Großeinsatz der Polizei: Beamte finden 31-jährige Frau tot in Hotel - neue Details

In einem Hotel in Lindau fanden Polizisten die Leiche einer 31-Jährigen.

Verdächtiger festgenommen

von Katarina Amtmann schließen

In Lindau am Bodensee kam es am Sonntag (8. März) zu einem Großeinsatz der Polizei. Die Beamten fanden in einem Hotel die Leiche einer 31-Jährigen. Nun gibt es weitere Details.