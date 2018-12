Messer-Attacke: Angreifer sticht zu - Opfer in Lebensgefahr

Ein Mann ist Opfer einer Messer-Attacke geworden. Er zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Wangen - Ein 61-Jähriger ist in einer Garage von einem Angreifer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann sein Auto in Wangen im Allgäu am Mittwochabend gerade abgestellt und die Fahrertür geöffnet, als er von einem 54-Jährigen angegriffen und mehrmals mit dem Messer attackiert wurde.

Messer-Attacke: Täter auf der Flucht

Der 61-Jährige setzte sich den Angaben zufolge zur Wehr, der Angreifer flüchtete. Dank der Hinweise des lebensgefährlich Verletzten konnte die Polizei den 54-Jährigen noch in der Nacht im Landkreis Lindau festnehmen. Er habe den Angriff bereits eingeräumt, hieß es. Angaben zu den Hintergründen und darüber, ob sich beide Männer kannten, machten die Ermittler zunächst nicht.

