„Dahoam is Dahoam“-Stars verraten ihre absoluten Lieblingsorte in Bayern - „Magisch“

Von: Rudolf Ogiermann, Stefanie Thyssen

Bayern ist mit das schönste Bundesland. Das wissen auch die Stars der BR-Kultserie Dahoam is Dahoam und haben IPPEN.DIGITAL einige ihrer Lieblingsorte verraten.

München - Dahoam ist eben dahoam – niemand weiß das besser als die Stars der BR-Kultserie. Gerade legt sich der Sommer mächtig ins Zeug und die Ferien sind nicht mehr weit. Doch wozu in die Ferne schweifen? Fünf unserer Zuschauerlieblinge aus dem fiktiven Lansing verraten, wo sie am liebsten auftanken, sich inspirieren lassen und welche Ausflugsziele sie in Bayern empfehlen.

„Dahoam is Dahoam-Stars“ geben Ausflugstipps für Bayern: Vom Eibsee bis nach Kaltenberg

Andi Gießer spielt in Dahoam is dahoam Severin Zechner. Seine Empfehlungen:

Der Eibsee: „Mit seinem smaragdgrünen Wasser, den kleinen Inseln und der Zugspitze im Hintergrund ist der Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen eine Augenweide! Außerdem lädt der Badesee zum Planschen ein. Und eine Wanderung um den See durch das Naturschutzgebiet ist sogar mit Kinderwagen problemlos möglich.“

Der Eibsee ist unter anderem ein Ausflugstipp eines „Dahoam is Dahoam“-Stars. © imagebroker/Imago/BR (merkur.de-Collage)

Ausflugstipps für Bayern: „Dahoam is Dahoam“-Stars verraten ihre Lieblingsorte

Anita Eichhorn bringt als Tina Brenner Leben nach Lansing. Die Tipps der gebürtigen Oberpfälzerin:

Weiden: „Es gibt nichts Schöneres, als an einem lauen Sommerabend mit Freunden in einem Restaurant in der Altstadt draußen zu sitzen. Tagsüber lockt der Murner See: Palmen, blaues Wasser und Sand – als wäre man in der Oberpfälzer Karibik.“

Baden am Starnberger See ist für Anita Eichhorn ein Highlight. (Symbolbild) © dpa

Schöne Orte in Bayern: „Dahoam is Dahoam“-Stars geben Tipps

Harry Blank spielt Apotheker Mike Preissinger – er legt diese Tipps ans Herz:

Walchensee: „Nicht vergessen, in Urfeld im Imbiss auf der Terrasse mit Seeblick ein Stück Kuchen essen! Und natürlich auch auf den Herzogstand steigen, damit man den See in seiner ganzen Schönheit von oben sehen kann.

Wo ist es in Bayern am schönsten: „Dahoam is Dahoam“-Stars verraten es

Silke Popp ist in Lansing die Uschi Kirchleitner. Privat ist sie seit 30 Jahren in München zu Hause. Ihre Wohlfühlorte:

Englischer Garten: „Dort gilt noch leben und leben lassen. Besonders im Mini Hofbräuhaus mit bezahlbaren Preisen – und vor allem vielen Hunden. Dafür ist der Biergarten unter den Hundebesitzern bekannt.“

Laut Schauspielerin Silke Popp gilt im Englischen Garten noch „Leben und Leben lassen“. © Sven Hoppe/dpa

„Dahoam is Dahoam“-Stars und ihre Lieblingsorte: Ausflugstipps für Bayern

Sybille Waury spielt in der Serie Vera Hülsmann. Lieblingsorte?

Dachau und Umgebung: „Hier ist es wunderschön! Die vielen Seen wie der Waldschwaigsee oder der Karlsfelder See laden zum Baden ein. Oder man wandert bis zum Barockschloss Oberschleißheim. Abends geht’s in den verwunschenen Biergarten Mariabrunn, wo man sich unter uralten Eichen mit einem Radler erfrischen kann.“

Die Stadt Dachau und deren Umgebung ist für Sybille Waury empfehlenswert. © Zoonar/Imago

