Teilweise unter Beifall: Klima-Aktivisten stürmen Bamberger Dom

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Mit einer weiteren spektakulären Aktion haben die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ für Aufruhr gesorgt. Am Donnerstag kaperten sie den Bamberger Reiter, die weltberühmte Figur im Bamberger Dom.

Bamberg – Er ist das berühmte Wahrzeichen der Domstadt: der Bamberger Reiter. Am Donnerstagnachmittag, 2. März, ist das Kunstwerk im Rahmen einer Protest-Aktion gekapert worden. Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ haben den Dom in Bamberg gestürmt und der Figur eine orangene Augenbinde aufgebunden. Die Protestierenden forderten die politischen Entscheidungsträger auf „endlich ernsthaft Klimapolitik zu betreiben, denn schon jetzt sterben weltweit unzählige Menschen in Folge der Klimakatastrophe.“

Klima-Aktivisten kapern Bamberger Reiter: „Ein Kunstwerk von Weltrang gefährdet“

Diese Störung in der Kirche hat definitiv für Aufruhr gesorgt. „Als Kirche unterstützen wir die Anliegen von Klima-,Umwelt- und Naturschutz. Wir haben auch grundsätzlich Verständnis dafür, wenn mit spektakulären Aktionen Aufmerksamkeit für diese drängende Frage der Menschheit erzeugt werden soll“, erklärte Harry Luck, Sprecher des Erzbistum Bamberg, gegenüber Radio Bamberg. „Diese Aktion im Dom jedoch hat ein Kunstwerk von Weltrang gefährdet.“ Der Bamberger Reiter wird nun auf Schäden untersucht. Das wird den Aktivisten, wie Radio Bamberg berichtet, in Rechnung gestellt. Auch die Poizei musste ausrücken.

Auf dem Portal inFranken.de heißt es, es seien rund 10 Mitglieder der „Letzten Generation“ und etwa 20 bis 25 Kirchenbesucher anwesend gewesen. Es habe auch spontanen, kräftigen Applaus gegeben.

Der Bamberger Reiter ist das weltberühmte Wahrzeichen der Domstadt © David Ebener/dpa

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Letzte Generation: Protestaktionen für den Klimaschutz

Die Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ warnen mit spektakulären Aktionen wie Straßenblockaden vor den Folgen der Erderwärmung. „Wenn nicht sofort gehandelt wird, droht Extremklima für uns alle. Mit unabsehbaren Folgen für unsere Natur und für unsere Demokratie“, sagte ein Sprecher der Gruppe im Bamberger Dom. Mit Bannern und Statements machten die Protestierenden weiter auf sich aufmerksam.

Die „Letzte Generation“ verweist immer wieder auf deutlich erkennbare „Kipppunkte“ des Klimas Die Arktis schmilzt, der Golfstrom kommt zum Erliegen. Das 1,5-Grad-Ziel sei laut Wissenschaftlern längst nicht mehr zu erreichen, erklären die Aktivisten auf ihrer Internetseite. „Daher fordern wir die Beschleunigung der Entscheidungsprozesse“, betonte der Sprecher bei der Stör-Aktion im Bamberger Dom. Die Stürmung der Kirche habe sich laut inFranken.de explizit nicht gegen die katholische Kirche gerichtet. Es sei vielmehr darum gegangen, „die öffentliche Debatte zur unzureichenden Klimapolitik voranzubringen“ und „die Regierenden anzuschieben.“

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.