LBV klagt weiter gegen Mountainbike-Park im Fichtelgebirge

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) klagt weiter gegen einen geplanten Mountainbike-Trailpark am Großen Kornberg im Fichtelgebirge. Der Naturschutz-Verband hatte seine Klage gegen die Baugenehmigung bereits im August 2021 eingereicht, dann aber ruhen lassen. Es habe stattdessen einen intensiven Austausch mit den beteiligten Landräten und dem Tourismus-Verband gegeben, sagte LBV-Geschäftsführer Helmut Beran am Mittwoch laut Mitteilung.

Hof/Wunsiedel - Zu einer Einigung kam es aber nicht. „Aus Sicht des LBV ist es für beide Seiten von Vorteil, wenn eine richterliche Entscheidung hier Klarheit in dieser Angelegenheit schafft.“ Nun ist das Verwaltungsgericht in Bayreuth am Zug.

Im vergangenen Juli hatte das Landratsamt Wunsiedel die Baugenehmigung für den Park erteilt. Der LBV übt daran heftige Kritik - es gebe Verfahrensfehler sowie fachliche und inhaltliche Defizite.

Der Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU) bedauerte das Vorgehen des LBV. Es habe zahlreiche ausführliche Gespräche und einen intensiven Austausch gegeben. Er habe das Gefühl gehabt, auf einem guten Weg zu einer außergerichtlichen Einigung zu sein. „Nun bleibt uns leider nur, eine Entscheidung des Gerichts abzuwarten.“

Verbunden in einem Zweckverband arbeiten die Landkreise Wunsiedel und Hof gemeinsam an der Erschließung des Kornbergs. Berek ist Chef des Zweckverbandes. Im Winter gibt es bereits einen Skilift, für die Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonate soll der Mountainbike-Tourismus ausgebaut werden. dpa