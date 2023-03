Frau in Blumenladen getötet: Erste Fahndung ohne Erfolg – Polizei veröffentlicht Personenbeschreibungen

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Nach einer Gewalttat in Lichtenfels ermittelt die Polizei (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Illustration

Eine Fahndung brachte zunächst keine Ergebnisse ein: Nachdem eine 50-Jährige im oberfränkischen Lichtenfels getötet wurde, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Lichtenfels - In Oberfranken hat sich am Freitagabend (10. März) eine Gewalttat mit tödlichen Folgen ereignet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft tags darauf berichteten, hatten Spaziergänger in Lichtenfels die Leiche einer 50-jährigen Frau entdeckt. Beim Opfer handelt es sich um die Angestellte eines Blumenladens. Der oder die Täter sind flüchtig und bislang nicht bekannt.

Mitarbeiterin in Blumenladen getötet: Erste Fahndung ohne Erfolg

Passanten hatten am Freitagabend weit nach Ladenschluss bemerkt, dass im Außenbereich des Geschäfts noch alles aufgebaut und die Eingangstür unverschlossen war. Deswegen schauten sie nach und fanden die Tote auf dem Boden. Alarmierte Polizisten stellten in der Folge fest, dass die Frau getötet wurde. Eine sofortige Fahndung mit einer Vielzahl an Einsatzkräften verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die den Laden kurz vor 18 Uhr betreten hatten, als Zeuginnen. Zudem hätten sich ein Mann und eine weitere Person im Bereich des Tatorts aufgehalten, hieß es. Die Kripo hoffte, dass Zeugen weitere Hinweise auf die Tat oder zu den Gesuchten machen können.

Gewalttat in Lichtenfels: Zeuginnen und Personen in Tatortnähe werden gesucht

Eine der gesuchten Frauen ist etwa 1,75 Meter groß und hatte ihr rotblondes Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Die zweite Frau ist etwas kleiner und hat kurzes dunkles Haar. Beide sollen mit dunklen beziehungsweise schwarzen Winterjacken bekleidet gewesen sein.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Eine der beiden weiteren Personen in Tatortnähe wird wie folgt beschrieben: schlanker Mann, etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarzes lockiges Haar, dunkle Haut, vermutlich mit beiger bis olivfarbener Jacke. Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. (lks/dpa)