Roter Kastenwagen erfasst Radfahrerin in Oberbayern: Fahrer lässt Schwerverletzte einfach liegen

Von: Katarina Amtmann

Ein roter Kastenwagen erfasste eine Radfahrerin in Oberbayern und fuhr einfach weiter. Die Polizei veröffentlicht Details - und sucht Zeugen.

Erharting - Am Samstag, 10. Juni, hat sich bei Erharting (Landkreis Mühldorf) gegen 10.55 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Der Verursacher ist flüchtig, wie die Polizei mitteilte.

Radfahrerin in Oberbayern angefahren: Roter Kastenwagen flieht von Unfallstelle

Der Unfall geschah auf der Bundesstraße B299 in Richtung Mühldorf kurz vor der Autobahnzufahrt zur A94. Eine 72-Jährige wollte die B299 mit ihrem Pedelec überqueren. Zeitgleich fuhr ein roter Kastenwagen auf der B299 in Richtung Mühldorf. „Der Fahrzeugführer kollidierte mit der auf ihrem Pedelec fahrenden Dame, welche die Fahrbahn von rechts nach links überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß unterließ es der Fahrzeugführer stehen zu bleiben, ließ die schwer verletzte Frau liegen und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Mühldorf fort“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Die 72-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, ihr Fahrrad wurde komplett zerstört.

Radfahrerin bei Unfall in Oberbayern schwer verletzt - Roter Ford-Kastenwagen wohl beteiligt

Zunächst ermittelten Beamte der Polizeiinspektion sowie der Autobahnpolizeistation Mühldorf. Mittlerweile hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen übernommen.

Aufgrund der Spurenlage, Aussagen von Zeugen und ersten Ermittlungsergebnissen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen roten Kastenwagen der Marke Ford (möglicherweise Typ: Transit) handelt. Am Unfallort wurden laut Polizei mehrere Teile des Fahrzeuges gefunden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein älteres oder sogar deutlich älteres Baujahr, als die ursprünglich angegebenen 2012 oder 2013, handeln könnte. Das Fahrzeug habe sehr wahrscheinlich einen deutlichen Schaden im Frontbereich rechts, auch der rechte Seitenspiegel müsste beschädigt sein.

Nach Unfall in Oberbayern: Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Hat jemand einen unfallbeschädigten, roten Ford Kastenwagen im Raum Mühldorf am Inn oder auf der Autobahn A94 gesehen oder kann sonstige Hinweise zu einem solchen Fahrzeug geben?

Hat jemand möglicherweise den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei Mühldorf unter der Nummer 08631/3673 - 0 entgegen. (kam)

