

R12 Südliches Osttirol Vormittag: < 2300m 2, > 2300m 3; Nachmittag: < 2300m 2, > 2300m 3

Problem 1: Altschnee; N,NO,O,SO,S,SW,W,NW > 2300m; v.a. in Osttirol

Problem 2: Gleitschnee; N,NO,O,SO,S,SW,W,NW < 2300m; auf Wiesenhängen

Aktuelle Gefahrenmuster

gm.2 - Gleitschnee

gm.1 - bodennahe Schwachschicht vom Frühwinter

gm.6 - lockerer Schnee und Wind

Beurteilung der Lawinengefahr In Tirol ist die Gefahr oberhalb etwa 2300m verbreitet erheblich, darunter mäßig. Die vergleichsweise ungünstigsten Verhältnisse herrschen unverändert in Osttirol. Dort findet man oberhalb etwa 2300m schwache Schichten in der Altschneedecke, die durch geringe Belastung gestört werden können. Besonntes Gelände ist dabei sogar kritischer zu beurteilen als schattiges.

Lawinenlage-Bericht am Samstag, 23. Dezember 2017 für Bayern

Weiterhin Selbstauslösung feuchter Gleit- und Lockerschneelawinen möglich. In den Hochlagen sind frische, störanfällige Triebschneeansammlungen zu beachten.

+ Lawinen oft unterschätzt © dpa Im gesamten bayerischen Alpenraum herrscht eine mäßige Lawinengefahr. Auf steilen Grashängen mittlerer und tiefer Lagen und Freiflächen im Bergwald muss auf Grund der warmen Temperaturen und des nassen Untergrundes weiterhin mit der Selbstauslösung meist kleinerer Gleitschneelawinen gerechnet werden. Nördliche Hangrichtungen sind davon nicht ausgenommen. Zudem kommt es besonders sonnseitig aus felsigem Steilgelände zur Selbstauslösung oberflächlicher, feuchter Lockerschneelawinen. Daneben finden sich Gefahrenstellen, an denen Lawinen ausgelöst werden können, in den Hochlagen im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd sowie in triebschneeverfüllten Rinnen und Mulden. In diesen Bereichen ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung, z.B. durch eine Skifahrergruppe ohne Abstände, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich.

Lawinen-Warnungen am Montag, 18. Dezember 2017

Im bayerischen Alpenraum fielen seit Sonntag 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee.

In den Allgäuer Alpen bleibt die Lawinengefahr (Stand 17 Uhr) in höheren Lagen auf erheblich, im übrigen bayerischen Alpenraum hat sich die Gefahrenlage entspannt und wird in höheren Lagen mit mäßig eingestuft. Der Neuschnee der letzten Tage hat sich gesetzt und verfestigt sich zunehmend. In den Allgäuer Alpen, wo insgesamt der Windeinfluss stärker und mehr Schnee gefallen war, sind mehr Gefahrenstellen erhalten geblieben, an denen der einzelne Skifahrer Schneebretter auslösen kann, als im übrigen bayerischen Alpenraum.

In Tirol herrscht oberhalb von 2000 Meter eine erhebliche Gefahr, darunter ist sie meist mäßig.

Lawinen-Warnungen am Sonntag, 17. Dezember 2017

Es besteht in den Allgäuer, den Werdenfelser und den Berchtesgadener Alpen oberhalb 1800 Metern eine erhebliche Lawinengefahr, im übrigen bayerischen Alpenraum ist die Lawinengefahr als mäßig einzustufen.

Lawinen-Warnungen am Samstag, 16. Dezember 2017

In den Allgäuer Alpen bleibt die Lawinengefahr über der Waldgrenze auf erheblich. Im übrigen bayerischen Alpenraum ist eine mäßige Lawinengefahr zu erwarten.

