Lehrermangel in Bayern: Lehrerverband kritisiert Söders Lockangebot - „Es wird nicht funktionieren“

Von: Miriam Haberhauer

Söder will Lehrkräfte nach Bayern abwerben. Der deutsche Lehrerverband reagiert mit offener Kritik. Der Ministerpräsident verstoße damit gegen die Abmachung der Länder.

München – Mitte Januar kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, Lehrer aus anderen Bundesländern nach Bayern abwerben zu wollen, um so gegen den Lehrermangel im Freistaat vorzugehen. Beim deutschem Lehrerverband sorgt das für Unverständnis.

Söders Abwerbeversuch: Scharfe Kritik von deutschem Lehrerverband

„Es wird nicht funktionieren“, erklärte Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, gegenüber Buzzfeed.de von IPPEN.MEDIA. Der Philologe ist überzeugt, der Lehrerberuf sei typischerweise ein „Frauenberuf“ und die Vergangenheit hätte gezeigt, dass Frauen eher wohnortnah eingesetzt werden wollen. Die Bereitschaft zur Mobilität sei daher gering.

Lehrkräfte sind aktuell in ganz Bayern Mangelware. Besonders an Grundschulen ist der Bedarf besonders groß. Söder ging daher im Januar in die Offensive und stellte ein neues Reformpaket für den Freistaat vor. Der CSU-Politiker verspricht darin 8000 neue Stellen an Schulen, darunter 2000 Verwaltungskräfte, Schulpsychologen und Sozialarbeiter. Bis 2028 soll der Plan umgesetzt werden.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes kritisierte Söders Anwerbepläne offen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

„Für 3000 Euro zieht niemand um“ - Lehrerverband kritisiert Söders Reformpaket

Auch mit finanziellen Mitteln sollen wohl Anreize geschaffen werden. Meidinger zeigte sich davon jedoch wenig überzeugt: „Für 3000 Euro zieht niemand um“, erklärte er im Gespräch mit Buzzfeed. Vielmehr müssten die Rahmenbedingungen stimmen. So wäre beispielsweise Unterstützung bei der Wohnungssuche oder der Suche nach einem Kita-Platz deutlich effektiver, meinte Meidinger.

Söders Vorstoß hält der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes für wenig sinnvoll: „Das löst nicht die Probleme, die wir haben – und auch nicht die in Bayern.“ Anstatt gegeneinander zu arbeiten, sollten sich die Länder stattdessen gemeinsam um eine Lösung bemühen: „Wir müssen schauen, wie wir den Karren zusammen aus dem Dreck ziehen“, so Meidinger.

„Dem lieben Herr Söder ist das im Wahlkampf egal.“ - Unmut unter Lehrern und Eltern

„Eigentlich gibt es eine Verabredung von der Kultusministerkonferenz, keine Lehrer:innen abzuwerben“, erklärte Meidinger. Zudem komme der Vorstoß Söders ausgerechnet im Jahr der Landtagswahl. „Aber dem lieben Herr Söder ist das im Wahlkampf egal.“ Auch bei der Elternschaft Bayerns stoßen Söders Abwerbe-Pläne auf Unverständnis. Mit einem offenen Brandbrief richten sie sich direkt an den CSU-Politiker. (mlh)

