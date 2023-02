Lehrermangel in Bayern: Piazolo setzt auf mehr Quereinsteiger – Experte schlägt weitere Option vor

Von: Thomas Eldersch

Mit Quereinsteigern will man in Bayern dem Lehrermangel Herr werden. Kritik kommt dabei von der Opposition. Ein Bildungsexperte sieht weiteres Potenzial.

München – Gehen Bayern die Lehrer aus? Fakt ist, dass immer mehr Lehrer in Pension gehen und zu wenige junge Kollegen nachkommen. Laut dem Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) fehlen dem Freistaat bis zu 4000 Lehrkräfte. Dagegen will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) etwas tun. Er setzt jetzt verstärkt auf Quereinsteiger und verliert dabei eine weitere Option aus Sicht eines Bildungsexperten aus den Augen.

Erleichterungen für Quereinsteiger beim Wechsel ins Lehramt

Mit dem Slogan „Schule in Bayern – ein attraktiver Arbeitsplatz mit Zukunft“ wirbt das Kultusministerium auf seiner Homepage um Berufseinsteiger oder in dem Fall besonders um Quereinsteiger. Ziel ist es, den Wechsel ins Lehramt für Akademiker leichter zu machen. Minister Piazolo dazu: „Wir gestalten die Wege ins Lehramt deutlich flexibler als bisher. Neben dem klassischen Lehramtsstudium wollen wir allen, die erst nach ihrem Studienabschluss oder nach einer Tätigkeit in einem anderen Beruf Lehrerin oder Lehrer werden möchten, eine attraktive Berufsperspektive bieten.“

Konkret heißt das, dass man für das gewählte Fach einen einschlägigen Studiengang zuvor abgeschlossen haben muss. Im Falle der Berufsschulen reicht eine entsprechende Berufserfahrung. Dazu müssen angehende Lehrerinnen und Lehrer einen zweijährigen Vorbereitungsdienst absolvieren – das sogenannte Referendariat. Dort sollen ihnen die „nötigen Kenntnisse in Pädagogik, Psychologie und Fachdidaktik“ beigebracht werden, heißt es auf der Ministeriumshomepage. An Mittel- und Berufsschulen sollen außerdem zukünftig auch Fachhochschulabsolventen mit Masterabschluss unterrichten dürfen. In anderen Bundesländern ist dies schon mit Bachelorabschluss möglich.

Bildungsexperte spricht von großem Potenzial bei ausländischen Pädagogen

Für den Bildungsexperten der Bertelsmannstiftung, Dirk Zorn, eine Gefahr. Er äußert gegenüber dem BR seine Befürchtungen, dass bei weiteren Absenkungen der akademischen Mindeststandards man in eine bedenkliche Situation käme. Außerdem würde seiner Meinung nach eine Quelle an qualifizierten Arbeitskräften gar nicht ausgeschöpft. Ausländische Lehrkräfte müssten viel leichter eine Anerkennung ihrer Qualifikation in Deutschland bekommen, so Zorn. Bisher würden sich 80 Prozent der im Ausland ausgebildeten Lehrkräfte in Deutschland vergeblich um eine Anerkennung bemühen.

Die Opposition kritisiert ebenfalls an den Plänen des Kultusministeriums herum. Im Studium müsse zudem potenziellen Quereinsteigern geholfen werden, damit niemand „unqualifiziert“ vor einer Klasse stehen müsse. „Wer ein Studium absolviert hat und ins Lehramt wechseln möchte, muss nach derzeitigen Vorschriften ein zweijähriges Referendariat absolvieren, das in der Regel sehr viel schlechter bezahlt wird als die vorherige Beschäftigung“, so Simone Strohmayr, bildungspolitische Sprecherin der SPD.

Ihre Kritik richtet sie auch ganz klar an die regierenden Parteien in Bayern. „Wenn wegen des sich verschärfenden Lehrermangels immer mehr Unterrichtsstunden ausfallen, müssen die Verantwortlichen bei CSU und Freien Wählern endlich aufwachen und ihre verhängnisvolle Laissez-Faire-Haltung der vergangenen Jahre aufgeben.“ Piazolo kontert mit Zahlen, die eine positive Entwicklung erkennen lassen. Da im Haushaltsjahr 2023 für Bildung im Vergleich zum Vorjahr 2,7 Prozent mehr an Mitteln zur Verfügung stehen, können auch 1152 neue Stellen für Lehrkräfte geschaffen werden. „Damit übertreffen wir die 5000 neuen Stellen, die wir im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode angepeilt hatten, deutlich“, so der Kultusminister.

