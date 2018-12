Großbrand auf Bauernhof: Stall zerstört - nicht alle  Tiere wurden gerettet

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof im Landkreis Günzburg ist am Sonntagabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Nicht alle Tiere konnten gerettet werden.

Leipheim - Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof im Landkreis Günzburg ist am Sonntagabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Nach Angaben der Polizei brannte ein Stall in Leipheim komplett aus. Zwar seien auch Schweine und Kühe verendet, eine Zahl dazu könne man nicht angeben, hieß es. Aber der Großteil der Kühe habe gerettet werden können. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf ein anliegendes Wohngebäude übergriff. Bei dem Einsatz wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt.

dpa

