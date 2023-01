Lederhosen waschen und flicken: Experte gibt Tipps

Von: Verena Möckl

Besessen von Lederhosen: Alfred Anton Stadlbauer sammelt sie seit mehr als 55 Jahren. Über neue Konfektionsware aus Trachtengeschäften würde er sich nicht freuen. © Marcus Schlaf

Alfred Anton Stadlbauer repariert kaputte Lederhosen. Der 75-Jährige verrät, wie eine schmutzige Lederhose wieder sauber wird und wovon man lieber die Finger lassen sollte.

Auf seinem Esstisch mit rosa Blümchendecke behandelt Alfred Anton Stadlbauer gerade einen Patienten. Bevor der 75-Jährige mit dem Eingriff beginnt, stülpt er sich einen Fingerhut über. Er sitzt in seiner Stube in Markt Indersdorf im Kreis Dachau. Sein Operationswerkzeug hat er vor sich ausgebreitet: Nadeln, Lederstücke und Fäden. Damit flickt er die ramponierte Lederhose vor ihm.

Liebe zu Lederhosen: Indersdorfer flickt Löcher in kaputten Exemplaren

Mit Fingerhut und Faden ausgerüstet, bringt Alfred Anton Stadlbauer gerissene Lederhosen am Esstisch in seinem Haus in Indersdorf wieder auf Vordermann. © Marcus Schlaf

Sie ist eine von Hunderten, die Stadlbauer besitzt. Der Rentner ist leidenschaftlicher Lederhosensammler. „Es gab Zeiten, da wollte ich nichts anderes tragen“, sagt er. Als er noch als Lehrer arbeitete, marschierte er jeden Tag mit Lederhose in die Schule. „Einige meiner Schüler sind zu mir gekommen und haben sich beraten lassen“, erzählt er stolz. „Da hab ich mich sehr geehrt gefühlt.“

Am Anfang habe ich meine Hosen noch zu einem Säckler getragen. Der hat zu mir gesagt: Du lernst gefälligst selbst, wie man das flickt.

Mittlerweile trägt er Lederhosen nur noch selten. „Im Alter ist das zu unbequem und zu schwer“, findet Stadlbauer, der in hellblauer Latzhose an seinem Esstisch sitzt, Nadel und Faden in der Hand. Seit Jahrzehnten flickt er in mühevoller Handarbeit die Löcher in seinen Lederhosen. „Am Anfang habe ich meine Hosen noch zu einem Säckler getragen. Der hat zu mir gesagt: Du lernst gefälligst selbst, wie man das flickt.“

Also schaute Stadlbauer dem Handwerker aufmerksam über die Schulter. Mittlerweile gibt er seine Erfahrungen selbst weiter, gibt Flick-Vorführungen im Freilichtmuseum Glentleiten. Auch für Freunde und Bekannte hat er schon Lederhosen repariert. Doch eigentlich hat Stadlbauer keine Zeit, sich um fremde Beinkleider zu kümmern. Er habe mit seinen Lederhosen genug zu tun, sagt er.

Ein Auswahlkriterium für hunderte Lederhosen

Ob Hell, dunkel, Hirschleder, Rindsleder, kurze Hosen, Bundhosen, gestickt, gesteppt, ramponiert oder dreckig. Stadlbauers einziges Kriterium: „Es müssen Hosen sein, die die Mühe wert sind. Wenn etwas handwerklich in einer Lederhose geboten ist, dann freut sich mein Herz.“

Das Feuer für seine Lederhosenleidenschaft wurde bereits im Jugendalter entfacht. Als Stadlbauer in einer Aschentonne eine ramponierte Lederhose entdeckte. Wenn er von seiner kostbarsten Lederhose erzählt, wird sein Blick traurig. Ein Monatsgehalt hat ihn die Hose gekostet. Gerade mal fünf Jahre war sie in seinem Besitz. „Das ist gar kein Alter. Normalerweise gehen Lederhosen über Generationen.“

Doch Stadlbauer verlor seinen Schatz. Er erinnert sich noch gut an den Tag, als er eine Autopanne hatte. Die Lederhose befand sich im Kofferraum. Beim Verladen in ein anderes Fahrzeug muss sie abhanden gekommen sein, rätselt Stadlbauer.

Er versuchte verzweifelt, die Hose wiederzubekommen, gab Annoncen in der Zeitung auf, suchte auf Flohmärkten. Vergebens. „Ich vermisse sie sehr“, sagt Stadlbauer. Auf der Suche nach der Hose stieß er auf andere Lederhosen, die ihn faszinierten. Hunderten gab er ein neues Zu Hause, seinen Liebling konnten die Hosen aber nie ersetzen.

Bereits als kleiner Junge trug er Lederhosen

Die allererste Lederhose bekam Stadlbauer als Bub. © Privat

Um Konfektionsware in Trachtengeschäften macht er aus Prinzip einen großen Bogen. Er habe zu hohe Ansprüche, sagt er. „Ich würde mich nicht freuen, wenn man mir eine neue Lederhose aus einem Geschäft schenken würde.“ Stadlbauer will lieber Hosen aus zweiter Hand, die eine Geschichte erzählen.

Seit über 55 Jahren sammelt er verborgene Meisterstücken. Platz im Schrank haben seine Hosen schon lange nicht mehr. Seine Schätze lagern in Indersdorf in drei Zimmern mit jeweils zwei Kleiderständern voll mit Lederhosen. Am Boden stehen Schalenkoffer, vollgepackt mit weiteren Exemplaren.

Das sind aber bei Weitem nicht alle. Der größte Teil seiner Sammlung bewahrt Stadlbauer an seinem zweiten Wohnsitz in Augsburg auf. Direkt unterm Dachstuhl baumeln an zwei Holzstangen in fünf Metern Höhe die Lederhosen herab, erzählt er. Gezählt hat er seine Lederhosen nie. Das ist ihm nicht wichtig.

Tricks für saubere und gepflegte Lederhosen

Auch der Zustand, in dem sich die gebrauchten Lederhosen befinden, spielt für den Sammler keine Rolle. Um den Geruch ihrer Vorbesitzer loszuwerden, wäscht Stadlbauer seine Lederhosen. In Handarbeit. „Das ist immer mit einem Risiko verbunden.“ Hin und wieder wurde eine Hose beim Waschen ruiniert.

Drei Tage nimmt das Lederhosenwaschen in Anspruch. Ob die Lederhose den Waschgang übersteht, kann man davor nie wissen. „Das ist immer mit einem Risiko verbunden“, sagt Stadlbauer.

Die wichtigste Devise: niemals Klarspülen! Für den Trockenvorgang muss man viel Zeit mitbringen. Eine ganze Woche dauert es. „Man muss die Hosen alle ein bis drei Stunden wenden, sonst entsteht Staunässe an allen Knickstellen und in den Hosentaschen und die Lederhose beginnt zu schimmeln.“ Zu den Lederhosenwaschtagen lädt Stadlbauer seine Freunde ein. Die helfen zum einen beim Waschen und zum anderen, um die Zeit zu überbrücken.

Die Lederhosenwaschtage veranstaltet er aber nur im Sommer. In diesem Winter widmet sich Stadlbauer einem anderen Projekt. Er möchte ein Buch schreiben. Natürlich über seine Lederhosen.

Fünf Lederhosen-Pflege-Tipps vom Experten 1. Die Lederhose am besten nicht über einen Bügel hängen, sondern zusammengelegt im Schrank lagern.

2. Die Lederhose nicht über dem Latz falten, sondern die Beine nach oben klappen.

3. Die Lederhose trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen. Niemals in Keller oder Speicher aufbewahren.

4. Bevor die Lederhose in den Schrank wandert, auslüften und ausbürsten

5. Vor Ungeziefer schützen zum Beispiel mit speziellem Mottenpapier