Rosenheim-Cops-Zugang macht den Kollegen baff: „Da könnte sich FC Bayern eine Scheibe abschneiden“

„Königstransfer“ für ZDF-Serie?

„Königstransfer“ nennt man so etwas wohl im Sport: Von einem „Rosenheim-Cops“-Neuzugang schwärmt einer der Kollegen in den höchsten Tönen.

München - Doppel-Wechsel bei den „Rosenheim-Cops“: Bei der 23. Staffel, die seit Mitte März gedreht und wohl ab Herbst ausgestrahlt wird, werden zwei Schauspielerinnen nicht mehr mit dabei sein: Sophie Melbinger (spielte Ermittlerin Birte Andresen) hat der Serie ebenso Adieu gesagt wie Sevda Polat (spielte Ela Atay). Mancher Fan reagierte wenig begeistert auf die erneuten personellen Änderungen. Doch die liegen darin begründet, dass die beiden Darstellerinnen sich beruflich verändern wollen, wie sie auf tz.de erklärten.

„Rosenheim-Cops“: „Sturm der Liebe“-Star steigt als Ermittlerin ein

Die beiden Nachfolgerinnen stehen längst fest: Anastasia Papadopoulou schaut sich als Pathologin Dr. Elena Dimos künftig die Mordopfer genauer an. Und das neue Ermittler-Duo mit Dieter Fischer (spielt Anton Stadler) bildet Michaela Weingartner als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck. Die Münchnerin Weingartner, geboren 1990, ist kein unbeschriebenes Blatt: Zuletzt war sie monatelang bei „Sturm der Liebe“ zu sehen, verkörperte dort Merle Finow.

„Rosenheim-Cops“-Star schwärmt von Neuzugang: „Da könnte sich der FC Bayern eine Scheibe abschneiden“

In der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ hatte sie auch ihr jetziger Kollege Christian K. Schaeffer (bei den „Rosenheim-Cops“ spielt er „Times Square“-Wirt Jo Caspar) intensiv verfolgt. Den 57-Jährigen hat es aus den Socken gehauen, als er hörte, dass Weingartner zur ZDF-Reihe stößt. Und es den Machern gelungen ist, sie als Hauptdarstellerin für die „Rosenheim-Cops“ zu verpflichten. „Ich habe mir insgeheim gedacht: Überraschend, dass sie die gehen lassen haben beim ‚Sturm‘“, so Schaeffer gegenüber tz.de „Dass die ‚Rosenheim-Cops‘ zugegriffen haben, da könnte sich der FC Bayern eine Scheibe abschneiden.“

Schaeffer hat nun schon den einen oder anderen Drehtag mit Weingartner hinter sich und kommt ins Schwärmen: „Ich finde, dass die neue Kollegin eine super Wahl ist, eine echt großartige. Ich fand sie in ‚Sturm der Liebe“ schon sensationell.“ Generell hätten sich die Neuen „gut eingefügt“.

Michaela Weingartner war schon mehrfach in Episodenrollen bei den „Rosenheim-Cops“

Komplettes Neuland sind die „Rosenheim-Cops“ übrigens nicht für Weingartner: Sie war schon mehrfach in Episodenrollen mit dabei, auch im Winter-Special „Schussfahrt in den Tod“ in Spielfilmlänge, wo sie die Mordverdächtige Eva Franzl verkörperte. Damals posierte sie mit den „Kommissaren“ Fischer und Igor Jeftić für ein gemeinsames Foto, wovon noch heute ihr Instagram-Account zeugt (siehe oben). Jetzt kehrt Weingartner selbst als Ermittlerin zurück und geht als Julia Beck auf Täterjagd. Wussten Sie, dass „Rosenheim-Cops“-Star Karin Thaler bis heute mit ihrem einstigen One-Night-Stand zusammen ist? (lin)