Lawinen-Warnungen am Freitag, 15. Dezember 2017

In seinem aktuellen Bericht warnt der Lawinenwarndienst Bayern: „Im bayerischen Alpenraum ist die Lawinengefahr oberhalb 1600m als erheblich, darunter als mäßig anzusprechen. Hier ist bereits bei geringer Zusatzbelastung, z.B. durch einen einzelnen Skifahrer, die Auslösung von Schneebrettlawinen möglich.“ Vor allem im kammnahen Steilgelände ist Vorsicht geboten. Oberhalb von 1600 Metern gilt die Lawinenwarnstufe 3.

Die Lawinensituation in Tirol ist derzeit heikel, die Gefahr verbreitet erheblich im oberen Bereich der Warnstufe 3. Gefahr besteht vor allem im Bereich zwischen 1800 und 2400 Metern.

Lawinen-Toter in Tirol: Deutscher Skifahrer verunglückt am 13. Dezember 2017

In Serfaus hat sich am Mittwochnachmittag ein tragisches Unglück ereignet: Ein deutscher Skifahrer ist in Österreich in einer Lawine ums Leben gekommen.

Der 32-Jährige aus Baden-Württemberg war nach Angaben der Bergbahnen mit zwei anderen Skiläufer abseits der Piste in Serfaus (Bezirk Landeck) unterwegs. Der Tourist konnte nach rund 30 Minuten geborgen werden. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos, teilten die Bergbahnen weiter mit.

Hintergrund: Lawinen - warum sie so gefährlich sind und woher sie kommen

Lawinen sind der absolute Alptraum für Wintersportler. Doch wie entstehen diese Ungetüme, die massiven Personen- und Sachschaden verursachen können, überhaupt? Wenn in kurzer Zeit eine große Menge Neuschnee fällt und dann auch noch die Temperaturen steigen, destabilisiert sich die Schneedecke und die Gefahr eines Abgangs wird signifikant erhöht.

Die Entstehung von Lawinen wird von diversen weiteren Faktoren bestimmt, so etwa von der Hanglage und der Neigung des Geländes.

Die vielschichtigen Faktoren, die die Entstehung einer Lawine bedingen, werden wissenschaftlich erforscht und sind Gegenstand diverser Studien und Computersimulationen. Um die konkrete Gefahr einschätzen zu können, greifen Experten auf Schneeprofile und genaue meteorologische Daten zurück. Seit der Jahrtausendwende werden zunehmend auch Satellitenbilder in die Forschung integriert.

Die konkrete Wahrscheinlichkeit eines Abgangs wird in der europäischen Gefahrskala in den Stufen 1 (geringe Gefahr) bis 5 (sehr große Gefahr) angegeben. In ihren täglichen Berichten informieren die Lawinenwarndienste über die Lage am Berg.

Lawinen-Gefahr minimieren: So sollten sich Wintersportler verhalten

Wintersportler werden allgemein dazu angehalten, die präparierten Pisten bei ihren Ausflügen auf Ski und Snowboard nicht zu verlassen und bei erhöhter Warnstufe besondere Vorsicht walten zu lassen. Wer sich dennoch im Gelände bewegt, sollte auf entsprechende Ausrüstung (LVS-Gerät, Lawinensonde, Lawinenschaufel) zurückgreifen. Der Lawinenwarndienst Bayern rät auf seiner Homepage, sich niemals alleine in ungespurten Gefilden zu bewegen. Gerät man in eine Lawine ist es sinnvoll, mitgeführte Hilfsmittel sofort zu aktivieren. Auf seiner Homepage stellt der deutsche Alpenverein (DAV) eine hilfreiche Checkliste zur Verfügung.

Meldungen über tödlich verunglückte Skifahrer und Snowboarder sind in der Wintersport-Saison keine Seltenheit. Laut Schätzungen des DAV kommen durch Lawinen im gesamten Alpenraum jährlich etwa 100 Menschen zu Tode. Auch das Kalenderjahr 2017 hat bereits zahlreiche Opfer gefordert.

