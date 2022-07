Leiche aus der Donau geborgen: Mann ging mit Freund offenbar betrunken baden

Von: Tanja Kipke

Teilen

Ein Großaufgebot suchte nach dem Vermissten in der Donau (Symbolfoto). © dpa / Armin Weigel

Am Mittwochabend (27. Juli) bargen Feuerwehr und Wasserwacht eine tote Person aus der Donau. Der Mann wurde bereits seit Montag vermisst.

Metten – Ein 54-Jähriger aus Deggendorf ist tot in der Donau gefunden worden. Er galt bereits seit Montag (25. Juli) als vermisst. Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei hatten eine großangelegte Suchaktion gestartet, nachdem der Freund des Mannes die Rettungskräfte alarmiert hatte. Die beiden hatten Alkohol getrunken und seien dann in die Donau gestiegen, wie der BR unter Berufung der Polizei am Dienstag berichtete.

Leiche in Donau entdeckt: Mann wurde seit Montag vermisst

Die beiden seien in der Donau Höhe Stephansposching baden gegangen. Sein Begleiter verlor den 54-Jährigen aus den Augen und alarmierte die Rettungskräfte. Eine sofortige Suchaktion blieb jedoch erfolglos. Am Mittwochabend bargen Feuerwehr und Wasserwacht schließlich eine tote Person aus der Donau.

„Vorausgegangen war eine entsprechende Mitteilung aus der Bevölkerung bei der Polizei.“ Wie die Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei der toten Person um den vermissten 54-jährigen Mann. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei aus Deggendorf führen die weiteren Ermittlungen. (tkip)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.