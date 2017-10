Leiche in Bahnhof entdeckt - Duo soll Mann zurückgelassen haben

Im Landkreis Main-Spessart ist eine Leiche in einem Bahnhof entdeckt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen zwei Flüchtlinge wegen unterlassener Hilfeleistung.

Gemünden am Main - Nach dem Fund einer Leiche im Bahnhof von Gemünden (Landkreis Main-Spessart) wird gegen zwei Männer wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Das Duo soll einen Mann am Gleisbett zurückgelassen haben, der beim gemeinsamen Ausstieg aus einem Güterzug unter den Zug geraten war und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen hatte. Später hätten der 23-jährige Nigerianer und der 19-Jährige aus Niger auf einer Polizeiwache Asyl beantragt, jedoch keine Hilfe für ihren verunglückten Begleiter geholt, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Mittwoch mit.

Die Leiche des mutmaßlichen Flüchtlings hatten Zeugen am Sonntag nahe der Gleise entdeckt. Die Identität des Toten sei unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen war er gemeinsam mit den Verdächtigen per Güterzug illegal nach Deutschland eingereist.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa