Dramatische Rettungsaktion am Bodensee: Schwan kann erst nach zwei Tagen befreit werden

Die Wasserschutzpolizei hat am Bodensee einen völlig entkräfteten Schwan befreit. Die Rettung am Vortag musste abgebrochen werden.

Lindau/Bodensee - Hilflos war er und völlig entkräftet: Die Wasserschutzpolizei hat in Lindau einen Schwan gerettet, der sich in einer Leine im Bodensee verfangen hatte. Aus eigener Kraft konnte sich das Tier nicht befreien, weil sich die Leine zwischen einem Bootssteg und einer Ankerboje schon um einen Flügel und einen Schwimmfuß gewickelt hatte, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Die versuchte Rettung am Vortag musste abgebrochen werden

Zwei Mitarbeiterinnen einer Tierarztpraxis wollten dem Vogel bereits am Vortag helfen, gelangten aber nicht auf den versperrten Bootssteg. Beamte der Wasserschutzpolizei Lindau organisierten den Schlüssel und rückten mit einem Schlauchboot an. Sie befreiten den Schwan aus seiner misslichen Lage und übergaben ihn an die Tierarztpraxis.

