Wer hat Lea (15) gesehen? Polizei bittet dringend um Hilfe!

Lea Döring (15) wurde am Mittwoch zum letzten Mal in Pfonten (Kreis Ostallgäu) gesehen. Seither ist sie verschwunden. Die Polizei bittet dringend um Hilfe!

Seit Mittwoch, 11. April 2018, wird Lea Döring in Pfronten (Kreis Ostallgäu) vermisst. Das aus dem Raum Straubing stammende Mädchen verließ das Jugendheim in Pfronten zu Fuß. Zuletzt wurde sie laut Polizei am Mittwoch gegen 05:30 Uhr gesehen, als sie am Geldautomat der Sparkasse, nahe des Bahnhofs Geld abhob. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Trotz einer groß angelegten Suche gibt es bislang keinen Hinweis auf den Verbleib von Lea. Sie bedarf ärztlicher Hilfe und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Wie die Allgäuer Zeitung berichtet, leidet Lea an neurotischen Fehlentwicklungen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer Lea gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Pfronten (Tel. 08363/9000), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Notrufnummer 110, zu melden.

Lea Döring (15) aus Straubing im Ostallgäu vermisst: So sieht sie aus

Lea Döring hat schulterlange braune Haare, ist 1,67 Meter groß und schlank. Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Sie trug einen quergestreiften Pulli in weiß-grün und darüber eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und Kunstpelz am Kapuzensaum.

Lea hatte einen grauen Rucksack bei sich, der eine markante rosafarbene Applikation am hinteren der drei Fächer hatte.