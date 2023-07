Lidl-Lkw steht lichterloh in Flammen – Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Von: Felix Herz

Im Norden von Bayern ging ein Lkw in Flammen auf – ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. © NEWS5 / Fricke

Im Norden von Bayern ging ein Lkw in Flammen auf. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Sattelzug hatte Lebensmittel geladen.

Berg – Brandunglück in Bayern: Im Norden des Freistaats, auf der Staatsstraße 2692, war am Montagmorgen, 24. Juli, ein Lkw in Flammen aufgegangen. Sofort kümmerte sich ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehr um den Brand. Glück im Unglück hatte der Fahrer.

Lkw steht in Bayern in Flammen – Feuerwehr mit Großaufgebot an der Brandstelle

Berichten von vor Ort zufolge ging der Sattelauflieger kurz vor Berg, Landkreis Hof, in Flammen auf. Die Ursache für den plötzlichen Brand ist bisher ungeklärt. Glück im Unglück hatte der Fahrer sowie der Sattelzug – denn die Zugmaschine konnte rechtzeitig abgekoppelt werden, und fing somit nicht Feuer, heißt es.

Sofort wurde die Feuerwehr informiert. Sie war binnen kurzer Zeit mit einem Großaufgebot zur Stelle und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Lkw in Flammen – er hatte Lebensmittel geladen

Der brennende Lkw war ersten Berichten zufolge von der Firma Lidl und hatte dementsprechend frische Lebensmittel in dem Sattelauflieger gelagert. Während der Löscharbeiten musste die Staatsstraße 2692 komplett gesperrt werden. Die Brandursache muss nun untersucht werden, die Ermittlungen dürften sofort anlaufen. (fhz)

