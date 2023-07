Ausbruch aus dem konservativen Umfeld: Rosenheim Cops-Star veröffentlicht Buch über ihr Leben

Von: Leyla Yildiz

Ein Rosenheim Cops-Star veröffentlicht im Oktober dieses Jahr eine Autobiografie. Das Buch soll anderen Menschen Mut machen, den eigenen Wünschen zu folgen.

München - Die Zuschauer der ZDF-Serie Rosenheim Cops kennen die Kultrolle Miriam Stockl als patente Sekretärin der Polizeistation. Immer einen lässigen Spruch auf den Lippen, kann sie aber durchaus auch mal Haare auf den Zähnen haben. Gespielt wird sie seit über 20 Jahren von der Schauspielerin Marisa Burger.

Doch wie das bei Langzeitrollen immer mal wieder ist, werden deren Akteure meist nur noch mit ihnen identifiziert. Marisa Burger zeigt in ihrer Autobiografie, die Mitte Oktober dieses Jahr herauskommen soll, dass sie alles andere als „nur“ die Miriam Stockl ist.

Rosenheim Cops-Star Marisa Burger schreibt Autobiografie: Sie wuchs konservativ auf

In der Beschreibung des Titels „Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war“ steht über Burger: „Sie ist Musikerin, Mutter, Sportskanone, Kunstliebhaberin und Stehaufmännchen.“ Ihr Weg war dabei nicht immer konventionell - eher im Gegenteil. Marisa Burger wuchs sehr konservativ in Altötting auf und fühlte sich dort gefangen.

Marisa Burger, die Darstellerin der Miriam Stockl in den Rosenheim Cops, hat ein Buch geschrieben. © Markus Sapper/dpa

Sie war ein Freigeist, liebte New Wave und Punk. Es war üblich, dass sie danach zu leben hatte, was „sich gehörte“ anstatt nach ihren eigenen Wünschen und Gefühlen. So brach sie recht früh aus ihrer gewohnten Umgebung aus und folgte gegen den Willen der Eltern ihrem Wunsch, Schauspielerin zu werden. Mit Anfang 20 bekam sie schließlich ihre Tochter und zog in eine wilde WG.

Rosenheim Cops-Darstellerin Marisa Burger will mit ihrem Buch anderen Menschen Mut machen

In ihrem Buch beschreibt sie sowohl diesen Weg als auch die unzähligen Male, an denen sie sich für etwas entscheiden musste. Marisa Burger entschied sich fast immer für das, was sie wollte und nicht für das, was die gesellschaftliche Norm von ihr erwartete. Mit ihrer Autobiografie will sie anderen ihren Mut und ihre Einstellung weitervermitteln, sodass diese letztendlich ihren eigenen Wegen folgen. (ly)

